出海纳米比亚 · 中企投资实战法律观察（上篇）：机遇之下看清隐性门槛——纳米比亚投资环境与行业准入研判

引言

纳米比亚凭借政局稳定、矿产资源丰富，已经成为不少中资企业布局南部非洲的重要选项。不少企业研读国别报告，看到“法律体系完备、对外资实行国民待遇”，便会推定投资环境宽松友好。但成文法律规则与当地立法动向、行业监管实操之间，存在不可忽视的落差。若立项阶段仅依赖宏观国别报告，未就行业准入、立法草案动向及行政许可实践进行专项核查，项目推进中极易遭遇预期外障碍。

纳米比亚以《公司法》（Companies Act 28 of 2004）等商事立法为主要制度基础，以《外商投资法》和《纳米比亚投资促进法》共同构成纳米比亚对于外商投资监管的主要法律框架。现有公开资料未显示其对中国投资者实施普遍性、国别化歧视政策，但外国投资者仍需分别遵守公司登记、行业许可、竞争法、税务、外汇、劳动、土地及资源权利等规则，不能仅以一般性的平等待遇原则判断项目能否落地。

纳米比亚国际关系与贸易部是外资主管部门，负责外资政策制定、招商及企业注册管理。其下属纳米比亚投资促进与发展委员会（NIPDB）承担投资促进与便利化职能，包括项目确定、投资者支持、影响评估及政策审查等。NIPDB于2022年设立投资者“一站式服务中心”（OSC），提供咨询、商业信息、签证工作许可申请及企业登记、税务等支持，投资者可直赴其温得和克总部对接。此外，近海开发公司亦负责招商引资并提供配套服务。

01.分行业准入：部分领域存在外资限制

部分行业通过牌照审批设置了明确的本地化要求，这是前期法律尽职调查的重中之重：

1. 电信通信行业

依据《通信法》（Communications Act）第46条，电信许可证（telecommunications licence）的外资持股比例原则上不得超过49%，即须由纳米比亚公民或纳米比亚人控制的公司持有至少51%权益；负责通信事务的部长可依申请书面授权豁免。该限制适用于电信运营服务，并非所有通信领域均受同等约束。近年来，已有外资卫星互联网服务提供商因未能满足本地所有权等法定条件，未获通信监管局（CRAN）颁发的电信运营牌照。该等实例表明，电信行业存在较强的本地所有权和监管审查要求。

2. 矿业领域

矿业是外资关注度最高的领域之一。纳米比亚的矿产资源归国家所有，相关管理由1992年《矿业法》（Minerals (Prospecting and Mining) Act）及其修正案统领，任何主体从事地质勘探或采矿活动，必须依法取得相应矿业许可证。

矿业牌照审批环节会审查本地股权参与、本地受益程度及社区安排。自2021年4月1日起，矿业部依据《矿业法》第47条实施了两项本地持股要求：

采矿许可证（Mining Licence）申请：未持有前期探矿权者直接申请时，须满足“纳米比亚公民持股不低于15%”的条件，由部长酌情审批；持有专属探矿许可证（EPL）的探矿权人后续申请采矿许可时，部长应予批准。

专属探矿许可证（EPL）转让：勘探许可证持有人在转让其许可证时，须保留至少15%的本地持股。

此外，政府官员及政策文件曾多次提出要提高矿业的本地参与和本地受益程度，部分讨论甚至考虑政府或本地投资者持股高达51%，但截至本文撰写之日，尚未形成高于15%的统一成文法定门槛。具体项目应核查矿权文件、招标条件、政府谈判要求、社区协议及主管部门审批条件。

3. 金融领域

银行、保险、养老基金等持牌机构受特定行业法及审慎监管规则约束，部分牌照申请需评估本地股权、本地管理或本地受益安排。

4. 普通商贸、装备贸易、一般服务业

在不涉及受监管行业、政府采购、资源权利、特殊牌照的前提下，通常无统一的外资持股比例强制要求。但投资者仍需关注未来可能生效的经济赋权框架及相关政策动向。

值得关注的是，纳米比亚于2016年通过《纳米比亚投资促进法》（Namibia Investment Promotion Act 9 of 2016），但该法至今尚未正式生效。2025年，政府发布了新版《投资促进与便利化法案》（Investment Promotion and Facilitation Bill）草案，目前正在议会审议中。该草案释放了更为具体的政策信号，包括：将小规模零售和农业（估值低于750万纳元）保留给纳米比亚公民；战略行业投资须经部长批准；控制权变更须重新审批；以及外籍雇员须配套技能转移和学徒培训等。由于该法案的具体条款、适用主体和生效时间仍可能变化，现阶段宜将其作为政策趋势持续跟踪，而非现行法律义务。

与此同时，新公平经济赋权框架（New Equitable Economic Empowerment Framework, NEEEF）作为对标南非B-BEE制度的政策工具，拟从所有权、本地采购、本地雇佣等维度设置本地化义务。该框架自2011年提出以来已历经十余年讨论，目前仍处于草案阶段。其具体文本、法律形式、适用主体和生效时间仍可能变化，现阶段宜将其作为政策和合规趋势观察，而非现行法律义务。

