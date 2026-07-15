WTOコンプライアンスを超えて：ベトナムが事前教示に対する「みなし承認」制度を導入すべき理由 国際的なベストプラクティスから学び、次世代の貿易円滑化を構築する

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執筆：オリバー・マスマン博士（Duane Morris Vietnam LLC パートナー兼ゼネラルディレクター）

はじめに

ベトナムは、法制度を近代化する際、国際的な最低基準以上のものを目指す用意があることを繰り返し実証してきました。 ドイモイから世界貿易機関（WTO）への加盟、EUベトナム自由貿易協定（EVFTA）の履行から、期待されるFTSEラッセルの新興国市場への格上げに至るまで、ベトナムは透明性を向上させ、投資家の信頼を強化し、国際競争力を高める改革を一貫して採用してきました。 今日、また新たな機会が到来しています。 ベトナムは、税関の事前教示に関する法的枠組みを確立することにより、WTO貿易円滑化協定（「TFA」）を完全に履行しました。 これは重要な成果です。 しかし、ベトナムには現在、WTOコンプライアンスを超えて前進し、予測可能で投資家に優しい税関行政において世界をリードする管轄区域の1つとしての地位を確立する機会があります。

事前教示（Advance Customs Ruling）とは何か？

事前教示は、国際的な貿易業者が利用できる最も重要な貿易円滑化ツールの1つです。 貨物が輸入される前に、輸入者は予定されている取引の詳細を記載した申請書を税関に提出することができます。

例： あるドイツの鉄鋼メーカーが、ベトナムに1,000トンの特殊鋼製品を輸出する予定であるとします。 出荷前に、輸入者は以下の情報を含むすべての関連情報をベトナム税関に提出します。

• 詳細な製品仕様

• 関税分類の提案

• 原産地証明書

• 関税評価方法

• 技術文書

• 商業契約

• 予定されている税関手続き

その後、ベトナム税関は申請を審査し、公式な事前教示を発行します。 これが発行されると、税関と輸入者の双方が、その貨物がどのように取り扱われるかを事前に把握することができます。 これにより、商品がドイツを出発する前に法的な確実性が生まれます。

なぜ事前教示が重要なのか

国際的なサプライチェーンは予測可能性に依存しています。 大規模な投資では、生産開始の数ヶ月前に意思決定を行う必要があることがよくあります。 輸入者は以下の点に関する確実性を必要としています。

• 関税分類

• 適用される関税率

• 特恵関税待遇

• 原産地規則

• 関税評価

• 輸入コンプライアンス

法的な確実性がなければ、投資家は不必要な商業的リスクに直面することになります。

ベトナムの現在の法的枠組み

ベトナムは、WTO貿易円滑化協定を履行したことで多大な評価に値します。 関税法およびその施行規則は、以下のような事項を対象とする事前教示制度を確立しています。

• 関税分類

• 商品の原産地

• 関税評価

この枠組みは透明性を大幅に向上させます。 しかしながら、現在のベトナムの法律の下では、事前教示が有効になる前に、税関が書面による決定を発行する必要があります。 税関が何も回答しない場合、法的な結果は生じません。 輸入者はただ待ち続けなければならないのです。

WTOはそれ以上の要件を課していないが、それ以上を許容している

WTO貿易円滑化協定第3条は、加盟国に対し事前教示制度の確立を義務付けています。 また、公表された合理的な期間内に教示を発行することが求められています。 しかし重要なのは、WTOは加盟国に対して「みなし承認」制度の導入を義務付けてはいないということです。 WTOは最低限の義務を定めています。 加盟国がよりビジネスに優しい手続きを採用することを妨げるものは何もありません。

ドイツ行政法からの学び

ドイツ行政法には、「Genehmigungsfiktion」、すなわち「みなし承認」として知られる興味深い概念があります。 この原則の下では、法律が特に規定している場合、管轄当局が法定の規定期間内に決定を下さない場合、行政上の申請は自動的に承認されたものとみなされます。 その法的効力は法の適用によって生じます。申請者は裁量的な恩恵を受けるわけではありません。 そうではなく、行政が法的に定められた期間内に行動しなかったことによって、法的な確実性が生み出されるのです。 ドイツの税関手続きにおいてこの概念が一般的に適用されるわけではありませんが、これは重要な立法の原則を示しています。 行政の沈黙に対して法的結果を付与することで、行政の効率性を促進することができます。 世界のいくつかの管轄区域では、特定の規制分野においてこれと同等の制度を採用しています。 ベトナムは、この国際的に認められた立法技術に基づいて独自のモデルを構築することが可能です。

