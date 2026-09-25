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25 September 2026

印度尼西亚取消歌曲及音乐版权注册费

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印度尼西亚知识产权总局已将歌曲和音乐作品的版权注册费从11美元降至零元，旨在建立更全面的国家音乐数据库并改善版税分配机制。该政策预෶
Indonesia Intellectual Property
Lukman Hakim Basir
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  •  印度尼西亚已将版权注册费从11美元降至零元
  •  该举措有望通过鼓励积极注册，极大惠及国内版权所有者
  •  对外国权利人而言，实际获益预计"有限"，因其在版权执法方面仍面临诸多挑战

印度尼西亚知识产权总局（DJKI）已取消歌曲和音乐的版权注册费，自8月1日起生效。

知识产权总局通过调整非税国家收入费率，将歌曲及音乐作品的版权注册费从20万印尼盾（约合11美元）降至零，其他类型版权作品的注册费则维持不变。

与此同时，知识产权总局还将商标服务费用上调了40%至57%。并将国内商标替换为国际商标的费用则上涨了180%。

专利相关费用未作调整。

知识产权总局澄清，称该政策并非旨在对某一特定类型作品给予“特殊优待”，也不意味着政府对其他类型作品的关注有所减少。

知识产权总局局长Hermansyah Siregar解释说，这项费用减免是一项“国家投资”，旨在鼓励词曲作者、音乐人及制作人等权利人在歌曲与音乐数据中心（PDLM）注册作品，从而建立一个“更加全面的国家音乐数据库”。

相关数据将与国家集体管理组织（LMKN）的信息系统进行整合，该组织负责对音乐在公共场所的商业使用收取版税，从而实现更加精准的版税分配。

Siregar解释道：“注册的作品越多，数据库作为版权保护基石的作用就越坚实，也更能保障创作者、表演者及相关权利持有人获得公平、透明且可追溯的版税分配。”

据知识产权总局估算，印尼现有约700万首歌曲及音乐作品，其中仅有2.6万首（占比不到0.4%）已在歌曲与音乐数据中心（PDLM）登记在册。

Rouse网络成员所Suryomurcito & Co资深律师Lukman Hakim Basir表示，这项新政策回应了“长期存在的实际挑战”，也是“强化支撑许可授权、版税管理及必要情况下执法工作的数据基础设施的积极举措”。

他预计，取消版权注册费用后，该政策将主要惠及本土版权所有者，鼓励他们积极登记音乐作品，从而提升国家数据库的完整性与准确性。

Basir表示："这项政策预计将对印尼作曲家、词曲作者及其他本土版权所有者产生深远影响。"

然而，Basir指出取消费用“主要是一项行政措施，而非对印尼版权格局的根本性改变”。他警告单凭此举“无法解决音乐版税征收与分配方面存在的更广泛问题”。

此外，他表示，外国权利人从这项新政策中获得的实际助益预计“有限”。并解释道：“他们通常已通过自身的权利管理系统建立了完备的权属记录，并且已经在印尼享有版权保护。”

Basir接着指出，权属记录对外国版权所有者而言并非“重大难题”。他解释道，权利管理系统及权属记录“通常足以在印尼维权时确立所有权”，并且“能够通过相关集体管理组织便利版税管理”。

不过，他表示，若国家数据库成为版税管理的重要参考依据，外国权利人可能会选择在印尼登记更多具有商业价值的作品。

真正的挑战在于执法实践层面。Basir称："尽管印尼一直在完善知识产权执法体系，但权利人仍可能面临程序复杂、执法周期漫长等问题，尤其是在涉及法院诉讼或刑事执法的情况下。"

本文于2026年7月首次发表于《世界商标评论》（WTR）。

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