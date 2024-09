Per favorire le imprese nella valorizzazione dei propri titoli di Proprietà Industriale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMit) ha deciso di confermare anche per il 2024 i bandi Marchi+, Brevetti+ e Disegni+.

A sostegno delle tre misure, il Ministero ha stanziato per l'anno 2024 un totale di 32 milioni di euro, di cui 20 milioni per Brevetti+, 10 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+.

Marchi+ 2024, tutto quello che c'è da sapere

Marchi+ 2024 è il programma di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell'Unione Europea e Internazionali, finanziato da MISE – Gestore UNIONCAMERE per un totale di 2.000.000 di Euro.

Finalità del bando

Sostenere le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all'estero attraverso l'acquisizione di servizi specialistici:

Misura A: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea;

Misura B: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali.

Destinatari del bando

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:



a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita nell'allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014

b. avere sede legale e operativa in Italia;

c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;

d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);

f. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;

g. essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione



I requisiti di cui al comma 1 alle lettere da b. a g. devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal

momento della presentazione della domanda sino a quello dell'erogazione dell'agevolazione.

Requisiti per accedere a Marchi+ 2024

MISURA A

" aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell'agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;

nonché

" aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell'Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

MISURA B

aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2021 , almeno una delle seguenti attività: il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell'Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

, almeno una delle seguenti attività:

nonché

aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell'OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell'OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

Costi e attività ammissibili

MISURA A

progettazione della rappresentazione (no marchio denominativo) assistenza per il deposito (compilazione domanda marchio UE e deposito presso EUIPO) ricerche di anteriorità (identità e/o similitudine) Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione. tasse di deposito presso EUIPO.

MISURA B

progettazione del nuovo marchio nazionale (no marchio denominativo) utilizzato come base per la domanda internazionale depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO assistenza (compilazione domanda di marchio internazionale e deposito presso UIBM o EUIPO o presso OMPI (per le sole designazioni successive)) ricerche di anteriorità (identità e/o similitudine) Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni depositate da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso OMPI e/o all'assistenza prestata di fronte agli uffici nazionali che hanno emesso il rilievo successivamente al deposito della domanda di registrazione presso OMPI. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.

Le attività di Proprietà Intellettuale coperte dal bando

Ai fini dell'ammissibilità, tutte le spese di PI (comprese le tasse di deposito/registrazione) devono:

risultare da fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione , intestate all'impresa richiedente l'agevolazione;

e comunque , intestate all'impresa richiedente l'agevolazione; essere state sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione dall'impresa richiedente l'agevolazione.

Le agevolazioni economiche

Ricordiamo che gli aiuti saranno concessi in regime de minimis (non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni).

MISURA A

80% per Tasse di deposito e 90% per servizi specialistici

Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere tale percentuale è elevata all'85% (articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162).

Max per marchio: € 6.000,00



Max per tipologia:

A. Progettazione: € 1.500,00

B. Assistenza al deposito: € 300,00

C. Ricerche

C.1 € 550,00 (Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell'Unione europea e internazionali estesi all'Italia)

C.2 € 1.500,00 (Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell'Unione europea e internazionali estesi a tutti i paesi della UE)

C.1 e C.2 sono alternative

D. Assistenza legale: € 1.500,00 (importo massimo indipendentemente dal numero di opposizioni subite)

E. Tasse di deposito: 80% (o 85% in caso di imprese in possesso di certificazione della parità di genere)

MISURA B

90% per tasse di registrazione e 90% servizi specialistici

Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere tale percentuale è elevata all'95% (articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162).

Max per marchio: € 9.000,00

Max per tipologia:

A. Progettazione: € 1.650,00

B. Assistenza al deposito: € 350,00

C. Ricerche:

C.1 € 630,00 (Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell'Unione europea e internazionali estesi all'Italia)

C.2 € 1.800,00 (Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell'Unione europea e internazionali estesi a tutti i paesi della UE)

C.3 € 700,00 (Ricerca di anteriorità per ciascun Paese non UE)

C.1 e C.2 sono alternative

D. Assistenza legale:

D.1 € 1.800,00 in risposta a opposizioni (importo massimo indipendentemente dal numero di opposizioni subite)

D.2 € 600,00 in risposta a singolo rilievo degli uffici nazionali (max 3 rilievi di uffici nazionali per marchio)

E. Tasse di Registrazione: 90%



Per le domande di registrazione internazionale depositate dal 1° gennaio 2021 per uno stesso marchio è possibile effettuare designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni sono cumulabili fino all'importo massimo per marchio di € 9.000,00.



Per le domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° gennaio 2021 è possibile richiedere agevolazioni esclusivamente per le designazioni successive effettuate dopo il 1° gennaio 2021; in tal caso l'importo massimo per marchio è di € 4.000,00.



Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B,

fino al raggiungimento del valore complessivo di € 25.000,00.

Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (qualora nella

misura B non si indichi l'Unione europea come Paese designato) nel rispetto degli importi massimi indicati per marchio e per impresa.

Presentazione della domanda

Dalle 12.00 del 26 Novembre 2024 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.



La stessa impresa può richiedere l'agevolazione per più marchi, ma deve presentare una domanda per ciascuno di essi

Per lo stesso marchio è possibile presentare in un'unica domanda la richiesta di agevolazione sia per la Misura A sia per la Misura B.

