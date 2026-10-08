Panamá Incluye A Ecuador En El Listado De Países Amigos

Por medio del Decreto Ejecutivo No. 16 del 31 de agosto de 2026, Panamá incorpora a la República del Ecuador a su listado de Países Amigos, permitiendo a los nacionales ecuatorianos optar por la subcategoría migratoria de Residente Permanente.

Requisitos para obtener la Residencia Permanente

Por medio del Decreto Ejecutivo No. 16 del 31 de agosto de 2026, Panamá incorpora a la República del Ecuador a su listado de Países Amigos, permitiendo a los nacionales ecuatorianos optar por la subcategoría migratoria de Residente Permanente.

¿Qué exige el Decreto para obtener la residencia?

El Servicio Nacional de Migración podrá conceder una Residencia Provisional por dos años a los nacionales de países amigos que acrediten actividades económicas o profesionales en Panamá. El solicitante debe presentar récord policivo, copia de pasaporte, certificados de salud, fotos tipo carnet y documentación que sustente una de estas tres vías: Laboral: carta de trabajo del empleador, certificado de Registro Público y Aviso de Operación de la empresa. El permiso de trabajo debe tramitarse ante el MITRADEL.

carta de trabajo del empleador, certificado de Registro Público y Aviso de Operación de la empresa. El permiso de trabajo debe tramitarse ante el MITRADEL. Inversión inmobiliaria: propiedad registrada a nombre del solicitante (o de una sociedad/fundación de la que sea beneficiario final) con valor mínimo de US$200,000.

propiedad registrada a nombre del solicitante (o de una sociedad/fundación de la que sea beneficiario final) con valor mínimo de US$200,000. Depósito a plazo fijo: certificación bancaria de un depósito libre de gravámenes, con vigencia mínima de tres años y valor no inferior a US$200,000.

¿Cuándo se obtiene la Residencia Permanente?

Cumplidos los dos años de Residencia Provisional, el solicitante puede optar por la Residencia Permanente. Quien prefiera evitar esta fase puede acogerse a Inversionista Calificado, que otorga la Residencia Permanente en un máximo de 30 días con una inversión inmobiliaria de US$300,000.

Preguntas Frecuentes

¿Puede la familia del solicitante (padres, cónyuge e hijos) obtener la residencia junto con él?

Sí, los dependientes directos (cónyuge e hijos menores o dependientes) pueden incluirse en la misma solicitud bajo la calidad de dependientes del Residente Permanente.

¿Qué pasa si el ecuatoriano ya tiene otra visa o permiso vigente en Panamá?

Puede acogerse a Países Amigos si cumple los requisitos, pero conviene evaluar cuál categoría migratoria conviene más según su situación particular.

¿Qué diferencia hay entre Países Amigos e Inversionista Calificado?

Países Amigos exige una fase de Residencia Provisional de dos años; Inversionista Calificado otorga Residencia Permanente directa en 30 días con una inversión mayor (US$300,000).

La inclusión de Ecuador en el listado de Países Amigos representa una vía migratoria ágil, pero no exenta de requisitos técnicos y documentales que deben cumplirse con precisión para evitar demoras o rechazos. Contar con asesoría legal especializada desde el inicio del trámite reduce riesgos y acelera el proceso hacia la Residencia Permanente.

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