Opslag Van 3% Bovenop CPI Echt Niet Oneerlijk?

De jaarlijkse huurverhoging is vaak onderwerp van discussie tussen verhuurders en huurders. Sinds de recente uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2024:1780) leek er meer duidelijkheid: een opslag van 3% bovenop de Consumentenprijsindex (CPI) wordt in principe niet als oneerlijk beschouwd. Toch blijkt uit de recente rechtspraak dat de uitspraak van de Hoge Raad niet in alle gevallen tot een eenduidige lijn leidt. Uit een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam blijkt dat de rechter blijft kijken naar de specifieke inhoud en formulering van het opslagbeding in de huurovereenkomst. Dit werpt de vraag op: wanneer is een opslagbeding nog wél toelaatbaar?

De rechtbank Rotterdam oordeelde in een uitspraak van 7 maart 2025 dat een opslagbeding, waarin bepaald is dat de verhuurder de huurprijs te allen tijde met 5% kan verhogen, oneerlijk is (ECLI:NL:RBROT:2025:3359). De rechtbank Rotterdam nam in overweging dat het feit dat de verhuurder de huur te allen tijde met 5% kan verhogen, ervoor zorgt dat de financiële gevolgen niet voorzienbaar zijn voor de huurder, omdat de frequentie van de huurprijswijziging en de berekening van de huurprijsverhoging niet vaststaan. De gevolgen van het beding zijn daardoor niet voorzienbaar voor de huurder.

De uitspraak is opvallend. De rechtbank hecht namelijk veel waarde aan de voorzienbaarheid van de verhoging en niet zo zeer aan het percentage van de verhoging. De uitspraak van de rechtbank Rotterdam is een van de eerste uitspraken over een huurprijswijzigingsbeding na de uitspraak van de Hoge Raad. Hoewel de uitspraak van de Hoge Raad op het eerste oog helder leek, valt het nog te bezien hoe de rechters hier in de praktijk mee om zullen gaan.

Als verhuurder is het raadzaam om u voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst te laten informeren over een opslagbeding. Zo voorkomt u dat u door de huurder betaalde huurprijsverhogingen, die betaald zijn op basis van een opslagbeding dat achteraf oneerlijk blijkt te zijn, moet terugbetalen. Voor de huurder geldt dat het wellicht de moeite waarde kan zijn om toch nog een kritisch naar de bewoordingen van het opslagbeding te kijken.

