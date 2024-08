ARTICLE La responsabilità dell'intermediario bancario per la non corretta esecuzione del pagamento verso il reale beneficiario SP Studio Previti Associazione Professionale More Contributor Con l'Ordinanza n. 17415 del 2024 la Corte di Cassazione si pronuncia sulla tematica concernente la responsabilità della banca per aver eseguito un...

