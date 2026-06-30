الإطار القانوني للاستيراد التجاري إلى مصر

يبدأ الدخول إلى سوق الاستيراد في مصر قبل وقت طويل من وصول أول شحنة.

يُعد استيراد البضائع إلى مصر نشاطًا منظمًا بدرجة عالية، ويخضع بصفة أساسية لأحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ بشأن سجل المستوردين ولائحته التنفيذية. وعلى الرغم من أن مصر لا تزال واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن الشركات الراغبة في استيراد البضائع لأغراض تجارية يتعين عليها أولًا التعامل مع إطار قانوني تفصيلي ينظم دخول السوق، وشروط الأهلية، والتسجيل، والامتثال، وآليات الرقابة والإنفاذ.

ويقع في صميم هذا الإطار سجل المستوردين، الذي تتولى إدارته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. ولا يُعد القيد في هذا السجل مجرد إجراء شكلي، بل يمثل البوابة القانونية التي يحصل من خلالها الأفراد والشركات على الترخيص بمزاولة أنشطة الاستيراد التجاري في مصر. ويهدف هذا النظام إلى ضمان عدم ممارسة عمليات الاستيراد بقصد الاتجار إلا من جانب أطراف مؤهلة، ولديها الملاءة المالية، وتلتزم بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.

ويقدم هذا المقال عرضًا عامًا للإطار القانوني المنظم للاستيراد في مصر، بما يشمل متطلبات القيد، ومعايير الأهلية، والالتزامات المستمرة بالامتثال، وإجراءات التجديد، وآليات الإنفاذ، فضلًا عن الاعتبارات العملية التي يتعين على الشركات تقييمها قبل دخول سوق الاستيراد المصري.

الإطار القانوني ونطاق التطبيق

تخضع أنشطة الاستيراد في مصر بصفة رئيسية لأحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ ولائحته التنفيذية. وتضع هذه النصوص، مجتمعةً، شروط القيد في سجل المستوردين، وتحدد الأنشطة التي تتطلب الحصول على ترخيص أو قيد مسبق، كما تمنح الجهات الرقابية المختصة صلاحيات واسعة في الإشراف والرقابة.

ويُعد مفهوم “الاستيراد بقصد الاتجار” من المفاهيم المحورية في هذا التشريع، ويقصد به بوجه عام استيراد البضائع بغرض إعادة بيعها، سواء بحالتها الأصلية أو بعد تعبئتها أو تغليفها، متى لم تخضع هذه البضائع لعمليات تصنيع أو تحويل جوهري. ويتعين على الشركات التي تمارس هذا النوع من الأنشطة أن تكون مقيدة في سجل المستوردين.

كما يوضح القانون أن عمليات الاستيراد التي تتم من خلال وكلاء تجاريين تظل خاضعة لمتطلب القيد في سجل المستوردين. وبناءً عليه، لا يجوز للشركات التحايل على الالتزامات التنظيمية من خلال ممارسة النشاط عبر وسطاء أو وكلاء.

ومع ذلك، لا تتطلب جميع عمليات الاستيراد القيد في سجل المستوردين. إذ يجوز للشركات التي تزاول أنشطة إنتاجية أو خدمية أن تستورد البضائع أو المعدات أو الآلات أو المواد اللازمة لمباشرة نشاطها الخاص دون القيد في السجل، بشرط أن تتم هذه الواردات باسم الشركة ذاتها، وألا تكون مخصصة لإعادة البيع. ويعكس هذا الاستثناء التفرقة بين أنشطة التجارة التجارية من ناحية، والواردات التشغيلية اللازمة لمزاولة النشاط من ناحية أخرى.

القيد في سجل المستوردين: شرط إلزامي

يُعد القيد في سجل المستوردين شرطًا قانونيًا مسبقًا لمزاولة أنشطة الاستيراد التجاري في مصر.

فوفقًا للمادة الأولى من القانون، لا يجوز لأي فرد أو شركة مزاولة نشاط الاستيراد بقصد الاتجار ما لم يكن مقيدًا لدى الجهة المختصة. ويؤدي القيد وظيفة رقابية على دخول السوق، حيث تتحقق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات القانونية والمالية والتشغيلية المقررة قبل منحه الحق في الدخول إلى سوق الاستيراد.

وقد يترتب على عدم القيد تعرض الشركات أو الأفراد لعواقب قانونية جسيمة، تشمل الجزاءات الجنائية والإدارية. ومن ثم، ينبغي النظر إلى القيد في سجل المستوردين باعتباره الأساس الذي تقوم عليه أي عمليات استيراد تجارية مشروعة في مصر.

متطلبات الأهلية

يفرض القانون متطلبات تفصيلية للأهلية تهدف إلى ضمان مزاولة أنشطة الاستيراد من جانب أطراف لديها الخبرة والملاءة المالية والالتزام اللازم للامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.

أ. المستوردون من الأشخاص الطبيعيين

يتعين على الأفراد الراغبين في القيد بسجل المستوردين أن يكونوا مقيدين في السجل التجاري، وأن تكون لديهم بطاقة ضريبية سارية، وأن يتمتعوا بالجنسية المصرية، وذلك مع مراعاة القواعد المعمول بها بشأن المواطنين المتجنسين. كما يجب عليهم إثبات مزاولة نشاط تجاري لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين، وأن يكون لديهم رأس مال مقيد لا يقل عن ٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، وأن يحققوا حجم أعمال سنوي لا يقل عن ٢ مليون جنيه مصري خلال السنة المالية السابقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون لدى مقدم الطلب أي أحكام جنائية أو قيود ناشئة عن الإفلاس تحول دون القيد، كما يتعين عليه اجتياز البرنامج التدريبي المعتمد لمزاولة نشاط الاستيراد.

