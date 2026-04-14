Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – Vietnams Aufstieg Zum Status Eines Schwellenmarktes: Ein Entscheidender Moment Für Globales Kapital, Marktzugang Und Ausländische Direktinvestitionen

Die Bestätigung von FTSE Russell, dass Vietnam auf Kurs ist, von einem Frontier Market zu einem...

Duane Morris LLP, a law firm with more than 900 attorneys in offices across the United States and internationally, is asked by a broad array of clients to provide innovative solutions to today's legal and business challenges.

Article Insights

Oliver Massmann’s articles from Duane Morris LLP are most popular: within Government and Public Sector topic(s)

in Asia Duane Morris LLP are most popular: within Law Department Performance topic(s)

April 2026

Von Dr. Oliver Massmann (Architekt des Marktzugangs)

I. Zusammenfassung

Die Bestätigung von FTSE Russell, dass Vietnam auf Kurs ist, von einem Frontier Market zu einem Sekundären Schwellenmarkt hochgestuft zu werden (wirksam ab September 2026), stellt einen historischen Wendepunkt für die Kapitalmärkte und das Investitionsumfeld des Landes dar.

Diese Entwicklung ist nicht nur technischer Natur.

Es handelt sich um eine strukturelle Neuklassifizierung Vietnams innerhalb des globalen Investitionsuniversums, die auslöst:

Obligatorische Allokation durch institutionelle Investoren

Bedeutende passive und aktive Kapitalzuflüsse

Beschleunigung ausländischer Direktinvestitionen (FDI)

Weitere regulatorische Liberalisierung

Fazit: Vietnam entwickelt sich von einer „Frontier-Gelegenheit“ zu einer zentralen Schwellenmarktjurisdiktion mit institutionellem Kapitalzugang.

II. Bestätigung durch FTSE Russell: Rechtliche und marktbezogene Bedeutung

FTSE Russell hat nun bestätigt, dass Vietnam:

Die wesentlichen Kriterien für die Klassifizierung als Schwellenmarkt erfüllt hat

Voraussichtlich die verbleibenden technischen Anforderungen erfüllt (insbesondere internationale Brokerzugänglichkeit)

Ab September 2026 formell in die FTSE Emerging Market Indizes aufgenommen wird

Dies folgt auf einen nachhaltigen Reformprozess, einschließlich:

Abschaffung der Vorfinanzierungsanforderungen für ausländische Investoren

Verbesserungen in Abwicklungssystemen und Marktinfrastruktur

Erhöhte Transparenz und regulatorische Angleichung an internationale Standards

Rechtlich bedeutet dies:

Anerkennung, dass Vietnams Kapitalmärkte ein Niveau an Zugänglichkeit, Zuverlässigkeit und Anlegerschutz erreicht haben, das den Erwartungen globaler Institutionen entspricht.

III. Auswirkungen auf die Kapitalmärkte: Von optionaler zu obligatorischer Allokation

1. Passive Kapitalflüsse

Die Aufnahme Vietnams in die FTSE Emerging Market Indizes löst automatische Kapitalallokationen durch indexnachbildende Fonds aus.

Geschätzte passive Zuflüsse: 1–1,5 Mrd. USD (Anfangsphase)

2. Aktives institutionelles Kapital

Der größere Effekt wird von aktiven Asset-Managern ausgehen:

Potenzielle Zuflüsse: 10–20+ Mrd. USD mittelfristig

3. Strukturelle Neubewertung

Dies führt zu:

Verbesserter Liquidität bei börsennotierten Aktien

Verringerung von Risikoprämien

Höherer Bewertung von Multiplikatoren

IV. Der strategische Multiplikator: Ausländische Direktinvestitionen (FDI)

Während Portfoliozuflüsse sofort erfolgen, liegt der tiefgreifendste langfristige Effekt in der Beschleunigung der FDI.

