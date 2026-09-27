Noi reguli pentru creatorii de conținut: ce trebuie să știi dacă monetizezi un canal de social media?

Pentru tot mai mulți creatori de conținut, activitatea desfășurată în social media a depășit zona unei simple prezențe online. Publicarea constantă de conținut, monetizarea acestuia și colaborările recurente cu branduri au transformat această activitate într-una cu o dimensiune economică tot mai pronunțată.

Din perspectivă juridică, această evoluție ridică însă o întrebare mai puțin evidentă: în ce moment un creator de conținut încetează să fie doar utilizatorul unei platforme și poate deveni, în sensul legislației audiovizuale, furnizorul unui serviciu media?

Decizia Consiliului Național al Audiovizualului („CNA”) nr. 116 din 24 februarie 2026 („Decizia nr. 116/2026”), care va intra în vigoare la 27 septembrie 2026, vine sa reglementeze acest aspect stabilind criterii pentru calificarea canalelor social media drept servicii media audiovizuale la cerere precum și o procedură distinctă pentru notificarea acestor canale către CNA.

1. Când apare obligația de notificare?

Obligația nu este legată doar de dimensiunea audienței. Pentru calificarea canalului drept serviciu media audiovizual la cerere trebuie îndeplinite cumulativ mai multe criterii: (i) activitatea are caracter comercial; (ii) creatorul are responsabilitate editorială asupra conținutului și controlează selecția și ordonarea acestuia; (iii) materialele pot fi vizionate la cererea utilizatorului și la momentul ales de acesta; (iv) scopul principal este informativ, educativ sau de divertisment; și (v) serviciul este furnizat prin intermediul unei platforme de partajare a materialelor video.

În plus, pentru a avea obligația de notificare către CNA trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (i) platforma sa poată fi accesată de publicul din România; (ii) conținutul sa se adreseze publicului din România și cetățenilor români din afara țării; (iii) creatorul sa aibă minimum 100.000 de urmăritori sau abonați, inclusiv cumulat cu alte platforme; (iv) sa fi încărcat cel puțin 24 de materiale audiovizuale în ultimele 12 luni; și (v) sa obțină bani, produse, servicii sau un alt beneficiu din această activitate.

Regimul poate fi relevant și atunci când platforma utilizată nu se află sub jurisdicția României, dacă respectivul conținut se adresează publicului din România. Decizia CNA indică expres, cu titlu de exemplu, platformele YouTube, Facebook, Instagram și TikTok. Utilizatorii sunt considerați ca fiind orientați către publicul din România dacă sunt stabiliți pe teritoriul României și dacă materialele video/programele încărcate/generate se adresează publicului din România.

Pentru cei care îndeplinesc deja condițiile la data intrării în vigoare a Deciziei CNA, notificarea trebuie realizată în termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a Deciziei CNA. Dacă serviciul este furnizat prin mai multe platforme, se depune o singură notificare, iar CNA acordă un singur aviz de furnizare.

Este de reținut ca obligația de notificare nu echivalează cu o autorizare prealabilă a conținutului și nu presupune aprobarea de către CNA a materialelor înainte de publicare.

2. Dincolo de notificare: regulile privind publicitatea

Miza nu se limitează la formalitatea notificării. Odată ce un canal intră în regimul serviciilor media audiovizuale la cerere, devin relevante și normele privind conținutul prevăzute expres in sarcina furnizorilor de servicii media audiovizuale la cerere în Legea audiovizualului nr. 504/2002 („Legea audiovizualului”), precum și în Decizia CNA nr. 573/2025 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual („Codul audiovizualului”).

Acest lucru este relevant în special pentru comunicările comerciale. Spre exemplu, materialele video publicate pe canalul propriu al unui furnizor de servicii media audiovizuale la cerere și care conțin publicitate trebuie să includă, la început, mențiunea „Acest program conține publicitate”, iar existența publicității trebuie indicată și în descrierea materialului.

Aplicarea acestor reguli în social media nu este doar teoretică. În 2026, CNA a dispus deja măsuri cu privire la materiale publicate pe platforme precum Instagram, TikTok, Facebook și YouTube pentru încălcarea unor reguli privind comunicările comerciale audiovizuale.

3. De ce contează și pentru branduri?

Obligația de notificare revine creatorului sau entității care furnizează serviciul, nu brandului care îl contractează. Pentru companii, însă, noul cadru adaugă un element suplimentar de verificare.

În cazul creatorilor cu audiențe semnificative și activitate comercială constantă, poate deveni relevant dacă aceștia intră în regimul serviciilor media audiovizuale la cerere și ce reguli se aplică materialelor publicate. Acest aspect este cu atât mai important pentru produse și servicii supuse unor restricții speciale de publicitate.

Nerespectarea legislatiei aplicabile de către creatorul de conținut poate avea impact reputațional asupra brandului cu care lucrează. In consecință, este recomandabil ca contractele cu creatorii de conținut sa includă obligații in sarcina acestora privind respectarea legislației aplicabile, inclusiv a obligației de notificare a CNA, unde este cazul, identificarea corespunzătoare a comunicărilor comerciale și respectarea restricțiilor sectoriale, precum și, după caz, mecanisme de aprobare a conținutului înainte de publicare.