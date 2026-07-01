Maliyyə İcarəsi Haqqinda Qanun Qəbul Edildi

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Milli Məclis 26 may 2026-cı il tarixində Maliyyə İcarəsi haqqında Qanunu qəbul etmiş, həmin Qanun daha sonra 25 iyun 2026-cı il tarixli Prezident Fərmanı ilə dərc edilmişdir. Qanun, 25 dekabr 2026-cı il tarixində qüvvəyə minəcəkdir. Hazırda lizinq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər Qanun və onu həyata keçirən normativ aktlarla müəyyən edilmiş keçid müddətində öz fəaliyyətlərini yeni tələblərə uyğunlaşdırmalı və qeydiyyatdan keçməlidirlər.
TURİZM MƏRKƏZLƏRİNDƏ İNVESTİSİYA LAYİHƏLƏRİ ÜZRƏ YENİ QAYDALAR
22 iyun 2026-cı il tarixində Nazirlər Kabineti Turizm Mərkəzlərində Dövlətə Məxsus Daşınmaz Əmlakın İcarəyə və İstifadəyə Verilməsi və İnvestisiya Layihələrinin İcra Edilməsi Qaydalarını 187 saylı Qərarı ilə təsdiq etmişdir. Qaydalar turizm və rekreasiya zonalarında yerləşən turizm mərkəzlərində dövlətə məxsus torpaq sahələrinə və tikinti obyektlərinə şamil olunur və həmin əmlakların investorlara ayrılması üçün hüquqi çərçivəni müəyyən edir.
İnvestisiya layihələri üçün nəzərdə tutulan dövlət torpaq sahələri, bir qayda olaraq, ən səmərəli investisiya təklifini müəyyən etmək məqsədilə müsabiqə yolu ilə ayrılacaqdır. Təkliflər qiymətləndirilərkən icarə haqqı ilə yanaşı, maliyyə və texniki əsaslandırma, icra müddətləri, davamlılıq göstəriciləri, ətraf mühitə təsir və gözlənilən iqtisadi töhfə də nəzərə alına bilər.
İnvestorlar layihənin məqsədi, strukturu, ehtimal olunan dəyəri, maliyyələşdirmə mənbələri, davamlılıq mexanizmləri, ətraf mühitə və iqlimə təsiri, eləcə də yaradılması nəzərdə tutulan iş yerləri barədə məlumatları özündə əks etdirən investisiya layihəsinin konsepsiyasını təqdim etməlidirlər. Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən “Turizm və Rekreasiya Zonalarının İdarə Edilməsi və İnkişafı Mərkəzi” publik hüquqi şəxs tərəfindən təşkil edilən müsabiqə prosesi, bir qayda olaraq, 90 iş günündən artıq davam etməməlidir.
Qaydalar müsabiqə predmetinin ilkin illik icarə haqqının 0,1 faizindən 0,5 faizinədək məbləğdə iştirak haqqı müəyyən edir və təkliflərin bal sistemi əsasında qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur. İdarəedici təşkilatın və müsabiqə komissiyasının qərar və hərəkətlərindən inzibati qaydada və ya məhkəmədə şikayət verilə bilər, habelə Qaydaların tələbləri pozulduqda müsabiqənin nəticələri ləğv edilə bilər.
Müsabiqənin yekununda investor müvafiq zonanın rezidenti statusunu əldə etməli və investisiya layihəsini təsdiq olunmuş icra planına uyğun həyata keçirməlidir. İdarəedici təşkilat hesabatlılıq tələbləri, yerində baxışlar və digər nəzarət tədbirləri vasitəsilə layihənin icrasına nəzarət etmək səlahiyyətinə malikdir.
Qaydalar həmçinin turizm mərkəzlərində yerləşən dövlət mülkiyyətində olan tikinti obyektlərinin rezident və qeyri-rezidentlərə biznes, mədəni, maarifləndirici, elmi, ictimai və sosial məqsədlərlə icarəyə və istifadəyə verilməsini tənzimləyir. Belə obyektlər tarix və ya mədəniyyət abidəsi olduqda və ya mühafizə zonasında yerləşdikdə, bərpa, yenidənqurma və digər müdaxilələr Tarix və Mədəniyyət Abidələrinin Qorunması haqqında Qanunun tələblərinə uyğun və aidiyyəti dövlət orqanları ilə razılaşdırılmaqla həyata keçirilməlidir.
İLLİK KORPORATİV HESABATIN FORMASI TƏSDİQ EDİLDİ
Dövlət Vergi Xidməti Kommersiya hüquqi şəxslərin, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və ya filiallarının təsis sənədlərində və qeydə alınmış faktlarda dəyişikliyin olub-olmaması barədə hesabatın formasını təsdiq etmişdir. Həmin forma Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Qanuna edilmiş dəyişikliklərlə tətbiq edilmiş yeni illik hesabat vermə öhdəliyinin icrasını təmin edir.
Qanunun 9.5-ci maddəsinə əsasən, hesabat verən subyektlər hər təqvim ili başa çatdıqdan sonra növbəti ilin 31 yanvar tarixinədək həmin hesabatı Dövlət Vergi Xidmətinə təqdim etməlidirlər. Dövlət Vergi Xidmətinin açıqlamasına görə, hesabat həm elektron, həm də kağız formada təqdim edilə bilər. Təsdiq edilmiş forma hüquqi şəxsin adı, hüquqi ünvanı, qanuni təmsilçisi, təsisçiləri, nizamnamə kapitalı, müşahidə şurasının üzvləri, benefisiar mülkiyyətçiləri, təşkilati-hüquqi forması, ləğv və ya müflis olma vəziyyəti, habelə yaratdığı qurumlar barədə məlumatlarda dəyişiklik olub-olmadığının göstərilməsini tələb edir. Forma eyni zamanda hesabat dövründə hər hansı dəyişiklik baş vermədiyini təsdiqləməyə də imkan verir.
Yeni hesabat vermə tələbi 336-VIIQD sayı ilə 30 dekabr 2025-ci il tarixində qəbul edilmiş “Notariat haqqında” və “Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı və Dövlət Reyestri haqqında” Qanunlarda dəyişiklik edən korporativ qeydiyyat islahatlarının bir hissəsidir. Həmin dəyişikliklər həmçinin kommersiya hüquqi şəxslərində nizamnamə kapitalındakı payların özgəninkiləşdirilməsi, vərəsəlik qaydasında keçməsi və yüklü edilməsi, eləcə də müəyyən hallarda əmlak idarəçisinin təyin olunması barədə məlumatların elektron qaydada Dövlət Vergi Xidmətinə ötürülməsini nəzərdə tutur.
Subyektlər dövlət reyestrində saxlanılan məlumatların aktuallığını təmin etmək və yeni illik hesabat vermə öhdəliyini müəyyən edilmiş müddətdə yerinə
yetirmək məqsədilə korporativ məlumatlarını nəzərdən keçirməlidirlər.
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