Conciliazione Lavoro-Famiglia: Definite Le Modalità Di Accesso All’esonero Contributivo Per Le Imprese Certificate

Il Ministero del Lavoro e il Ministero della Famiglia hanno introdotto un nuovo sistema di certificazione per le imprese che promuovono la conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Le aziende certificate potranno beneficiare di un esonero contributivo fino all'1% dei contributi previdenziali, con un tetto massimo di 50.000 euro annui, valido fino al 31 dicembre 2028.

Article Insights

DL-LAW Avvocati Giuslavoristi’s articles from DL-Law Avvocati Giuslavoristi are most popular: within Employment and HR topic(s)

in European Union

in European Union

in European Union

in European Union

in European Union DL-Law Avvocati Giuslavoristi are most popular: within Employment and HR, Tax and Privacy topic(s)

with readers working within the Technology industries

Con Decreto del 10 settembre 2026, il Ministero del Lavoro e il Ministero della Famiglia hanno disciplinato le modalità di rilascio della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro e l’accesso al relativo esonero contributivo previsto dall’art. 6 del D.L. n. 62/2026.

La misura si rivolge alle imprese che adottano modelli organizzativi orientati a favorire l’equilibrio tra attività lavorativa e vita familiare. La certificazione è rilasciata da organismi accreditati e ha una validità di 36 mesi.

Alle aziende certificate è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali in misura non superiore all’1%, entro il limite massimo di 50.000 euro annui per impresa. Il beneficio è riconosciuto per l’intero periodo di validità della certificazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2028.

Il decreto prevede inoltre che, qualora le risorse disponibili risultino insufficienti rispetto alle domande ammissibili, il beneficio possa essere ridotto proporzionalmente.

La misura mira a promuovere l’adozione di politiche aziendali a sostegno della genitorialità, dei carichi di cura familiari e, più in generale, della conciliazione tra vita professionale e vita privata.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.