Klockan tickar: Är du redo för EU:s e-Evidence-paket?

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Nya gränsöverskridande bevisregler träder i kraft i Sverige i augusti 2026 — och bristande efterlevnad kan leda till strikt ansvar med sanktionsavgifter på upp till 2 % av den globala omsättningen. Är ditt företag förberett?

Om ditt företag tillhandahåller ett socialt nätverk, en marknadsplats online, en spelplattform, en meddelandetjänst, en molnlagringstjänst, en elektronisk kommunikationstjänst eller domän-/IP-infrastruktur — och erbjuder tjänster till användare i Sverige — gäller de nya reglerna för dig.

EU:s e-Evidence-paket håller på att införlivas i svensk rätt, och de första bestämmelserna tillämpas från och med den 1 juli 2026. Paketet förändrar i grunden hur brottsbekämpande myndigheter i hela Europa kan förelägga tjänsteleverantörer att lämna ut eller bevara elektronisk bevisning. Två nya svenska lagar genomför paketet: den ena implementerar EU-direktiv 2023/1544 om utsedda verksamhetsställen och rättsliga företrädare (SFS 2026:966), och den andra kompletterar EU-förordning 2023/1543 om europeiska utlämnandeorder och europeiska bevarandeorder för elektronisk bevisning (SFS 2026:1094). Tillsammans skapar de en ny kraftfull mekanism för rättsligt samarbete: från och med den 18 augusti 2026 kan en myndighet i en EU-medlemsstat utfärda utlämnandeorder eller bevarandeorder direkt till ditt företag — oavsett var ni har ert huvudkontor.

Tidsfristerna är nära förestående, skyldigheterna är konkreta och sanktionerna är kännbara. Här är vad du behöver veta.

Varför det spelar roll: Problemet som EU vill lösa

Brottslingar utnyttjar i allt högre grad digitala plattformar för att kommunicera om och begå brott. Tjänsteleverantörer av sådana digitala tjänster är ofta de enda aktörer som innehar de identifierande eller bevisrelevanta uppgifter som brottsbekämpande myndigheter behöver — abonnentuppgifter, trafikmetadata och innehållsdata. Men traditionella kanaler för ömsesidig rättslig hjälp mellan EU:s medlemsstater är långsamma och omständliga, och elektronisk bevisning är ofta tillgänglig enbart under begränsad tid. Avgörande bevisning riskerar att gå förlorad innan samarbetskanalerna har gett resultat.

EU:s svar är e-Evidence-paketet: ett förenklat ramverk som gör det möjligt för myndigheter att vända sig direkt till tjänsteleverantörer över gränserna och därigenom kringgå äldre processer. För företag innebär detta att ny infrastruktur för regelefterlevnad måste finnas på plats.

Omfattas ditt företag?

Tjänster som omfattas

Förordningen är tillämplig på alla företag som tillhandahåller en eller flera av följande tjänster:

Elektroniska kommunikationstjänster: exempelvis internetåtkomst och bredbandstjänster samt interpersonella kommunikationstjänster såsom meddelande-, video- och rösttjänster;

Internetdomännamns- och IP-numreringstjänster: exempelvis tjänster för tilldelning av IP-adresser, registreringstjänster för domännamn, registrartjänster för domännamn, tjänster för upplösning av domännamn, integritets- och proxytjänster relaterade till domännamn samt leverantörer av teknisk infrastruktur för internet; och

Kommunikations-, lagrings- och databehandlingstjänster: exempelvis sociala nätverk, marknadsplatser online, tjänster via onlineportaler, moln- och värdtjänster samt onlinespelsajter, förutsatt att tjänsterna innefattar en kommunikationsfunktion eller en funktion som gör det möjligt för användare att lagra data.

Territoriell räckvidd

Reglerna gäller för tjänsteleverantörer som:

Är etablerade i Sverige och erbjuder tjänster i mer än en (1) EU-medlemsstat; eller

Inte är etablerade i någon EU-medlemsstat men erbjuder tjänster i Sverige; eller

Är etablerade i Danmark och erbjuder tjänster i Sverige.

