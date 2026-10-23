ベトナムの数十億ドル規模の調達機会：国際入札、インフラ投資、資本市場を変える3つの大きな改革

CPTPP、EVFTA、UKVFTAの市場アクセスから、大規模インフラプロジェクトや最新の証券決済まで：国際的な投資家、請負業者、金融機関、プロジェクト開発者が知っておくべきこと（ベトナムの政府入札を勝ち抜くための25の必須チェックリストを含みます）

エグゼクティブの視点：ベトナムは国際市場アクセスのルールを書き換えています

ベトナムは、国際投資、インフラ開発、クロスボーダービジネスの目的地として、新しい重要な発展段階に入っています。 2026年9月末から10月初旬に出された3つの主要な規制文書は、公共調達を近代化し、インフラ投資を加速させ、国の金融市場インフラを強化するという政府の目標を示しています。 これらの文書は以下の通りです。

2026年9月30日付 政令第374/2026/ND-CP号：CPTPP、EVFTA、UKVFTAに基づく、統合された政府調達の枠組みを設立します。

2026年10月1日付 政令第377/2026/ND-CP号：官民パートナーシップ（PPP）投資、投資家選定、建設・譲渡（BT）プロジェクトに関する規制を改正します。

2026年9月30日付 通達第145/2026/TT-BTC号：中央清算機関（CCP）への移行を支援する取り決めを含み、証券の登録、預託、清算、決済活動を規制します。

これらの改革は、国際的なエンジニアリング企業、建設請負業者、技術サプライヤー、インフラ開発者、機関投資家、金融機関の競争環境を大きく変える可能性があります。 ここには非常に大きなチャンスがあります。 ベトナムは引き続き、交通、エネルギー、物流、産業インフラ、環境施設、公共サービス、デジタルインフラへの投資を必要としています。 しかし、市場にアクセスできるだけでは商業的な成功は保証されません。 外国人投資家は、どの政府入札が法的に参加可能か、優遇措置がどう機能するか、いつ現地パートナーシップが有利か、PPPの提案がどう評価されるか、そしてプロジェクト資金と補償構造が十分に安全かを理解する必要があります。 重要なメッセージはシンプルです。ベトナムの進化する調達・インフラ市場で成功するのは、国際的な専門知識と、規制への理解、強固な資金調達、確実な現地実行力を組み合わせることができる企業です。

1. 政令第374号：国際政府調達の新しい時代

1.1. 1つの枠組みの下にある3つの国際貿易協定

政令第374号は、ベトナムの国際的な政府調達の約束をまとめた重要なものです。 2026年11月14日に発効予定で、CPTPPの政府調達を実施していた政令第95/2020/ND-CP号の代わりになります。 新しい枠組みは、CPTPP、EVFTA、UKVFTAの対象となる調達を扱います。 この統合は、EU、英国、CPTPP加盟国に本社を置く企業や、適切な企業構造を持つ多国籍企業にとって特に関係があります。 ただし、外国企業はすべての政府契約が自動的に国際競争に開かれていると思い込んではいけません。 入札が対象になるかどうかは、特定の法的要件によります。

1.2. 条約対象の調達に関する4つの必須条件

調達の機会は、次の4つの要件を満たした場合にのみ対象となります。

見積契約額が基準額を満たすか超えていること。 調達機関が対象リストに含まれていること。 商品、サービス、または建設工事が対象カテゴリーに入っていること。 除外規定に当てはまらないこと。

これらの条件はすべて満たす必要があります。 契約額が大きくても、調達機関が除外されていれば対象外になります。 実務上のアドバイス： 国際的な入札者は、提案書の作成に時間と費用をかける前に、正式な対象範囲の評価を行うべきです。

1.3. 契約評価：入札価格の見出しに注意

政令第374号では、調達の見積額は契約期間中の最大予想額を反映する必要があります。 これには手数料やオプションの購入も含まれます。 たとえば、機器の供給契約には、保守サービスや交換部品が含まれる場合があります。 これらの要素は、調達が条約の対象になるかを決める際に重要です。 実務上のアドバイス： 公表された金額だけを見るのではなく、商業構造の全体を確認してください。

