International manufacturers establishing production platforms in Vietnam must navigate complex customs and trade compliance structures. This analysis examines the critical legal framework decisions that determine whether a production model remains efficient and compliant years after the first delivery, focusing on product classification, customs procedures, and rules of origin under the EU-Vietnam Free Trade Agreement.

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Teil II – Gestaltung der optimalen rechtlichen und zollrechtlichen Struktur

In Teil I haben wir erörtert, warum die rechtliche Planung der operativen Umsetzung vorausgehen sollte, und die strategischen Fragen identifiziert, die jeder internationale Hersteller beantworten muss, bevor er eine in Vietnam basierte Produktionsplattform etabliert.

Der nächste Schritt besteht darin, diese strategischen Überlegungen in eine rechtlich belastbare Zoll- und Handelsstruktur zu überführen. In dieser Phase entstehen bei vielen Unternehmen unbeabsichtigt langfristige Compliance-Risiken. Häufig konzentriert sich das Management verständlicherweise auf Produktionspläne, technische Spezifikationen und Lieferfristen für Kunden. Doch die rechtliche Architektur der Lieferkette verdient ebenso große Aufmerksamkeit. Entscheidungen, die vor der ersten Lieferung getroffen werden, bestimmen oft, ob ein Produktionsmodell auch Jahre später effizient und konform bleibt.

Das Ziel sollte nicht lediglich darin bestehen, Waren durch den Zoll zu bewegen. Das Ziel sollte vielmehr sein, eine Lieferkette aufzubauen, die sowohl der behördlichen Prüfung in Vietnam als auch im Bestimmungsmarkt standhält und zugleich kommerziell effizient bleibt.

Schritt Eins: Das Produkt verstehen, bevor das Recht analysiert wird Keine sinnvolle Zollanalyse kann beginnen, bevor das Produkt selbst vollständig verstanden ist. Erstaunlicherweise werden Rechtsberater oft gebeten, Zollstrukturen zu empfehlen, bevor sie vollständige technische Informationen erhalten haben. Dieser Ansatz sollte vermieden werden.

Die rechtliche Analyse sollte in der Regel mit Fragen beginnen wie:

Was genau ist das Endprodukt?

Welche Komponenten werden importiert?

Aus welchen Ländern stammen diese Komponenten?

Welche Produktionsprozesse erfolgen in Vietnam?

Welche Produktionsprozesse erfolgen andernorts?

Welchem kommerziellen Zweck dient jede importierte Komponente?

Wie soll das Endprodukt letztlich vermarktet werden?

Bei elektronischen Produkten werden häufig zusätzliche technische Fragen relevant:

Enthält das Produkt Funkmodule?

Integriert es drahtlose Kommunikationstechnologie?

Gehört Verschlüsselungssoftware zum System?

Muss Software während der Produktion installiert werden?

Werden Firmware-Updates in Vietnam durchgeführt?

Erfolgt die Kalibrierung lokal?

Diese technischen Fakten bestimmen häufig, welche rechtlichen Regeln anwendbar sind. Erfolgreiche Zollplanung beginnt daher nicht mit der Rechtsanalyse, sondern mit der technischen Analyse.

Schritt Zwei: Produktklassifizierung niemals unterschätzen Die Zolltarifnummer bleibt einer der am meisten unterschätzten Aspekte der internationalen Produktion. Viele Unternehmen nehmen verständlicherweise an, dass der vom ausländischen Lieferanten angegebene HS-Code bereits korrekt sein muss. Diese Annahme kann teuer werden.

Das Harmonisierte System beeinflusst weit mehr als nur die Zollabgabe. Eine korrekte Klassifizierung kann bestimmen:

anwendbare Einfuhrverfahren,

Lizenzanforderungen,

Einfuhrbeschränkungen,

Zollwert,

Mehrwertsteuerbehandlung,

statistische Meldepflichten,

produktspezifische Ursprungsregeln,

Ausfuhrdokumentationspflichten und

Risiken bei nachträglichen Zollprüfungen.

Selbst hochentwickelte Hersteller stellen gelegentlich fest, dass identische Produkte von verschiedenen Lieferanten oder Zollbehörden unterschiedlich klassifiziert wurden. Eine unabhängige Überprüfung sollte daher stets erfolgen, bevor ein Produktionsmodell umgesetzt wird. Eine falsche Tarifklassifizierung kann jahrelang jede Lieferung betreffen, bevor sie schließlich bei einer Zollprüfung entdeckt wird.

Schritt Drei: Auswahl des geeigneten Zollverfahrens Eine der wichtigsten strategischen Entscheidungen betrifft das Zollregime, unter dem Waren nach Vietnam eingeführt werden. Entgegen der weit verbreiteten Meinung gibt es selten eine universell „beste“ Lösung. Die vietnamesische Zollgesetzgebung bietet mehrere rechtliche Mechanismen, die je nach Produktionsmodell geeignet sein können.

