Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann — NEUES DEKRET 245 ZUR FÖRDERUNG AUSLÄNDISCHER INVESTITIONEN UND BESCHLEUNIGUNG DER AUFSTUFUNG VIETNAMS ZUM SCHWELLENLAND

Am 11. September 2025 hat die Regierung Vietnams das Dekret Nr. 245/2025/ND-CP („Dekret 245“) erlassen, das zentrale Bestimmungen des bisherigen Wertpapiergesetzes ändert und ergänzt. Dekret 245 führt mehrere Reformen ein, die gezielt Kriterien internationaler Indexanbieter wie FTSE Russell und MSCI adressieren. Diese Änderungen sollen ausländisches Kapital anziehen, indem der Markt für internationale Investoren zugänglicher, transparenter und sicherer gestaltet wird. Das Dekret stellt einen bedeutenden Reformschritt dar, um den vietnamesischen Kapitalmarkt an internationale Standards anzupassen und somit die Aufstufung zum Schwellenland zu erleichtern.

Wichtige Punkte des Dekrets 245:

1. Vereinfachte Verfahren für ausländische Investoren

Dekret 245 erleichtert und beschleunigt die Teilnahme ausländischer Investoren am vietnamesischen Wertpapiermarkt. Besonders hervorzuheben ist, dass die vietnamesische Zentralbank („SBV“) kürzlich die Rundschreiben Nr. 03/2025/TT-NHNN und Nr. 25/2025/TT-NHNN veröffentlicht hat, um die Verfahren zur Eröffnung von indirekten Investitionskonten und Zahlungskonten zu vereinfachen – dies reduziert Kosten und Zeit für den Marktzugang.

Vereinfachte Handelscodes: Ausländische Investoren können nun einen elektronischen Wertpapierhandelscode (E-STC) erhalten und sofort mit dem Handel beginnen, ohne zuvor physische Unterlagen für ein offizielles Zertifikat einreichen zu müssen.

Duale Handelscodes für Fondsmanager: Ausländische Fondsverwaltungsgesellschaften können nun zwei Handelscodes erhalten – einen für Eigenhandel und einen für die Verwaltung von Kundentransaktionen. Dies entspricht dem Modell des Omnibus Trading Account (OTA), einem wichtigen Kriterium für die Markteinstufung.

2. Verbesserte Marktinfrastruktur und Sicherheit

Die neuen Regelungen schaffen eine rechtliche Grundlage für eine moderne und sichere Handelsumgebung.

Zentraler Kontrahenten-Clearing (CCP): Das Dekret schafft die rechtliche Basis für die Einführung eines CCP-Mechanismus – ein entscheidendes Element eines reifen Marktes. Dieses System reduziert Risiken für inländische und ausländische Investoren, indem es die Abwicklung von Geschäften garantiert und Gegenparteien- sowie Wechselkursrisiken minimiert. Die staatliche Wertpapieraufsicht (SSC) plant die Umsetzung bis zum ersten Quartal 2027.

Gleichzeitiger Börsengang und Listing: Unternehmen können sich nun gleichzeitig für einen Börsengang (IPO) und ein Listing registrieren. Die Zeit von der IPO-Genehmigung bis zum Handelsbeginn verkürzt sich von bisher 90 Tagen auf nur 30 Tage. Dadurch wird die Marktliquidität verbessert und der Anlegerschutz gestärkt. Insgesamt kann der IPO-Prozess um 3–6 Monate verkürzt werden, was die Attraktivität der Emission erhöht.

3. Weitere wichtige Reformen

Bonitätsbewertungen für Anleihen: Alle Organisationen, die Anleihen öffentlich anbieten oder registrieren, müssen nun eine Bonitätsbewertung durch eine unabhängige Agentur einholen. Dies erhöht die Transparenz und schützt Investoren, indem sichergestellt wird, dass nur finanziell solide Unternehmen Kapital vom öffentlichen Markt aufnehmen können.

Verpflichtende englischsprachige Offenlegung: Am 18. September 2024 hat das Finanzministerium das Rundschreiben Nr. 68/2024/TT-BTC erlassen, das börsennotierte Unternehmen verpflichtet, Informationen sowohl auf Vietnamesisch als auch auf Englisch offenzulegen. Dekret 245 betont diese Anforderung erneut und verpflichtet betroffene Unternehmen zur Einhaltung der geltenden Offenlegungsregeln.

Abschaffung niedrigerer ausländischer Beteiligungsgrenzen: Dekret 245 hebt die Regelung auf, die es öffentlichen Unternehmen bisher erlaubte, in ihrer Satzung oder durch Hauptversammlungsbeschlüsse eine ausländische Beteiligungsgrenze (FOL) unterhalb des gesetzlich oder international zulässigen Maximums festzulegen. Diese Änderung eröffnet ausländischen Investoren mehr Möglichkeiten, Anteile an vietnamesischen Unternehmen zu erwerben.

