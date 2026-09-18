LCA nell’operazione Soges Group–Meliá Hotels per il nuovo hotel di Lerici

Il progetto, il tredicesimo in portafoglio per Soges Group, segna l'ingresso della società in Liguria con una nuova partnership in white label

Soges Group S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale con il marchio Place of Charme, ha concluso un’operazione di importanza strategica, avente ad oggetto la futura gestione di un nuovo hotel di pregio situato nel Comune di Lerici (SP), che verrà operato sotto il marchio Meliá Hotels International S.A. L’hotel sarà realizzato da Gilda S.r.l., su terreno di proprietà di quest’ultima, e conterà tra le 80 e le 90 camere.

L’operazione segna l’ingresso di Soges Group S.p.A. in Liguria, nella splendida cornice del Golfo dei Poeti, tra le destinazioni turistiche più attrattive del panorama italiano, dando concreta attuazione al piano di sviluppo presentato in sede di quotazione. Con questo progetto la Società amplia il proprio portafoglio di strutture gestite, consolidando la presenza nelle principali destinazioni leisure italiane e rafforzando il proprio posizionamento nel segmento dell’hospitality di fascia alta. Il progetto porta a 13 il numero delle strutture in gestione della Società.

Andrea Galardi, CEO di Soges Group S.p.A., ha così commentato: “Dopo gli ottimi numeri conseguiti nel primo semestre, Soges Group S.p.A. prosegue a passo spedito nel proprio piano di espansione. Siamo entusiasti di annunciare un nuovo progetto in white label insieme a Meliá, convinti di poter lasciare un’impronta significativa in un territorio di primissimo piano a livello nazionale”.

Soges Group S.p.A. è stata assistita da LCA, con un team di professionisti guidato dal partner Andrea Messuti con la senior associate Claudia Bonetti. I profili legati al contratto di licenza con Meliá Hotels International S.A. sono stati curati dal partner Christian Caserini e dal managing associate Luca Montolivo.

Gilda S.r.l. è stata assistita dallo studio legale Giovannelli e Associati, con un team di professionisti guidato dai partner Alessandro Giovannelli e Michele Mocarelli con l’associate Eugenia Arrigoni.

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