1.4. 平等待遇と差別的な条件の禁止

対象となる条約加盟国の入札者は、国際的な約束に従って平等に扱われます。 外国資本が入っているという理由だけでベトナムの入札者が差別されることもありません。 入札書類で特定の国での経験を求めたり、特定のブランドだけを指定したりすることは制限されます（同等品の許可が必要です）。 実務上のアドバイス： 入札書類に不当な制限がないか確認し、問題があれば早めに質問や苦情の手続きを行ってください。

1.5. 調達基準額の段階的な引き下げ

調達の基準額は徐々に引き下げられます。 商品・サービスの場合、最初は1,000,000 SDRですが、2035年8月1日からは130,000 SDRに下がります。 建設の場合は、20,000,000 SDRから5,000,000 SDRに下がります。 これにより、将来はより多くのプロジェクトが国際入札の対象になります。 戦略上のアドバイス： 現在の入札だけでなく、将来の市場開放を見据えた長期的な戦略を立ててください。

1.6. 移行期間中の国内優遇措置

一定の期間は、国内生産品やベトナム企業とのパートナーシップを優遇する措置が残ります。 2029年1月13日までは総契約額の40%、それ以降は30%が上限となります。 これらの優遇措置は2038年または2044年に終了する予定です。 外国企業はこれを避けるのではなく、現地での製造やパートナーシップが自社の競争力を高めるかどうかを検討すべきです。

1.7. 国際入札、言語、準備期間

条約加盟国内の入札はベトナム語で行われますが、広く開かれた国際入札は英語、または英語とベトナム語で行われます。 準備期間の最低日数は、関心表明や事前資格審査で25日（緊急時は10日）、入札書の提出で30日（電子提出は25日）です。 実務上のアドバイス： 準備期間が短いことがあるため、入札が公表される前から書類の準備を始めてください。

1.8. 除外事項に注意

土地取引、防衛・安全保障関連、特定の農産物、石油、電気通信製品などは対象外です。 貿易協定の一般的な内容だけでなく、詳しい除外リストを必ず確認してください。

2. 政令第377号：PPP改革と次世代インフラ

2.1. 権限の委任

省庁や地方当局が、下部機関にプロジェクトの承認権限を委任しやすくなりました。 これにより手続きが早くなる可能性がありますが、投資家は承認する機関に本当に権限があるかをしっかり確認する必要があります。

2.2. 民間提案プロジェクトの明確な期限

投資家が提案するプロジェクトの審査期限が決まりました。 当局は10営業日以内に提案を受理・拒否し、その後15営業日以内に投資家を選定します。 事前の綿密な準備がより重要になります。

2.3. ハイブリッド契約

複数のPPP契約モデルを組み合わせることが可能になり、柔軟性が増しました。 リスクや責任の分担を慎重に決める必要があります。

2.4. グリーンファイナンスとクリーンテクノロジー

環境に優しい技術や資金調達を提案すると、評価で有利になる仕組みが導入されました。 具体的なデータで証明することが大切です。

2.5. 特例的な投資家選定

緊急のプロジェクトなどでは特例での選定が認められますが、監視が厳しくなります。 法的根拠をしっかり確認してください。

2.6. デジタル化の推進

2027年からPPPプロジェクトの提案やオンライン入札が開始されます。 電子提出の準備を早めに進めてください。

3. 建設・譲渡（BT）プロジェクト：土地補償と資金調達

3.1. プロジェクト価値の明確化

土地払いのBTプロジェクトでは、投資家の利益は評価計算から除外されます。 支出と利益を分けて財務モデルを作る必要があります。

3.2. 大規模プロジェクトの早期契約

20兆ドン以上のプロジェクトは、最終設計の前に契約を結ぶことができます。 ただし、設計変更やコスト上昇のリスクに注意して契約を交渉してください。

3.3. 土地の補償と評価

土地の支払額は、「面積 × 地価 × 調整係数」で計算されます。 プロジェクトの進行に合わせて土地が分割して提供されることもあります。 投資家は、土地の法的状況や実際の商業価値をよく確認する必要があります。