1. FDI-Ausblick

Vietnam gehört bereits zu den führenden FDI-Zielen in Asien, getrieben durch:

Lieferketten-Diversifizierung („China+1“)

Wettbewerbsfähige Arbeits- und Produktionskosten

Stabile makroökonomische Rahmenbedingungen

Prognosen zeigen:

Potenzielle zusätzliche Kapitalzuflüsse von 20–25 Mrd. USD bis 2030 durch Kapitalmarktaufwertung

Fortgesetzte starke jährliche FDI-Zuflüsse in: Fertigung Energie (insbesondere erneuerbare Energien) Infrastruktur Technologie



2. Warum Schwellenmarktstatus FDI antreibt

Die Klassifizierung als Schwellenmarkt wirkt als starkes Signal:

Geringeres wahrgenommenes Länderrisiko

Erweiterte Investitionsmandate für institutionelle Investoren

Stärkere Exit-Kanäle (IPOs, Kapitalmärkte)

Höheres Vertrauen in regulatorische Konsistenz

Kernaussage: Portfoliozuflüsse schaffen Liquidität und Bewertungsmaßstäbe, die direkt langfristige strategische FDI anziehen.

V. Vietnams Neupositionierung im globalen Investitionsumfeld

Nach dem Upgrade wird Vietnam zu den Reihen von:

China

Indien

Indonesien

Philippinen

Doch Vietnam unterscheidet sich durch:

Frühere Wachstumsphase

Hohe Grenzerträge auf Kapital

Investorenfreundliche regulatorische Dynamik

Vietnam entwickelt sich zu einem der attraktivsten Hochwachstums-Investitionsziele weltweit.

VI. Rechtlicher und regulatorischer Ausblick

Erwartete Entwicklungen:

Lockerung der ausländischen Eigentumsbeschränkungen (FOLs)

Modernisierung der Handelsmechanismen (T+0, Derivate)

Angleichung an internationale Clearing- und Verwahrungsstandards

Fortschritte in Richtung MSCI Emerging Market Upgrade

Verbleibende rechtliche Aspekte:

Sektorspezifische Eigentumsobergrenzen

Operative Marktzugangsprobleme

Währungsumtausch- und Rückführungsrahmen

Gesamtrichtung: progressive Liberalisierung.

VII. Praktische Implikationen für Investoren

Kurzfristig (2026):

Positionierung vor Indexaufnahmeflüssen

Fokus auf liquide Large-Cap-Aktien

Mittelfristig (2026–2030):

Zielsektoren: Infrastruktur Erneuerbare Energien Industrielle Immobilien Finanzdienstleistungen



Langfristig:

Wachstum durch: Lieferkettenverlagerung Urbanisierung Steigenden Konsum der Mittelschicht



VIII. Wahrscheinliche FTSE Emerging Market Bestandteile: Schlüsselaktien Vietnams

FTSE Russell und Marktanalysten haben ca. 28 vietnamesische Aktien identifiziert, die wahrscheinlich aufgenommen werden.

1. Kern-Large-Cap-Anker

Vietcombank (VCB)

Vingroup (VIC)

Vinhomes (VHM)

Hoa Phat Group (HPG)

2. Konsum- und Institutionelle Marktführer

Vinamilk (VNM)

Masan Group (MSN)

Sabeco (SAB)

Vietjet Air (VJC)

Petrolimex (PLX)

3. Finanzsektor (Hauptprofiteure)

SSI (SSI)

Vietcap (VCI)

VNDirect (VND)

Sacombank (STB)

SHB (SHB)

Eximbank (EIB)

Military Bank (MBB)

VietinBank (CTG)

HSC (HCM)

4. Immobilien und Industrie

Kinh Bac City (KBC)

Khang Dien (KDH)

Dat Xanh (DXG)

DIC Corp (DIG)

Phat Dat (PDR)

5. Industrie- und Konsumwachstum

Duc Giang Chemicals (DGC)

FPT Retail (FRT)

Kido Group (KDC)

Gelex (GEX)

Strategische Erkenntnis:

Diese Aktien bilden Vietnams „investierbaren Kern“:

Banken und Finanzsektor → größte Zuflussprofiteure

Immobilien → strukturelles Wachstum + Urbanisierung

Konsum & Industrie → doppelter Wachstumsmotor

IX. Schlussfolgerung

Die Bestätigung durch FTSE Russell markiert einen entscheidenden Meilenstein in Vietnams wirtschaftlicher Entwicklung.

Sie bedeutet:

Validierung regulatorischer Reformen

Zugang zu nachhaltigen globalen Kapitalzuflüssen

Katalysator für beschleunigtes FDI-Wachstum

Vietnam ist nicht länger ein peripherer Frontier Market – es wird zu einer zentralen Säule globaler Schwellenmarkt-Investitionsstrategien.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Autor Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com.

Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

Disclaimer: This Alert has been prepared and published for informational purposes only and is not offered, nor should be construed, as legal advice. For more information, please see the firm's full disclaimer.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.