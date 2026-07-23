Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann – Vietnam Manufacturing Playbook: Aufbau einer rechtskonformen und zoll¬effizienten China–Vietnam–EU Lieferkette – Ein praktischer Leitfaden zu WTO, EVFTA, Ursprungsregeln und Zollkonformität – TEIL I

Global supply chains are undergoing one of their most significant transformations in decades, with Vietnam emerging as a premier manufacturing destination for companies pursuing a 'China + 1' strategy. However, relocating production to Vietnam is not merely a logistical challenge but a complex legal project requiring careful planning of customs procedures, corporate structures, and regulatory compliance before the first shipment arrives.

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Teil I – Strategie vor Struktur: Warum rechtliche Planung den Erfolg der Fertigung bestimmt

Executive Summary Globale Lieferketten durchlaufen derzeit eine der bedeutendsten Transformationen seit Jahrzehnten. Geopolitische Entwicklungen, zunehmende Handelskonflikte, die Suche nach widerstandsfähigen Beschaffungsstrategien und die fortgesetzte Diversifizierung der Produktion haben Unternehmen weltweit dazu veranlasst, eine „China + 1“-Strategie zu verfolgen. Unter allen alternativen Produktionsstandorten hat sich Vietnam als eine der attraktivsten Jurisdiktionen für internationale Hersteller etabliert, die effiziente Produktion, politische Stabilität, qualifizierte Arbeitskräfte und bevorzugten Zugang zu globalen Märkten suchen.

Für viele Unternehmen ist die Verlagerung eines Teils der Produktion nach Vietnam jedoch nicht nur eine logistische Aufgabe. Es ist ein rechtliches Projekt. Ein Geschäftsmodell, das kommerziell unkompliziert erscheint, kann komplexe Fragen nach vietnamesischem Zollrecht, WTO Grundsätzen, Freihandelsabkommen, Ursprungsregeln, Importverfahren, Exportdokumentation, Unternehmensstrukturierung und regulatorischer Konformität aufwerfen.

Die Erfahrung zeigt, dass viele rechtliche und kommerzielle Probleme nicht entstehen, weil Unternehmen das Recht bewusst missachten. Vielmehr entstehen sie, weil wesentliche Rechtsfragen vor dem Eintreffen der ersten Lieferung nicht identifiziert wurden. Sobald die Produktion angelaufen ist, kann die Korrektur einer ungeeigneten Rechtsstruktur teuer, störend und zeitaufwendig werden.

Die erfolgreichsten Fertigungsprojekte beginnen daher mit rechtlicher Planung – nicht erst nach dem Eintreffen der ersten Lieferung, sondern bevor der erste Auftrag erteilt wird. Dieser Artikel bietet einen praktischen Fahrplan für Unternehmen, die Produktionsaktivitäten in Vietnam erwägen oder bereits umsetzen. Er benennt die rechtlichen Fragen, die vor Produktionsbeginn geklärt werden sollten, und erklärt, warum Zollplanung, Unternehmensstrukturierung und internationale Handelskonformität als strategische Geschäftsentscheidungen und nicht als rein administrative Angelegenheiten betrachtet werden müssen.

Vietnams Position im neuen globalen Fertigungsumfeld

Nur wenige Länder haben so stark von der Umstrukturierung internationaler Lieferketten profitiert wie Vietnam.

In den vergangenen zehn Jahren hat sich Vietnam erfolgreich als einer der führenden Produktionsstandorte Asiens etabliert. Große multinationale Konzerne haben ihre Produktionspräsenz in Vietnam in Sektoren wie Elektronik, Halbleiter, Konsumgüter, Automobilkomponenten, Medizintechnik, Industriemaschinen und erneuerbare Energietechnologien ausgebaut.

Mehrere Faktoren erklären die wachsende Bedeutung Vietnams:

Erstens bietet Vietnam politische Stabilität kombiniert mit einer Regierung, die konsequent internationale wirtschaftliche Integration verfolgt.

