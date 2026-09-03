Malta Vatandaşlığı: ABAD Kararı Sonrası Liyakat Esaslı Yeni Dönem

Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Liyakat esasına dayalı vatandaşlığa alınmada olumlu sonucu güvence altına alan standart bir formül bulunmamaktadır. Bununla birlikte yürürlükteki düzenlemeler çerçevesinde süreç genel hatlarıyla aşağıdaki aşamalardan meydana gelir:

1. Malta’da yasal ikamet

Resmi vatandaşlığa alınma başvurusunun sunulabilmesi için başvuru sahibinin Malta’da en az 8 aylık yasal ikamet süresini tamamlamış olması gerekir. Söz konusu ikamet, geçerli bir ikamet izni ve ilgili makamlarca kabul edilebilir belgelerle ispatlanmalıdır.

2. Teklif mektubunun hazırlanması ve sunulması

Başvuru sahibi, ilk aşamada Community Malta Agency aracılığıyla Değerlendirme Kuruluna hitaben kapsamlı bir teklif mektubu sunar. Bu metnin salt özgeçmiş veya yatırım niyeti beyanı niteliğinde kalmaması; başvuru sahibinin liyakat iddiasını, Malta’nın ulusal menfaatiyle kurduğu bağlantıyı ve katkının vatandaşlığa kabul sonrasında nasıl sürdürüleceğini bütünlüklü bir gerekçelendirme içerisinde ortaya koyması gerekir. Teklif mektubunda özellikle:

başvuru sahibi ile varsa başvuruya dahil edilmesi planlanan aile bireylerinin kim olduğunun belirtilmesi, profesyonel geçmişleri ve başlıca başarıları;

Malta’ya veya insanlığa sunulmuş ya da sunulması planlanan olağanüstü hizmet veya katkının mahiyeti yahut kişinin Malta için neden istisnai önem taşıdığı;

Malta ile kurulması teklif edilen kişisel, ticari, yatırımsal bağların neler olacağı;

Vatandaşlığa kabulden sonra katkının sürdürülmesine ilişkin somut, uygulanabilir ve denetlenebilir planları açıklanmalıdır.

Kurum teklifin niteliğine ve ileri sürülen hususların doğrulanması ihtiyacına bağlı olarak ilave bilgi, açıklama ve belge talep edebilir.

3. İlk durum tespiti incelemesi ve Değerlendirme Kurulu

Teklif, Değerlendirme Kuruluna intikal ettirilmeden önce Community Malta Agency tarafından çok aşamalı bir güvenilirlik ve durum tespiti (Compliance) incelemesine tabi tutulur ve ilgili idari ücretler tahsil edilir. İlk incelemenin olumlu tamamlanması halinde dosya Değerlendirme Kuruluna gönderilir. Kurul, gerekli gördüğü takdirde ek bilgi veya belge isteyebileceği gibi başvuru sahibiyle görüşme de gerçekleştirebilir.

4. Prensipte Onay

Değerlendirme Kurulunun olumlu tavsiyede bulunması halinde Bakan, sunulan teklifi uygun bularak bir “Prensipte Onay Mektubu” düzenlenmesine karar verebilir. Bununla birlikte ne Kurulun olumlu tavsiyesi ne de söz konusu mektubun düzenlenmesi, sonraki aşamaların veya nihai vatandaşlık kararının kendiliğinden olumlu sonuçlanacağı yönünde bir kazanılmış hak meydana getirmez.

5. Resmi Vatandaşlık Başvurusu

Prensipte Onay Mektubunu alan ve Malta’daki en az sekiz aylık yasal ikamet şartını tamamlayan kişi, liyakat esasına dayalı vatandaşlığa alınmak üzere resmi başvurusunu sunabilir. Somut olayın özelliklerine göre başvuru dosyasında aşağıdaki belge ve delillerin bulunması beklenir:

Malta’daki yasal ikametin varlığını doğrulayan belgeler;

Kişinin Malta’da aile yapısına uygun bir mülk kiraladığına veya satın aldığına ilişkin belgeler;

Teklifte değerlendirilmeye sunulmuş olan olağanüstü hizmet veya katkıyı kanıtlayan deliller;

Yetkili kurumun destek yazısı veya uygunluk değerlendirmesi;

İngilizce veya Maltaca dil yeterliliğini gösteren belgeler;

Kurum tarafından somut dosya özelinde talep edilen diğer bilgi, açıklama ve belgeler.

6. İkinci İnceleme, Nihai Onay ve Bağlılık Yemini

Resmi başvurunun sunulmasının ardından Kurum ikinci bir durum tespiti incelemesi yürütür ve ilgili ilave idari ücretleri tahsil eder. İncelemenin tamamlanması üzerine dosya yeniden Değerlendirme Kuruluna gönderilir. Kurulun olumlu tavsiyesi ve Bakanın onayı sonrasında nihai onay mektubu düzenlenir. Başvuru sahibinin bu onayı takiben altı aylık süre içerisinde Malta’ya bağlılık yemini etmesi ve üstlendiği devam eden yükümlülükleri yerine getireceğine dair yazılı taahhüt imzalaması gerekir.

7. Vatandaşlık Sonrasındaki Yükümlülükler

Vatandaşlığa kabul denetimin sona erdiği anlamına gelmez. Kurum, başvuru sahibinin dosya kapsamında sunduğu plan ve taahhütlere uyup uymadığını vatandaşlık sonrasında da izleyebilir. Taahhütlerin ciddi biçimde ihlal edilmesi veya kanunda öngörülen diğer sebeplerin gerçekleşmesi halinde vatandaşlığın geri alınması gündeme gelebilir.