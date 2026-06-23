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23 June 2026

CCNL Assicurazioni: Siglato L’Accordo Di Rinnovo

DL-Law Avvocati Giuslavoristi

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Con l’intesa raggiunta il 13 maggio 2026, Ania e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti del settore assicurativo.
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Con l’intesa raggiunta il 13 maggio 2026, Ania e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti del settore assicurativo.

Sul piano economico, il rinnovo prevede un aumento retributivo fino a 280 euro a regime per i dipendenti appartenenti al 4° livello, 7ª classe con riparametrazione sugli altri livelli, nonché il riconoscimento di un importo una tantum pari a 1.000 euro (di cui 550 euro erogati in busta paga e 450 euro in welfare) per i dipendenti appartenenti al 4° livello, 7ª classe.

L’accordo si caratterizza altresì per l’attenzione verso interventi in materia di conciliazione vita-lavoro, inclusione, diritto alla disconnessione e protezione delle situazioni di fragilità. In particolare, sono previste misure che incidono sugli istituti della malattia e del comporto, nonché ampliamenti dei congedi e dei permessi, anche a supporto della genitorialità e delle esigenze di cura.

Tra le principali novità si segnala l’introduzione di una dichiarazione congiunta sull’intelligenza artificiale, che adotta un approccio incentrato sulla centralità del lavoro umano e prevede l’elaborazione di un protocollo dedicato, con particolare attenzione a trasparenza, formazione e tutela dei lavoratori.

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