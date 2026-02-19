- within Government, Public Sector, Media, Telecoms, IT, Entertainment and Real Estate and Construction topic(s)
- in European Union
意大利公共采购：了解如何参与意大利公共采购。深入了解法律要求、所需文件、招标公告，以及适用于意大利企业、欧盟企业和非欧盟企业的相关规则。
如何参与意大利公共招标
意大利公共采购为意大利企业提供了重要的商业机遇，同时也向 欧盟及非欧盟的外国企业开放。然而， 意大利公共采购体系受一套复杂的法规制度所规范，参与其中需要对相关法律要求、程序规则以及参与 公共招标所需的文件有充分了解。
本文将介绍谁可以参与意大利公共采购、 在哪里查找意大利的公共招标信息，以及 外国企业进入意大利公共合同市场 所需满足的法律要求和准备的相关文件。
意大利的公共采购法是什么？
意大利的公共采购法主要由《意大利公共合同法典》（Codice dei Contratti Pubblici）所规范，该法典对公共机构采购工程、服务和货物的方式作出规定。
目前适用的核心立法是：2023年3月31日第36号立法法令（《新公共合同法典》）。
该法典落实并使意大利国内法与欧盟公共采购指令保持一致。
具体而言，意大利公共采购法以欧盟法原则为基础，其中包括：
- 透明性
- 平等待遇与非歧视原则
- 自由竞争原则
- 比例原则
- 程序公开原则
- 性价比原则
欧盟及非欧盟企业可以参与意大利的公共招标吗？
欧盟企业
根据欧盟法律所确立并由《意大利公共采购法典》（2023年第36号立法法令）加以落实的 自由竞争、平等待遇和非歧视原则， 在欧盟成员国设立的企业可以自由参与意大利的公共采购程序。
只要企业依法在其本国成立，并符合招标公告中规定的参与条件，并不要求其在意大利设立注册办事处或分支机构。
非欧盟企业
非欧盟企业可以参与意大利的公共采购程序，前提是：
- 其原属国已与欧盟或意大利签署相关国际协定；
- 招标公告中未规定任何特别限制；
- 其能够证明具备与欧盟企业所要求的等同资格条件。
除此之外，非欧盟企业也可以通过 临时联合体（RTI）、 财团（consortia），或 能力依托意大利或欧洲企业的资质能力来参与招标。
什么是招标公告？在哪里可以找到招标公告？
公共招标公告是由公共机构或采购实体发布的 正式公共通知，用以向市场告知其拟就工程、服务或货物 授予公共采购合同。
在实践中，招标公告是对 经济经营者（公司或专业人士）发出邀请，要求其在竞争性采购程序中 提交投标文件。
在意大利，公共招标公告通常经由以下官方渠道发布：
ANAC 平台（意大利国家反腐败管理局）
欧盟官方公报（TED——招标电子日报），适用于超过欧盟阈值的合同
MEPA——公共行政电子采购市场
区域及地方电子采购平台
各采购/招标机构的官方网站
各部委官方网站
如何参与意大利公共采购及公共采购要求
在意大利参与公共采购程序时，企业（无论是意大利本土企业还是外国企业）必须满足以下特定要求：
1. 基本要求
这些要求涉及法律和诚信方面，任何希望参与招标程序的经济经营者都必须满足，包括：
- 不存在排除情形，如因贪腐、涉黑犯罪或其他违法行为而被定罪
- 遵守税务和社会保障相关规定
- 具备法人或法律行为能力
《意大利公共采购法典》第94条还规定了 自动排除情形，即严重且已最终认定的违规行为。由于此类违规的性质， 招标机构无裁量权可评估；一旦核实某投标人存在此类违规，招标机构必须 立即将该投标人排除。
2. 特殊要求
根据《公共采购法典》第100条的规定，除一般要求外，招标机构还可能要求满足这些特殊要求。
在这方面，有必要区分适用于 供货与服务合同的规则与适用于 工程合同的规则。
供货与服务合同
对于供货与服务合同，特殊要求主要涉及：
- 专业适格性：即在意大利工商手工业暨农业商会、省级手工业协会或相关行业协会登记注册，从事与合同标的相关（但不必完全相同）的活动
- 经济与财务能力：指在招标程序启动前五年中业绩最好的三年里，实现的总营业额不超过合同预估价值的两倍
- 技术和专业能力
工程合同
对于合同金额等于或高于十五万欧元的工程合同，经济经营者需证明：
- 具有类似工程或服务的 过往经验
- 具备合格的专业人员
- 持有相关技术资质证书（如 ISO、SOA 等，如有要求）
对于合同金额等于或低于十五万欧元的公共工程合同，经济经营者必须满足以下技术和组织要求：
a.
在招标公告发布日前五年内直接完成的类似工程的总价值不得低于拟授予合同的价值；
b. 所雇人员的总成本不得低于在招标公告发布日前五年完成工程价值的15%。如果该成本与工程价值的比例低于要求，则需按比例折算工程价值以恢复所需比例；折算后的名义工程价值用于证明符合第(a)点的要求；
c. 具备适当的技术设备。
如果经济经营者已持有拟承接工程的相关 SOA 资质证书，则无需满足上述要求。
意大利公共采购文件
招标文件内容因招标公告而异，但通常包括：
1. 行政资料
这包括所有能够证明企业在法律、税务及社会保障方面合规的文件：
- DURC：证明企业已按规定向 INPS、INAIL 及建筑工人基金（Cassa Edile）缴纳社会保障和保险费用
- 自我声明：证明企业具备一般和诚信要求，不存在排除情形，以及有资格与公共行政部门签订合同
- 招标公告要求的资质证书：例如 ISO 认证、SOA 认证（针对公共工程合同）或其他行业特定认证
- 法定代表人的身份证明文件以及任何所需的授权书或委托书
- ESPD（欧洲统一公共采购文件，European Single Procurement Document）：企业关于其财务状况、技术能力及参与公共采购程序适格性的自我声明。该文件提供所有欧盟官方语言版本，用于初步表明企业符合欧盟公共采购程序规定的要求
- ANAC 费用缴纳证明，若合同金额等于或高于 十五万欧元
- 商会证明或同等外国证明文件
- 财务报表及银行资信证明
- 技术及专业资质证明
- 外文文件的宣誓译本（如有要求）
2. 技术文件
该类文件旨在证明企业在与合同标的相关方面具备相应的技术能力和专业能力，包括：
- 公司简介（履历）：包括近年来已履行的类似合同的说明；
- 主要供货或服务清单：注明客户名称、合同金额及履行时间；
- 设备、机械及合格人员情况：对可用技术资源的详细说明；
- 技术与质量认证：如 ISO 9001、ISO 14001 等（如招标文件有要求）；
- 实施方案及工程/服务进度计划：用于证明投标方案在技术上的可行性。
3. 经济文件
该部分包括投标报价的财务要素，具体内容因采购程序类型而异（如"最具经济优势的投标"或"最低价中标"）：
- 经济报价文件：即相对于招标基准价所报的价格或折扣百分比；
- 成本汇总明细：列明预计成本（人工、材料、管理费用、利润等）；
- 价格合理性说明：如有要求，用于证明报价在经济上的可持续性；
- 投标保证金（临时担保）：金额为招标公告或邀请文件所载程序总价值的 2%。
在国外出具的文件须提供翻译件，并根据出具国的不同，可能还需办理 领事认证或海牙认证。
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.