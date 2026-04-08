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意大利公共采购中的排除情形。了解如何对排除决定提出上诉，以及相关的时限、补救措施和欧盟及非欧盟企业可采取的法律选项。

导致经济经营者被排除参与的依据有哪些？排除期限为多长？

在意大利公共采购法律框架下，遵守《意大利公共采购法典》（第36/2023号立法法令）中规定的各项要求，是经济经营者参与意大利公共招标的前提条件。未能满足这些要求，可能会导致被排除在意大利公共采购程序之外。

第36/2023号立法法令在五个具体条款中明确规定了在意大利公共招标中被排除的情形。

第94条规定了自动排除的情形，即当投标人因被认定为在意大利法律下特别严重的犯罪，而已被最终判决或不可撤销的刑事定罪裁定所定罪时，将被自动排除。这些犯罪包括但不限于：

《意大利刑法典》第416条和第416-bis条规定的犯罪（包括犯罪组织及黑手党类型组织），以及《毒品统一法》第74条规定的犯罪，无论既遂还是未遂；

虚假公司陈述；

诈骗；

以恐怖主义目的实施的犯罪（包括国际恐怖主义或颠覆宪政秩序），以及与恐怖活动相关的犯罪，无论既遂还是未遂；

童工剥削及其他形式的人口贩运；

任何其他因附加刑而导致丧失与公共行政机关订立合同资格的犯罪。

在以上诸类情况下，从意大利公共招标程序中被排除是强制且即时的。

第95条规定了非自动排除的情形，这些情形需由招标方自行裁量评估。此类情形包括例如：

严重违反工作中的健康和安全法规，以及环境、社会和劳动法义务；

因经济经营者参与程序而产生的 利益冲突 情形；

情形； 投标人实施严重的职业不当行为，足以对其诚信或可靠性产生质疑。

第98条对意大利采购规则下何为严重职业不当行为作出了完整列举，并明确了招标方可依赖哪些证明手段来认定此类不当行为。

最后，第97条规范了与临时企业联合体（RTI）及其他联合参与形式相关的排除情形，阐明了在何种情况下排除适用于单个成员或整个联合体。

了解这些在意大利公共采购中的排除依据，对于希望进入意大利公共合同市场的外国企业（无论是欧盟成员国还是非欧盟国家的企业）至关重要，有助于避免争议、避免被排除，或避免因被排除而不得不在意大利提起招标排除的上诉。

被排除参与意大利公共采购后的应对方案

外国和本土企业可以通过在意大利向行政法院（TAR）提起上诉，挑战以下事项：

非法或不规范的招标公告

无正当理由或违法的公共招标排除

对竞争对手的不规范合同授予

中标后合同的单方面修改

在意大利公共采购法律框架下，排除通知或中标公告的发布会启动30天期限，在此期限内必须向主管行政法院（TAR，地区行政法院）提起上诉。上诉必须通过在意大利专门从事行政法的律师提交，并送达招标方及其他利害相关方。

在某些情况下，建议可先行提出自我救济（autotutela）撤销请求，提前说明违法理由，希望行政机关能够纠正错误并恢复被排除的投标人资格。然而，需要注意的是，此类请求不会中止招标程序，也不会延长向TAR提起上诉的期限，因此必须作为一种审慎的程序策略来考虑。

公共采购程序中导致被排除的依据包括：

对公司一般或特殊资格要求的评估不当

招标方未遵守透明性和竞争规则

违反公共行政机关的公正性和行为规范原则

排除理由笼统或自相矛盾

对招标条件的解释存在不确定性

评分或评估中的错误

在执行招标要求时过于僵化

在许多情况下，有可能成功对公共招标中的排除提出异议并获得恢复资格，尤其是在招标方存在以下情况时：

未能正确启动强制性的“ 行政补救程序 ”（修正或补充提交文件的机会）

”（修正或补充提交文件的机会） 误解适用的公共采购法律法规

进行不充分的评估或行政调查

表现出歧视或偏袒行为

在意大利公共采购中提交 TAR 上诉（行政法院上诉）需要支付统一行政费用，其金额根据争议标的的价值而有所不同：

针对涉及工程、服务及物资的授标和公共采购程序的争议：

对于争议金额不超过 200,000欧元的案件，额度为 2,000欧元



对于争议金额在 200,000 欧元至 1,000,000 欧元之间的案件，额度为4,000 欧元



对于争议金额超过 1,000,000 欧元的案件，额度为6,000 欧元

这些金额在向国务委员会（Consiglio di Stato）上诉时将增加 50%。

如果一审行政法院（TAR）上诉成功，可能导致：

撤销授标决定

重新开展招标程序

使上诉企业重新恢复其在合同中的资格或地位

对所遭受的损失进行赔偿

如果一审行政法院上诉被驳回，则可以向国务委员会继续提起上诉。

意大利公共采购中对排除决定的暂停执行

在意大利公共采购的一审行政法院上诉中，最重要的选项之一是提出暂停执行（sospensiva）的请求。在临时保护阶段，如果一审行政法院认为上诉企业可能遭受到严重且立即发生的损害，则可以暂停合同的执行。

提出包含暂停执行请求的一审行政法院上诉至关重要，因为这使企业能够在最终判决作出前“暂停”授标程序。临时裁定通常下达得较快，一般在提交上诉后的 20–30 天内作出。

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