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Die richtige Struktur hängt von Faktoren ab, darunter:

Eigentum an den Waren;

Herstellungsaktivitäten;

vorgesehene Exportmärkte;

vertragliche Vereinbarungen;

Dauer der Produktion;

Bestandsmanagement;

Besteuerung; und

langfristige kommerzielle Ziele.

Zu den Fragen, die analysiert werden sollten, gehören:

Sollten die Waren nach Vietnam im Rahmen eines gewöhnlichen kommerziellen Einfuhrverfahrens eingeführt werden?

Spiegelt eine Import-zur-Verarbeitung-Struktur das Geschäftsmodell besser wider?

Ist eine vorübergehende Einfuhr rechtlich und wirtschaftlich angemessen?

Bietet die Lohnfertigung Vorteile?

Würde ein anderes nach vietnamesischem Recht verfügbares Zollverfahren das Projekt besser unterstützen?

Diese Fragen sollten niemals ausschließlich aus operativer Sicht beantwortet werden. Ein Verfahren, das zunächst administrativ einfach erscheint, kann später unnötige Komplexität bei Zollmeldungen, Bestandsabgleichen oder Ausfuhrdokumentationen verursachen. Das Ziel sollte stets darin bestehen, das rechtlich geeignete Verfahren zu identifizieren, das das beabsichtigte Geschäftsmodell am besten unterstützt.

Schritt Vier: Ursprungsregeln – oft die entscheidendste rechtliche Analyse Für Hersteller, die aus Vietnam in die Europäische Union exportieren, sind nur wenige rechtliche Fragen so bedeutend wie die Ursprungsregeln. Viele Führungskräfte verbinden „Ursprungsland“ verständlicherweise mit dem Ort, an dem Waren montiert werden. Das internationale Handelsrecht ist jedoch wesentlich komplexer.

Der Ursprung hängt von spezifischen rechtlichen Regeln ab, die in den einschlägigen Handelsabkommen und Zollgesetzen festgelegt sind. Ob ein Produkt rechtmäßig als vietnamesischen Ursprungs angesehen werden kann, erfordert eine sorgfältige rechtliche Analyse und darf nicht auf kommerziellen Annahmen beruhen.

Zu den zu berücksichtigenden Punkten gehören:

der Ursprung jeder importierten Komponente;

die anwendbare produktspezifische Regel;

Änderungen der Zolltarifnummer;

Wertschöpfungsberechnungen;

Anforderungen an die wesentliche Be- oder Verarbeitung;

in Vietnam durchgeführte Produktionsprozesse; und

dokumentarische Nachweise zur Unterstützung des Ursprungsanspruchs.

Die rechtliche Analyse sollte stets vor Produktionsbeginn erfolgen und nicht erst unmittelbar vor dem Export. Auf diese Weise können Produktionsprozesse, Dokumentationssysteme und vertragliche Vereinbarungen mit den geltenden rechtlichen Anforderungen in Einklang gebracht werden.

Das EVFTA schafft erhebliche Chancen – aber auch erhebliche Verpflichtungen Das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Vietnam (EVFTA) stellt eines der wichtigsten Handelsabkommen für Hersteller dar, die aus Vietnam nach Europa exportieren. Es bietet erhebliche kommerzielle Chancen durch Präferenzzollbehandlung.

Diese Präferenzbehandlung erfolgt jedoch niemals automatisch. Unternehmen, die EVFTA-Vorteile beanspruchen, müssen nachweisen können, dass sie die einschlägigen rechtlichen Anforderungen erfüllen. Europäische Zollbehörden können nicht nur die Ausfuhrdokumentation prüfen, sondern auch Produktionsunterlagen, Lieferantenerklärungen, Herstellungsprozesse und unterstützende Ursprungsnachweise.

Daher sollten Unternehmen die EVFTA-Compliance als laufenden Governance-Prozess betrachten und nicht als Dokument, das kurz vor der Lieferung erstellt wird. Ursprungsdokumente sollten kontinuierlich während der Produktion erstellt werden. Der Versuch, Jahre später während einer Zollprüfung Nachweise zu rekonstruieren, ist selten unkompliziert.

WTO-Grundsätze bleiben relevant Obwohl der Fokus stark auf Freihandelsabkommen liegt, bilden die WTO-Grundsätze weiterhin den übergeordneten rechtlichen Rahmen für den internationalen Handel. Hersteller, die in mehreren Rechtsordnungen tätig sind, sollten verstehen, dass WTO-Regeln zahlreiche Aspekte der Zollverwaltung, der Tarifklassifizierung und der internationalen Handelspolitik beeinflussen. Für multinationale Hersteller gelten WTO-Grundsätze häufig parallel zu bilateralen und regionalen Freihandelsabkommen, ohne durch diese ersetzt zu werden. Eine solide Produktionsstrategie berücksichtigt daher beide Ebenen.