Centrala skyldigheter: Vad du måste göra

Att komma igång

Fastställ om ditt företag är en tjänsteleverantör som omfattas av e-Evidence-regelverket. Registrera och utse minst en kontaktpunkt för att ta emot och besvara order från EU-myndigheter. Beroende på var ditt företag är etablerat måste antingen ett utsett verksamhetsställe eller en rättslig företrädare utses:

a) Utsett verksamhetsställe: För tjänsteleverantörer som är etablerade i Sverige.

b) Rättslig företrädare: För tjänsteleverantörer som är etablerade utanför EU eller i Danmark och som erbjuder sina tjänster i Sverige. Anslut till EU:s gemensamma IT-system för e-Evidence. En tjänsteleverantör kan ansluta till EU:s gemensamma IT-system antingen via 1eEvidence-webbportalen eller eEvidence-API:et. Ge din kontaktpunkt de befogenheter och resurser som krävs för att uppfylla kraven. Avsaknad av interna rutiner utgör inte en giltig ursäkt för bristande efterlevnad.

Att besvara en order

Tjänsteleverantörer måste vara beredda, i förväg och när som helst, att göra följande.

Bevara uppgifterna så snart en order mottas. Vid mottagande av en utlämnandeorder måste du utan dröjsmål agera för att bevara de begärda uppgifterna.

Bevara uppgifterna så länge ordern kräver.

Lämna ut inom en tidsfrist. Uppgifter måste som huvudregel överföras inom 10 dagar från mottagandet av en order . I brådskande fall måste uppgifter överföras utan onödigt dröjsmål och inom åtta (8) timmar .

. I brådskande fall måste uppgifter överföras . Svara formellt och utan onödigt dröjsmål om du inte kan efterkomma ordern.

Håll order och uppgifter konfidentiella. Du måste säkerställa konfidentialiteten och integriteten hos ordern och uppgifterna och måste avstå från att informera den person vars uppgifter begärs.

Konsekvenserna av bristande efterlevnad

PTS kan utfärda ett föreläggande som ålägger en tjänsteleverantör att vidta de åtgärder som krävs för att följa lagstiftningen, och detta föreläggande kan förenas med vite. PTS kan även påföra en sanktionsavgift på en tjänsteleverantör som bryter mot någon skyldighet. Avgiften uppgår till lägst 10 000 kr och högst två procent av tjänsteleverantörens totala globala årsomsättning för det föregående räkenskapsåret. Ansvaret är strikt, vilket innebär att varken uppsåt eller oaktsamhet behöver påvisas för att avgiften ska kunna påföras. Det är därmed tillräckligt att överträdelsen har skett.

Vidare kan även svenska Åklagarmyndigheten påföra sanktionsavgifter på utsedda verksamhetsställen eller rättsliga företrädare som underlåter att lämna ut eller bevara uppgifter. Ett utsett verksamhetsställe eller en rättslig företrädare och tjänsteleverantören kan hållas solidariskt ansvariga för bristande efterlevnad.

Kritiska tidsfrister: Efterlevnadsklockan tickar

1 juli 2026 — EU-direktiv 2023/1544 trädde i kraft. Tjänsteleverantörer kan registrera sig och utse en kontaktpunkt.

18 augusti 2026 — EU-förordning 2023/1543 träder i kraft. Ett utsett verksamhetsställe eller en rättslig företrädare måste vara på plats och operativt kapabel att lämna ut och bevara elektronisk bevisning.

19 augusti 2026 — PTS kan börja övervaka tjänsteleverantörers efterlevnad och sanktionsbestämmelserna träder i kraft.

Tveka inte att kontakta oss på Setterwalls om du har frågor eller önskar hjälp.

Footnote

1 Observera att det krävs svensk e-legitimation för anslutning via eEvidence-webbportalen.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.