02.营商环境其他现实约束

除行业准入限制外，以下几项合规要求常在立项阶段被低估：

1. 劳工合规门槛

纳米比亚就业平权制度对企业设定了分层合规义务。雇用10名及以上员工的企业，可能被纳入“相关雇主”或“指定雇主”范畴，承担向就业公平委员会登记、提交年度平权报告等义务。外籍员工须根据岗位和工作期限取得相应工作许可或签证；审批周期通常较长，材料要求复杂，建议预留充足时间。部分岗位可能须配套技能转移计划，但并不存在“一名外籍员工必须对应一名本地学徒”的普遍性强制规则，具体应以岗位性质、行业实践及审批机关要求为准。

2. 外汇管制约束

纳米比亚是共通货币区（CMA）成员国，与南非、莱索托和斯威士兰共享外汇管制政策。跨境资金收付通常须通过授权商业银行办理。股息、股东贷款本息、服务费、设备款等不同性质的付款，可能适用不同的银行审查、税务证明、公司授权、贷款登记或外汇合规要求。

根据纳米比亚外汇管制法规，出口货物的外汇收入原则上须在发货日起180天内汇回纳米比亚。利润汇回须以税务合规为前提，不存在原则上禁止利润汇出的法律障碍。违反外汇管制规定的行为可能面临最高25万纳元的罚款或最长5年的监禁，或两者并罚。

持有投资地位证书的投资者享有优先外汇使用权、利润和资本自由汇出权。企业应在投资架构和银行开户阶段提前确认资金汇入、分红、股东贷款及退出款项的文件要求和付款路径，避免因资料不全导致延迟。

3. 商事法律改革的动向

现行《公司法》（2004年）已运行超过二十年。2025年，纳米比亚政府发布了《公司法改革法案》（Corporate Laws Bill of 2025），拟对现行公司法进行全面修订和现代化。该法案目前正在议会审议中，尚未进入立法程序。关键变化包括：引入“紧密控股公司”（Closely Held Company）——专为中小企业设计的简化实体，最多10名股东；将《闭锁公司法》（Close Corporations Act, 1988）重新制定为该法案的新附表2；以及拟将“揭开公司面纱”原则成文化。纳米比亚商业知识产权局（BIPA）正在推动以该法案替代现行《公司法》和《闭锁公司法》。建议在架构设计阶段为未来的合规升级预留空间，并持续跟踪BIPA及议会公布的正式立法动态。

4. “法律允许”与“实操可行”之间的落差

许多限制性要求并非规定于成文法条，而是体现在牌照审批的行政审查环节。部分行业的本地化要求属于行政审批中的“软性门槛”——这恰恰是仅靠研读法律文本无法发现的。

03.给中资企业立项实务提示

1.尽调下沉到目标行业：国别指南仅作入门参考，立项尽调必须下沉到目标专项行业，核查现行牌照、股权、审批要求，同步跟踪待生效立法草案动向，做好政策变化预案。法律合规性审查须与行政许可可行性评估并重，须确认“审批上能否通过”。

2.把合规成本纳入投资测算：除投资收益测算外，应将劳工合规、外汇汇出、未来本地化政策变动纳入项目风险评估。劳工合规不是一次性投入，而是持续的运营成本。

3.合同预留政策变化空间：在合资、合作协议中，提前设置政策重大变更对应的调整、重新谈判机制，缓释立法变动带来的交易成本增加及合作僵局风险。

4.区分“法律条文允许”和“行政实操可行”：许多限制性要求并非规定于成文法条，而是体现在牌照审批环节，需要熟悉当地实践的律师提供实操层面的意见。NEEEF框架、投资促进法律的实施细则、矿业本地持股政策的最终走向——这些尚未完全落地但方向已明的政策变化，对长期投资的影响可能不亚于现行法律。

5.纳米比亚整体投资价值可观，但投资机遇背后存在多层次的隐性法律合规要求。法定规则与行政审批实践之间，往往存在政策解读、行政许可和合规成本三重距离。立项阶段将合规研判做扎实，相较于风险发生后再行补救，成本更低、效果更优。

在解决“能否进入”和“以何种身份进入”之后，企业须进一步面对以何种法律实体形态进入的问题。子公司与分公司（外部公司）在纳米比亚法律框架下的差异，远不止独立法人资格一项；年度规费的计算基数、利润汇回的税务路径、未来退出的灵活程度，均直接影响项目的长期财务模型。中篇将从中资企业最关注的“隐形成本”视角，分析私人有限公司与外部公司的实质差异，并提供可操作的决策框架。

*特别提示：本文基于实务经验及公开信息整理，仅供一般性参考，不构成针对特定项目或交易的法律意见或建议。跨境投资涉及东道国公司法、外汇管理、税务、劳动用工、资源权利及争议解决等多领域法律规范的交叉适用，具体交易结构须结合项目背景进行专项论证。建议委托具有纳米比亚及非洲投资业务经验的法律顾问开展尽职调查及交易文件起草工作。

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