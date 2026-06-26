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26 June 2026

Cassazione: Condizioni per La Legittima Riduzione Retributiva Durante Le Ferie

DL-Law Avvocati Giuslavoristi

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La Corte di Cassazione ha stabilito importanti principi sulla retribuzione durante le ferie annuali, chiarendo quando è legittima l'esclusione di alcune indennità normalmente corrisposte. L'ordinanza n. 18529 del 2026 definisce i limiti entro cui la riduzione retributiva nel periodo feriale può essere considerata lecita, bilanciando il diritto del lavoratore con le esigenze organizzative.
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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 18529 dell’8 giugno 2026, ha affermato che la retribuzione da corrispondere durante le ferie annuali può, entro certi limiti, legittimamente escludere alcune indennità normalmente corrisposte.

Ciò fermo restando che la retribuzione dovuta nel periodo feriale deve tendenzialmente assicurare al dipendente un livello economico sostanzialmente equiparabile a quello ordinario in periodi di lavoro.

Tuttavia, secondo il ragionamento della Corte, alla luce soprattutto dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e della sua interpretazione ad opera della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la riduzione retributiva durante le ferie è lecita solo nella misura in cui la differenza retributiva tra il periodo feriale e quello non feriale risulta talmente contenuta da escludere qualsivoglia effetto deterrente sul diritto a fruire delle ferie stesse.

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