Importierte Komponenten aus mehreren Ländern erfordern besondere Aufmerksamkeit Die moderne Produktion umfasst zunehmend Komponenten aus verschiedenen Rechtsordnungen. Ein typisches Elektronikprojekt kann Komponenten enthalten, die aus folgenden Ländern stammen:

China;

Deutschland;

Japan;

Korea;

Taiwan;

Malaysia;

Singapur; oder

die Vereinigten Staaten.

Jede Komponente sollte einzeln überprüft werden. Zu den Fragen, die analysiert werden müssen, gehören:

Wem gehört die Komponente während des Transports?

Welche Zollanmeldung gilt?

Welche Dokumente begleiten die Lieferung?

Wie wird der Zollwert bestimmt?

Wird die Komponente dauerhaft in das Endprodukt integriert?

Beeinflusst die Komponente die Ursprungsanalyse?

Sind zusätzliche behördliche Genehmigungen erforderlich?

Unternehmen konzentrieren sich häufig auf hochpreisige Komponenten.

Die Erfahrung zeigt, dass Komponenten mit geringem Wert gelegentlich ebenso bedeutende Compliance-Fragen aufwerfen können. Jede Komponente sollte daher im Kontext des gesamten Produktionsprozesses betrachtet werden.

Dokumentation ist die Grundlage der Zollkonformität Keine rechtliche Struktur kann ohne angemessene Dokumentation erfolgreich sein. Bei Zollprüfungen untersuchen die Behörden in der Regel nicht nur rechtliche Schlussfolgerungen, sondern auch die dokumentarischen Nachweise, die diese stützen. Hersteller sollten daher von Anfang an umfassende Dokumentationssysteme einrichten.

Beispiele hierfür sind:

Stücklisten (Bills of Materials);

Produktionsablaufdiagramme;

Fertigungsaufzeichnungen;

Dokumentation zur Qualitätssicherung;

Kalibrierungsprotokolle;

Aufzeichnungen über Softwareinstallationen;

Bestandsabgleiche;

Lieferantenerklärungen;

Ursprungsdokumentation;

Zollanmeldungen;

Einfuhrdokumente;

Ausfuhrdokumente; und

interne Compliance-Verfahren.

Gute Dokumentation erfüllt zwei Zwecke. Erstens erleichtert sie das tägliche operative Management. Zweitens liefert sie überzeugende Nachweise, falls Zollbehörden den Produktionsprozess später überprüfen.

Eine rechtliche Struktur sollte auf Wachstum ausgelegt sein Viele Unternehmen beginnen ihre Produktion zunächst mit einem Pilotprojekt. Das ist völlig nachvollziehbar. Dennoch sollte die rechtliche Struktur mit Blick auf zukünftige Expansion gestaltet werden. Das Management sollte sich daher fragen:

Werden die Produktionsmengen steigen?

Werden zusätzliche Lieferanten eingebunden?

Werden die Exporte über Europa hinaus ausgeweitet?

Wird schließlich eine vietnamesische Tochtergesellschaft gegründet?

Wird Lagerhaltung erforderlich?

Werden technische Aktivitäten nach Vietnam verlagert?

Wird Forschung und Entwicklung lokal durchgeführt?

Eine rechtliche Struktur, die für eine Lieferung effizient funktioniert, kann nach hundert Lieferungen unnötig belastend werden. Vorausschauende Planung stellt daher eine wertvolle Investition dar.

Ausblick Sobald die Zollstruktur entworfen ist, nehmen Unternehmen häufig an, dass die rechtliche Analyse abgeschlossen sei. In Wirklichkeit beginnt die Umsetzung erst. Der praktische Erfolg jedes Produktionsprojekts hängt davon ab, die Zollkonformität mit der Unternehmensstruktur, den vertraglichen Vereinbarungen, den behördlichen Genehmigungen und den täglichen operativen Abläufen zu integrieren.

Diese Themen werden in Teil III behandelt – zusammen mit praktischen Umsetzungshinweisen, häufigen Compliance-Fehlern, Management-Checklisten und Best Practices, die aus jahrzehntelanger Beratung internationaler Investoren beim Aufbau von Produktionsstätten in Vietnam entwickelt wurden.

Disclaimer: This Alert has been prepared and published for informational purposes only and is not offered, nor should be construed, as legal advice. For more information, please see the firm's full disclaimer.

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