3.4. 支払いの差額と報告

提供された土地の価値が工事の価値を上回る場合、投資家は差額を支払う必要があります。 また、四半期ごとの報告義務があります。

4. 通達第145号：最新の証券インフラとCCPへの移行

4.1. 証券の登録と所有権

ベトナム証券預託清算公社（VSDC）が証券コードを割り当て、発行体は正確な情報を維持する義務があります。 電子記録も認められます。

4.2. 取引所外での移転

贈与、相続、企業再編など、取引所を通さない証券の移転が認められるケースが明確になりました。 ただし、外国人保有枠を回避するためのものではありません。

4.3. 中央清算機関（CCP）への移行

株式やファンド証券などがCCPの対象になります。 社債は別のリアルタイム決済方式になります。 これにより、取引後のリスク管理が強化されます。

4.4. 事前資金なしの購入

条件を満たす外国機関投資家は、全額の資金がなくても証券を購入できる場合があります（証券会社が立て替えます）。 もちろん期限内の返済が必要です。

5. 究極の国際入札チェックリスト：25の必須質問

A. 条約対象と参加資格

どの調達ルール（CPTPP、EVFTAなど）が適用されますか？ 調達機関はリストに入っていますか？ 契約額は基準を満たしていますか？ 商品・サービスは対象ですか？ 入札者の資格（国籍など）はありますか？

B.入札書類と法令遵守

6. 差別的な条件はありませんか？ 7. 技術仕様（特定のブランド指定など）は適法ですか？ 8. 言語の指定（英語、ベトナム語）はどうなっていますか？ 9. 提出期限はルール通りですか？ 10. 国内企業への優遇措置はありますか？

C.競争力

11. ベトナムのパートナーと組むメリットはありますか？ 12. 国際的な実績を証明できますか？ 13. 原産地の要件を満たせますか？ 14. コストや技術面でプロジェクト全体を通して競争力がありますか？ 15. 環境面や技術面での強み（グリーン技術など）をアピールできますか？

D.リスク管理

16. 入札保証や履行保証の準備はできていますか？ 17. 為替、税金、関税のリスクを理解していますか？ 18. 契約上のリスク（損害賠償、契約解除など）は受け入れ可能ですか？ 19. プロジェクトの資金計画は成り立ちますか（バンカブルですか）？ 20. コンプライアンス（汚職防止など）のチェックはしましたか？

E.提出の準備

21. 電子入札システムの登録は終わっていますか？ 22. 資格を証明する書類はすべて揃っていますか？ 23. 提出前に専門家による最終チェックをしましたか？ 24. 不明点や問題点について質問・抗議する戦略はありますか？ 25. 落札後、すぐに実行に移る準備はできていますか？

6. 国際的な入札者のための7つのアドバイス

情報を早く集める： 調達システムを定期的に監視し、早めに準備を始めます。 条約の権利を確認する： 貿易協定のメリットを理解してから入札に参加します。 現地のパートナーを戦略的に選ぶ： 実行力のあるベトナム企業と組みます。 しっかりした技術書類を作る： 実績や技術力を明確な証拠で示します。 プロジェクトの違いを理解する： 普通の調達、PPP、BTはリスクが違うため、戦略を変えます。 資金計画を最優先する： 政府からの支払いや土地の価値が確実かを確認します。 電子化の準備をする： 義務化される前に電子署名やシステムの準備を終わらせます。

7. Duane Morris Vietnamの視点：法律の権利から実際の契約獲得へ

外国企業がベトナムの入札に参加できるかという問題から、今は「どうやってその権利を使い、安全で利益の出るプロジェクトを勝ち取るか」に焦点が移っています。 これには、貿易協定、調達ルール、税金、法律などを総合的に分析する必要があります。 「海外での実績が認められるか」「仕様書が特定のブランドに偏っていないか」「資金調達は可能か」といった問題は、単なる法的な手続きではなく、企業の利益に直結する重要な投資判断です。

結論：勝者は、入札が発表される前に準備をしている企業です

ベトナムの法改正は、国際的な参加を広げ、インフラ投資の手続きを整え、金融市場を近代化するものです。しかし、法律が変わったからといって自動的に成功できるわけではありません。 外国企業は依然として、ルールの例外、国内優遇措置、現地パートナーの要件、資金調達の制限などの課題をクリアする必要があります。 ベトナムの次の入札で勝つのは、一番安い価格を提示した企業ではなく、「世界レベルの技術」「確かな資金」「ベトナムでの実行力」そして「安全な法的戦略」を組み合わせた企業です。 勝負は入札が発表される前から始まっています。

詳しい情報については、著者のオリバー・マスマン博士（omassmann@duanemorris.com）に連絡してください。 （Duane Morris Vietnam LLC 総局長）