ベトナムにとっての新たな改革の機会

ベトナムは、以下のように慎重にバランスの取れた条項を導入することができます。

「申請者が事前教示に関する完全かつ正確で真実の申請書を提出し、ベトナム税関が法定の規定期間内に決定を発行しなかった場合、その事案が詐欺、禁止品目、国家安全保障、貿易救済、またはその他の特に除外された状況に関わるものでない限り、要求された事前教示は承認されたものとみなされる。」

この提案は税関を弱体化させるものではありません。 代わりに、透明性が高くコンプライアンスを遵守する企業に報いると同時に、行政の規律を促進するでしょう。

ベトナムにとってのメリット

1. より確かな法的確実性： 投資家は自信を持って商業的な決定を下すことができます。

2. より迅速な投資決定： プロジェクトは不必要な行政の遅延なく進行します。

3. 国際競争力の強化： ベトナムは、アジアで最も予測可能な税関管轄区域の1つとして際立つ存在になるでしょう。

4. 海外直接投資の増加： 国際的な投資家は一貫して、法的確実性を最も重要な投資要因の1つとして評価しています。

5. 行政パフォーマンスの向上： 法的期限は、効率性、説明責任、そして内部管理を向上させます。

提案される法的なセーフガード

みなし承認制度には、適切なセーフガードが含まれるべきです。 例：

• 申請者による完全な情報開示

• 追加情報が要求された場合の法定期間の一時停止

• 詐欺、意図的な虚偽表示、および虚偽申告の除外

• 禁止品目および国家安全保障問題の除外

• 通関後監査における税関の権限の維持

• 適切な場合における司法審査

これらのセーフガードは、正当な貿易と公益の双方を保護します。

提案されるアクションプラン

ステップ 1 – 省庁間ワーキンググループの設立

構成メンバー：

• 財務省

• ベトナム税関

• 商工省

• 司法省

• ベトナム商工会議所（VCCI）

ステップ 2 – 国際比較調査の実施

以下の国の法制モデルを検討：

• ドイツ

• シンガポール

• オーストラリア

• ニュージーランド

• カナダ

• 韓国

• 欧州連合（EU）

その目的は、外国の法律をコピーすることではなく、ベトナムに適したベストプラクティスを見つけることです。

ステップ 3 – 関税法の改正

以下の導入：

• 法定の決定期限

• みなし承認規定

• 手続き上のセーフガード

• 電子通知システム

ステップ 4 – デジタル化

事前教示をベトナムの国家シングルウィンドウおよびデジタル税関プラットフォームに統合します。 申請、追跡、期限の監視、および教示は、完全に電子化されるべきです。

ステップ 5 – パイロットプログラム

関税分類や原産地決定などの低リスクカテゴリーに対して、最初は新しいメカニズムを導入し、その後追加の税関事項へと拡張します。

おわりに

ベトナムは、単に国際的な最低基準を遵守するだけでアジアで最も成功した経済圏の1つになったわけではありません。 その最大の成果は、将来の経済的ニーズを予測した改革を採用したことによってもたらされました。 慎重に設計された税関の事前教示に対する「みなし承認」制度の導入は、そうした改革の1つとなるでしょう。 それは法的確実性を強化するだけではありません。 透明で効率的、かつ投資家に優しい経済としてのベトナムの評判を高めることにもなります。 WTO貿易円滑化協定は、その基盤を提供しています。 ベトナムには現在、その次のレベルを構築する機会があります。 WTOが何を要求しているかを問うのではなく、ベトナムは再び、より野心的な問いを立てることができるのです。

「今後20年間にわたり、ベトナムがグローバル投資の好ましい目的地となるためには、どのような改革が必要か？」と。

慎重に設計された「みなし承認」制度に支えられた、近代的で予測可能、かつ効率的な事前教示制度こそが、その答えの1つとなり得るでしょう。

***上記に関する詳細については、著者であるオリバー・マスマン博士（omassmann@duanemorris.com）までお気軽にお問い合わせください。 オリバー・マスマン博士は、Duane Morris Vietnam LLCのゼネラルディレクターです。

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