Zweitens hat Vietnam ein beeindruckendes Netz von Freihandelsabkommen abgeschlossen, darunter das EU Vietnam Freihandelsabkommen (EVFTA), das umfassende und fortschrittliche Abkommen für die Transpazifische Partnerschaft (CPTPP), die regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) sowie zahlreiche bilaterale Abkommen.

Drittens hat Vietnam eine zunehmend anspruchsvolle industrielle Basis entwickelt, die sowohl arbeitsintensive als auch hochtechnische Produktion unterstützt.

Für europäische Hersteller dient Vietnam zunehmend nicht nur als alternativer Produktionsstandort, sondern als integraler Bestandteil regionaler und globaler Lieferketten.

Doch dieser Erfolg schafft zugleich rechtliche Komplexität. Produktion findet heute selten vollständig in einem einzigen Land statt. Stattdessen können Komponenten aus China, Japan, Korea, Deutschland, Taiwan, Singapur oder den Vereinigten Staaten stammen, bevor sie in Vietnam montiert, programmiert, getestet und nach Europa oder andere internationale Märkte exportiert werden. Jeder zusätzliche Grenzübertritt bringt zusätzliche rechtliche Fragen mit sich.

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Fertigung ist kein Ein-Länder-Prozess mehr

Traditionelle Fertigungsmodelle umfassten häufig relativ einfache Produktionsketten. Heute jedoch überschreiten Produkte regelmäßig mehrere internationale Grenzen, bevor sie den Endkunden erreichen.

Betrachten wir ein typisches Beispiel: Leiterplatten können in China hergestellt und bestückt werden. Zusätzliche elektronische Komponenten können aus Deutschland, Japan oder Korea stammen. Die Produkte werden anschließend nach Vietnam importiert, wo zusätzliche Montage, Firmware Installation, Softwareprogrammierung, Kalibrierung, Qualitätsprüfung und Verpackung erfolgen. Das fertige Produkt wird anschließend nach Deutschland exportiert, um dort final integriert und in ganz Europa ausgeliefert zu werden.

Aus technischer Sicht erscheint dieser Ablauf logisch. Aus rechtlicher Sicht jedoch wirft nahezu jede Phase eigenständige regulatorische Fragen auf:

Welches Zollverfahren soll die Einfuhr nach Vietnam regeln?

Wurde die korrekte Zolltarifnummer gewählt?

Wem gehört die Ware rechtlich in jeder Produktionsphase?

Welche Gesellschaft soll als Importeur im rechtlichen Sinne auftreten?

Welche Dokumentation muss jede Lieferung begleiten?

Erfüllt die in Vietnam durchgeführte Fertigung die geltenden Ursprungsregeln?

Kann vietnamesischer Präferenzursprung nach dem EVFTA rechtmäßig beansprucht werden?

Wie werden die europäischen Zollbehörden den Produktionsprozess bewerten?

Wurden ausreichende Nachweise aufbewahrt, um Ursprungsdeklarationen auch Jahre nach dem Export zu stützen?

Keine dieser Fragen kann allein von Logistikexperten beantwortet werden. Jede erfordert eine koordinierte Analyse nach vietnamesischem Recht, internationalem Handelsrecht und den einschlägigen Freihandelsabkommen.

Der größte Fehler von Unternehmen

Ein Missverständnis tritt in internationalen Fertigungsprojekten immer wieder auf: Viele Unternehmen gehen davon aus, dass die Zollkonformität erst beginnt, wenn die Lieferung den Hafen erreicht. In Wirklichkeit beginnt die Zollkonformität Monate früher.

Die entscheidenden Rechtsfragen werden häufig bereits festgelegt, wenn Unternehmen Fertigungsverträge verhandeln, Lieferanten auswählen, Unternehmensstrukturen festlegen und Produktionsprozesse entwerfen. Sobald diese kommerziellen Entscheidungen umgesetzt sind, wird die rechtliche Flexibilität zunehmend eingeschränkt. Eine Änderung der Zollstrukturen nach Produktionsbeginn erfordert häufig Anpassungen von Handelsverträgen, Zollregistrierungen, Buchhaltungssystemen, Bestandskontrollen und Lieferkettendokumentationen. Diese Änderungen verbrauchen zwangsläufig Managementzeit und erhöhen die Kosten.

