Anwalt In Dr. Oliver Massmann – Vietnam Manufacturing Playbook: Aufbau Einer Rechtlich Konformen Und Zoll¬effizienten China–Vietnam–EU-Lieferkette

Ein praktischer Leitfaden zu WTO, EVFTA, Ursprungsregeln und Zollkonformität

Teil III – Von der Rechtsstruktur zum operativen Erfolg

In Teil II haben wir untersucht, wie eine rechtlich belastbare Zoll- und Handelsstruktur entworfen wird. Doch selbst das sorgfältigste Konzept bleibt wirkungslos, wenn es nicht korrekt umgesetzt wird. Dieser letzte Teil konzentriert sich darauf, die rechtliche Strategie in die operative Realität zu übertragen. Er behandelt Unternehmensstrukturen, regulatorische Genehmigungen, Zollprüfungen und praktische Maßnahmen, die darüber entscheiden, ob ein Fertigungsprojekt in Vietnam langfristig effizient, konform und skalierbar bleibt.

Schritt Fünf: Unternehmensstruktur mit dem Lieferkettenmodell abstimmen

Ein häufiger Fehler besteht darin, die Unternehmensstruktur von der Zoll- und Handelsplanung zu trennen. Tatsächlich sind beide eng miteinander verbunden.

Die rechtliche Unternehmensstruktur bestimmt:

wer die Waren in jeder Phase besitzt;

wer als Importeur und Exporteur auftritt;

wer die Zollhaftung trägt;

wie Verträge gestaltet werden;

wie Gewinne verteilt werden;

wie Steuerpflichten entstehen.

Unternehmen sollten daher sorgfältig prüfen:

ob eine vietnamesische Tochtergesellschaft gegründet werden soll;

ob ein Repräsentanzbüro oder eine Niederlassung genügt;

ob Auftragsfertigung geeignet ist;

ob ein Handelsunternehmen eingerichtet werden sollte;

wie konzerninterne Transaktionen strukturiert werden;

wie Verrechnungspreisregeln angewendet werden.

Die Unternehmensstruktur sollte das Zollmodell unterstützen – nicht verkomplizieren.

Schritt Sechs: Alle erforderlichen Genehmigungen sichern

Die Fertigung in Vietnam erfordert oft mehr als nur Zollkonformität. Je nach Produkt und Tätigkeit können Unternehmen benötigen:

Investitionsregistrierungszertifikate;

Unternehmensregistrierungszertifikate;

Produktionslizenzen;

Import-/Exportlizenzen;

produktspezifische Genehmigungen;

Konformitätsbescheinigungen;

Funkfrequenzgenehmigungen;

Cybersicherheitskonformität;

Umweltgenehmigungen;

Arbeitsregistrierungen.

Das Versäumnis, die richtigen Genehmigungen einzuholen, kann den Betrieb verzögern oder zu Sanktionen führen. Regulatorische Konformität sollte daher frühzeitig berücksichtigt und in den Gesamtprojektplan integriert werden.

Schritt Sieben: Robuste interne Compliance-Systeme implementieren

Rechtskonformität darf sich nicht ausschließlich auf externe Berater stützen. Unternehmen müssen interne Systeme schaffen, die eine konsistente Einhaltung über alle Abläufe hinweg sicherstellen.

Wichtige Elemente sind:

klar definierte interne Verantwortlichkeiten;

schriftliche Compliance-Verfahren;

Schulungsprogramme für Mitarbeiter;

interne Prüfmechanismen;

Dokumentationskontrollsysteme;

Lieferantenprüfprozesse;

Eskalationsverfahren bei Compliance-Problemen.

Compliance sollte als laufende Managementfunktion verstanden werden – nicht als einmalige Übung.

Schritt Acht: Von Anfang an auf Zollprüfungen vorbereiten

Zollprüfungen sind ein normaler Bestandteil des internationalen Handels. Behörden in Vietnam und den Exportmärkten führen zunehmend Nachprüfungen durch, um die Konformität zu verifizieren.

