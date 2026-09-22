[Blog] Jersey : le droit des marques évolue

Depuis le 1er août 2026, Jersey dispose de son propre système national de protection des marques, indépendant du Royaume-Uni. Les nouvelles demandes doivent désormais faire l’objet d’un dépôt distinct à Jersey : un enregistrement britannique ou une désignation du Royaume-Uni dans le système de Madrid ne couvre plus automatiquement ce territoire.

Les titulaires de droits existants bénéficient toutefois de mesures transitoires pour préserver leur protection.

�� Découvrez les principaux changements et leurs implications pour votre stratégie de protection des marques :

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