Unternehmen sollten daher der Versuchung widerstehen, Zollkonformität als rein operative Angelegenheit zu behandeln. Stattdessen sollte Zollplanung Teil des ursprünglichen kommerziellen Designs des Fertigungsprojekts sein.

Das Prinzip jedes erfolgreichen Fertigungsprojekts

Über mehr als fünfundzwanzig Jahre Beratung multinationaler Investoren in Vietnam ist ein Prinzip bemerkenswert konstant geblieben: Die Rechtsstruktur sollte das Geschäftsmodell unterstützen – nicht das Geschäftsmodell zwingen, sich einer ungeeigneten Rechtsstruktur anzupassen.

Dieses Prinzip erscheint offensichtlich. Überraschenderweise jedoch verfolgen viele Unternehmen genau den entgegengesetzten Ansatz. Kommerzielle Teams finalisieren häufig Produktionsvereinbarungen, bevor juristische Berater hinzugezogen werden. Anwälte werden dann gebeten, die Struktur „funktionsfähig zu machen“. Gelegentlich ist dies möglich. Häufig ist es das nicht.

Der bessere Ansatz besteht darin, kommerzielle und rechtliche Planung gleichzeitig zu entwickeln. Wenn Juristen, Ingenieure, Logistikexperten, Finanzabteilungen und Zollfachleute von Beginn an zusammenarbeiten, werden Fertigungsstrukturen deutlich robuster und kommerziell effizienter.

Zehn Fragen, die jeder Hersteller vor der ersten Lieferung stellen sollte

Obwohl jedes Fertigungsprojekt einzigartig ist, gibt es mehrere Fragen, die stets vor Produktionsbeginn geklärt werden sollten:

HS-Klassifizierung verifiziert Lieferantenklassifikationen sollten niemals automatisch akzeptiert werden. Eine falsche Klassifizierung kann Zollabgaben, Lizenzanforderungen, Importverfahren, statistische Meldungen, Zollbewertung und Ursprungsanalyse beeinflussen. Zollverfahren auswählen Das vietnamesische Zollrecht bietet mehrere legale Importstrukturen. Die Wahl sollte einer rechtlichen Analyse folgen, nicht administrativer Bequemlichkeit. Ursprung Vietnam beanspruchen Diese Frage entscheidet oft über die Verfügbarkeit von Präferenzzöllen nach dem EVFTA. Unternehmensstruktur prüfen Unternehmensplanung und Zollplanung dürfen nicht getrennt werden. Regulatorische Genehmigungen berücksichtigen Je nach Produkt können zusätzliche vietnamesische Vorschriften greifen, etwa Telekommunikation, Funkfrequenzen, elektrische Sicherheit, Cybersicherheit oder Umweltauflagen.

Fertigungsprojekte sind Risikomanagementprojekte

Erfahrene Hersteller wissen, dass erfolgreiche Produktion von der Kontrolle technischer Risiken abhängt. Dasselbe gilt für rechtliche Risiken. Das Ziel ist nicht, jede denkbare Unsicherheit zu eliminieren, sondern wesentliche Risiken frühzeitig zu identifizieren, sodass praktikable Lösungen verfügbar bleiben.

Rechtliche Planung wird damit zu einer Investition in operative Sicherheit. Die Unternehmen, die in Vietnam beständig erfolgreich sind, sind selten jene, die die größten Risiken eingehen. Es sind vielmehr diejenigen, die potenzielle rechtliche Probleme erkennen, bevor sie zu operativen Schwierigkeiten werden.

Dieser Ansatz schützt letztlich nicht nur die Zollkonformität, sondern auch Produktionspläne, Kundenbeziehungen und die kommerzielle Rentabilität.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Autor Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

Fortsetzung in Teil II: Gestaltung der optimalen Zollstruktur – HS Klassifizierung, Ursprungsregeln, WTO Grundsätze, EVFTA Anforderungen und Auswahl des geeigneten vietnamesischen Zollregimes.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.