Unternehmen sollten daher davon ausgehen, dass ihre Abläufe überprüft werden. Vorbereitung umfasst:

vollständige und genaue Dokumentation;

Konsistenz zwischen Erklärungen und tatsächlichen Abläufen;

Aufbewahrung von Unterlagen für die vorgeschriebene Dauer;

Dokumentation von Ursprungsberechnungen;

Sicherung von Lieferantenerklärungen;

Nachverfolgbarkeit aller Komponenten.

Gut vorbereitete Unternehmen können effizient auf Prüfungen reagieren und Störungen minimieren.

Schritt Neun: Häufige Compliance-Fallen vermeiden

Die Erfahrung zeigt, dass bestimmte Fehler immer wieder auftreten:

falsche HS-Klassifikationen;

Annahme des Ursprungs ohne rechtliche Analyse;

fehlende Abstimmung von Verträgen mit tatsächlichen Abläufen;

unzureichende Dokumentation der Fertigungsprozesse;

inkonsistente Zollanmeldungen;

ungenügende Lieferantenprüfung;

Vernachlässigung regulatorischer Genehmigungen;

nachträgliche Rekonstruktion von Dokumenten.

Das Vermeiden dieser Fallstricke erfordert vorausschauende Planung und kontinuierliche Überwachung.

Hier ist die deutsche Übersetzung von Step Ten – Establish Practical Management Checklists und Step Eleven – Plan for Long-Term Scalability, einschließlich der abschließenden Gedanken und des Serienabschlusses:

Schritt Zehn: Praktische Management-Checklisten erstellen

Um eine konsistente Umsetzung sicherzustellen, sollten Unternehmen praktische Checklisten entwickeln, die zentrale Bereiche abdecken:

Vor Produktionsbeginn:

Produktklassifizierung bestätigen;

Ursprungsanalyse abschließen;

Zollverfahren auswählen;

Unternehmensstruktur finalisieren;

Regulatorische Genehmigungen einholen.

Während der Produktion:

Produktionsaufzeichnungen führen;

Komponentenverbrauch nachverfolgen;

Dokumentation aktualisieren;

Compliance-Verfahren überwachen.

Vor dem Export:

Ursprungsdokumentation überprüfen;

Exporterklärungen bestätigen;

Vertragliche Bedingungen prüfen;

Konsistenz aller Dokumente sicherstellen.

Nach dem Export:

Unterlagen aufbewahren;

Interne Überprüfungen durchführen;

Vorbereitung auf mögliche Prüfungen treffen.

Checklisten helfen dabei, rechtliche Anforderungen in den täglichen Betrieb zu übersetzen.

Schritt Elf: Planung für langfristige Skalierbarkeit

Ein erfolgreiches Fertigungsprojekt bleibt selten statisch. Unternehmen sollten Folgendes antizipieren:

steigende Produktionsvolumina;

zusätzliche Produktlinien;

neue Lieferanten;

erweiterte Exportmärkte;

sich entwickelnde regulatorische Anforderungen.

Das rechtliche und operative Rahmenwerk sollte daher flexibel genug sein, um Wachstum zu ermöglichen, ohne eine grundlegende Umstrukturierung zu erfordern.

Abschließende Gedanken

Der Aufbau einer China–Vietnam–EU-Lieferkette ist nicht nur eine operative Aufgabe. Es handelt sich um ein komplexes rechtliches und strategisches Unterfangen, das sorgfältige Planung, präzise Umsetzung und kontinuierliches Management erfordert.

Unternehmen, die in eine solide Rechtsstruktur, robuste Compliance-Systeme und disziplinierte operative Umsetzung investieren, sind am besten positioniert, von Vietnams wachsender Rolle in der globalen Fertigung zu profitieren. Umgekehrt riskieren diejenigen, die die Bedeutung von Rechts- und Zollkonformität unterschätzen, erhebliche Probleme, die den langfristigen Erfolg gefährden können.

Abschluss der Serie

Diese dreiteilige Serie hat aufgezeigt:

warum rechtliche Planung den operativen Entscheidungen vorausgehen muss;

wie eine konforme Zoll- und Handelsstruktur entworfen wird;

wie diese Struktur in der Praxis effektiv umgesetzt werden kann.

Das Ziel ist nicht nur die Einhaltung von Vorschriften, sondern die Schaffung einer widerstandsfähigen, effizienten und skalierbaren Fertigungsplattform, die langfristiges internationales Wachstum unterstützt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Autor Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.