Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann – Marktzugang in Vietnam für digitale Unterhaltung, Gaming-Technologie und internationale Dienstleistungsunternehmen Warum Vietnam zu einem strategischen Eintrittspunkt für internationale Investoren geworden ist

Einleitung

Vietnam ist längst nicht mehr nur ein Schwellenmarkt. Das Land entwickelt sich zunehmend zu einer der wichtigsten digitalen Wachstumsstorys Asiens. Mit über 100 Millionen Einwohnern, einer schnell wachsenden Mittelschicht, starkem Wirtschaftswachstum, zunehmenden ausländischen Direktinvestitionen und einer der am schnellsten wachsenden digitalen Ökonomien Südostasiens ist Vietnam zu einem strategischen Ziel für internationale Unternehmen geworden, die langfristige Wachstumschancen suchen.

Während die Aufmerksamkeit häufig auf Fertigung, Halbleiter, erneuerbare Energien und Infrastruktur gerichtet ist, vollzieht sich eine stille Transformation in der digitalen Wirtschaft des Landes. Internationale Unternehmen aus den Bereichen digitale Unterhaltung, Gaming-Technologie, Software-Dienstleistungen, Marktforschung, Beratung, digitales Marketing, Kundenakquise, Content-Management und Technologieplattformen prüfen zunehmend Vietnam sowohl als Markt als auch als operatives Zentrum.

Die entscheidende Frage lautet nicht mehr, ob Vietnam attraktiv ist, sondern wie internationale Unternehmen eine rechtlich konforme, kommerziell effektive und skalierbare Präsenz aufbauen können.

Vietnams digitale Wirtschaft tritt in eine neue Phase ein

Die digitale Transformation Vietnams beschleunigt sich. Das Land vereint mehrere seltene Merkmale:

1. Große und junge Bevölkerung

2. Hohe Internet- und Smartphone-Durchdringung

3. Rasche Nutzung digitaler Dienste

4. Wachsende Technologie-Arbeitskräfte

5. Wettbewerbsfähige Betriebskosten

6. Zunehmende Integration in globale Lieferketten

7. Breite Teilnahme an internationalen Handelsabkommen

Für internationale Investoren bietet Vietnam weit mehr als Zugang zu heimischen Konsumenten. Viele Unternehmen sehen Vietnam zunehmend als Plattform für:

regionale Geschäftsentwicklung,

Kundenakquise,

Marktforschung,

Technologie-Support,

Content-Lokalisierung,

digitale Marketing-Operationen,

Softwareentwicklung,

ASEAN-Expansionsstrategien.

Marktzugang ist oft einfacher als erwartet

Viele Investoren nehmen an, dass die Gründung in Vietnam nur großen multinationalen Konzernen vorbehalten sei. Tatsächlich erlaubt Vietnams Investitionsrahmen zahlreiche vollständig auslandsfinanzierte Unternehmen in Dienstleistungssektoren wie Marketing, Beratung, Marktforschung, Managementberatung und technologiebezogenen Aktivitäten.

Für viele internationale Firmen ist der effektivste erste Schritt nicht eine große Kapitalinvestition, sondern die Einrichtung einer lokalen Plattform zur Unterstützung von Markteintritt, Beziehungsaufbau und langfristiger Expansion.

Verständnis des regulatorischen Ansatzes

Ein häufiger Fehler ist die Annahme, dass alle digitalen Aktivitäten gleich reguliert sind. Vietnams Rahmen unterscheidet zunehmend zwischen Kategorien:

Marketing, Beratung, Marktforschung, Softwareentwicklung, Technologie-Support und digitale Dienstleistungen werden anders behandelt als regulierte Sektoren wie Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Glücksspiel oder Wetten.

Für Unternehmen im Bereich digitale Unterhaltung oder Gaming ist diese Unterscheidung entscheidend. Ein Unternehmen kann für Marketing, Beratung oder Software-Support eine Präsenz aufbauen, unterliegt aber völlig anderen Regeln, wenn es später regulierte Gaming-Aktivitäten betreiben möchte.

Bedeutung der Unternehmensstruktur

Markteintrittsprojekte scheitern oft nicht an der Gründung, sondern an fehlender Strukturierung. Erfolgreiche Projekte stellen strategische Fragen:

Welche Funktionen werden in Vietnam ausgeführt?

Dient Vietnam nur dem Binnenmarkt oder auch regionalen Operationen?

Wie wird geistiges Eigentum verwaltet?

Wo wird Umsatz generiert?

Wie wird Personal eingesetzt?

Welche Expansionsmöglichkeiten bestehen?

Eine Struktur, die nur kurzfristige Ziele erfüllt, kann langfristig ineffizient werden.

Digitale Infrastruktur und Regulierung

Vietnam digitalisiert zunehmend Verwaltung, Steuern, Rechnungsstellung, Berichterstattung und Arbeitsrecht. Dies schafft Chancen, aber auch Pflichten. Unternehmen mit soliden Compliance-Systemen finden Vietnam oft leichter zu navigieren. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an Transparenz und Governance.

Humankapital: Vietnams unterschätzter Vorteil

Neben Marktgröße ist Vietnams größte Stärke seine Arbeitskräfte: wachsendes Know-how in Technologie, Software, Marketing, Datenanalyse und Kundenbindung. Dies eröffnet Chancen für regionale Operationen und macht Vietnam zu einem strategischen Talentpool.

Phasenweiser Markteintritt

Erfolgreiche Investoren gehen schrittweise vor:

1. Aufbau einer konformen Plattform und Marktkenntnis

2. Operatives Wachstum, Rekrutierung, Geschäftsentwicklung

3. Erweiterung von Produkten, Dienstleistungen und Technologien basierend auf Markterfahrung

So lassen sich Risiken steuern und Kapital effizient einsetzen.

Über die Gründung hinaus

Gründung ist nur der Anfang. Die eigentliche Herausforderung ist, eine funktionierende Plattform für Wachstum, Compliance, Talententwicklung und Kundenbeziehungen zu schaffen.

Fazit

Vietnam positioniert sich zunehmend als regionales Zentrum für Technologie, digitale Dienstleistungen, Beratung, Geschäftsentwicklung und innovationsgetriebene Branchen. Für internationale Unternehmen bietet das Land eine überzeugende Kombination aus Marktpotenzial, operativer Fähigkeit, digitaler Transformation und langfristigen Wachstumsaussichten.

Marktzugang ist kein einmaliges Ereignis, sondern ein strategischer Prozess aus Struktur, Compliance, Talent, Beziehungen und Umsetzung. Die größte Chance Vietnams liegt daher nicht nur im Zugang zu einem wachsenden Markt, sondern im Aufbau einer Plattform für regionales Wachstum.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Autor Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.