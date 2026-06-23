Garante Della Privacy: Obblighi E Limiti Nelle Attività Di Digital Forensics

Con il provvedimento del 4 marzo 2026, il Garante Privacy ha chiarito che le attività di digital forensics svolte nell’ambito di indagini interne aziendali costituiscono trattamento di dati personali e devono quindi rispettare pienamente la normativa privacy.

Nel caso esaminato – relativo all’acquisizione e analisi forense della casella e-mail e degli spazi di archiviazione di soggetto apicale, avviata a seguito di una segnalazione anonima – il Garante ha ritenuto illecito il trattamento, rilevando:

la mancanza di un’informativa preventiva all’interessato;

l’assenza di una valida nomina del responsabile del trattamento;

la violazione dei principi di minimizzazione, limitazione delle finalità e conservazione dei dati.

Il provvedimento ribadisce che il sospetto di illeciti non giustifica controlli generalizzati, che il ruolo apicale non riduce le tutele privacy e che acquisizioni forensi estese e non circoscritte risultano sproporzionate. Ne derivano indicazioni operative rilevanti per le imprese, chiamate a strutturare le indagini interne nel rigoroso rispetto delle regole in materia di protezione dei dati personali.