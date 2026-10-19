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19 October 2026

Corporate Update October 2026 - On The Horizon

AC
Arthur Cox

Contributor

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Arthur Cox is one of Ireland’s leading law firms. For almost 100 years, we have been at the forefront of developments in the legal profession in Ireland. Our practice encompasses all aspects of corporate and business law. The firm has offices in Dublin, Belfast, London, New York and Silicon Valley.
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Glass Lewis consultation on change to research perspectives closes
Ireland Corporate/Commercial Law
Arthur Cox
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DEVELOPMENT
TIMELINE
Glass Lewis consultation on change to research perspectives closes
16 October 2026
European Commission consultation on draft delegated regulation on buy-back programmes and stabilisation measures under MAR closes
19 October 2026
EFRAG consultation on Datapoints for Revised ESRS closes
23 October 2026
Consultation on ESRS-40a, for certain non-EU undertakings, closes
31 October 2026
Submission of gender pay gap reports to Gender Pay Gap Portal becomes mandatory for in-scope employers from November 2026
November 2026
ESMA consultation on updated guidelines on disclosure requirements under the Prospectus Regulation closes
9 November 2026
Revised ESRS enter into force
10 November 2026
EFRAG consultation on XBRL Taxonomy for Revised ESRS closes
11 November 2026

This article contains a general summary of developments and is not a complete or definitive statement of the law. Specific legal advice should be obtained where appropriate.

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