ب. شركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة

يجب أن تكون شركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة مؤسسة وفقًا لأحكام القانون المصري، وأن يكون مركزها الرئيسي في مصر. كما يجب أن تتضمن أغراضها صراحةً مزاولة نشاط الاستيراد، وأن تكون قد مضى على تأسيسها سنة واحدة على الأقل قبل تقديم طلب القيد.

وتلتزم هذه الشركات بأن يكون رأس مالها المدفوع لا يقل عن ٢ مليون جنيه مصري، وأن تثبت تحقيق حجم أعمال سنوي لا يقل عن ٥ ملايين جنيه مصري. كما يتعين عليها تعيين مدير مسؤول عن الاستيراد يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، واستيفاء متطلبات التدريب المقررة، وأن تكون نسبة الملكية المصرية فيها لا تقل عن ٥١%، ما لم ينطبق استثناء مقرر قانونًا، فضلًا عن تقديم تأمين نقدي أو خطاب ضمان بنكي بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.

ج. شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم

تخضع شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بوجه عام، لمتطلبات مماثلة، إلا أنه يتعين عليها أن يكون رأس مالها المصدر لا يقل عن ٥ ملايين جنيه مصري، وأن تستوفي متطلبات حجم الأعمال المقررة، وأن تلتزم بقيود الملكية المعمول بها، وأن تعين الكوادر المؤهلة، وأن تقدم الضمان المالي المطلوب.

ومن الناحية العملية، ينبغي على الشركات تقييم هيكل الملكية، ومستوى رأس المال، وترتيبات الحوكمة، ومدى الجاهزية التشغيلية قبل البدء في إجراءات القيد.

إجراءات القيد

تبدأ إجراءات القيد بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مرفقًا به المستندات الداعمة المقررة، وسداد الرسوم، وخلال مراجعة الطلب، تقوم الهيئة بفحص السجل التجاري لمقدم الطلب، وموقفه الضريبي، وهيكل الملكية، والمركز المالي، والمستندات الخاصة بالشركة، ومدى الالتزام العام بمتطلبات الأهلية المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.

وعند الموافقة، يُمنح مقدم الطلب شهادة قيد ورقم قيد، ويُعدان دليلًا رسميًا على الترخيص له بمزاولة أنشطة الاستيراد بقصد الاتجار. ويظل القيد ساريًا لمدة خمس سنوات، ويجوز تجديده متى ثبت استمرار الالتزام بالمتطلبات المقررة. كما يلتزم المستوردون بإثبات رقم القيد الخاص بهم في المراسلات التجارية، والفواتير، والمستندات، والسجلات الأخرى المتعلقة بأنشطة الاستيراد.

تصنيف السلع ونطاق القيد

لا يرتبط القيد في سجل المستوردين بالمستورد ذاته فحسب، بل يرتبط أيضًا بفئات السلع التي يعتزم المستورد استيرادها. وتقسم اللائحة التنفيذية السلع المستوردة إلى واحد وعشرين مجموعة سلعية وفقًا لتصنيفات التعريفة الجمركية، وتشمل قطاعات مثل المنتجات الزراعية والحيوانية، والأغذية والمشروبات، والكيماويات، والبلاستيك والمطاط، والمنسوجات، والمعادن، والآلات والمعدات الكهربائية، ومعدات النقل، والأجهزة الطبية والبصرية، والمنتجات المصنعة المتنوعة، والأعمال الفنية والتحف.

ويتعين على المستوردين تحديد المجموعات السلعية ذات الصلة عند تقديم طلبات القيد، وسداد الرسوم المقررة المرتبطة بتلك الفئات. وإذا توسع نشاط الشركة لاحقًا ليشمل قطاعات أو منتجات إضافية، فيجب تعديل القيد وفقًا لذلك بما يعكس نطاق النشاط الموسع.

الالتزامات المستمرة بالامتثال والتجديد

لا ينبغي النظر إلى القيد باعتباره ترخيصًا لمرة واحدة فقط. إذ يلتزم المستوردون بالمحافظة على الامتثال المستمر طوال مدة سريان القيد. ويشمل ذلك استمرار توافر شروط الأهلية التي مُنح القيد على أساسها، وإخطار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأي تغييرات تؤثر على الملكية، أو الإدارة، أو رأس المال، أو الشكل القانوني، أو العنوان، أو غير ذلك من البيانات المقيدة.

كما يجب على المستوردين التأكد من استمرار استيفاء الأشخاص المسؤولين لمتطلبات التأهيل والتدريب المقررة، وإثبات رقم القيد في المستندات التجارية ذات الصلة، والاحتفاظ بسجلات دقيقة طوال مدة مزاولة النشاط.

ويتعين، بوجه عام، إتمام إجراءات تجديد القيد خلال فترة التسعين يومًا السابقة على تاريخ انتهائه، مع تقديم مستندات محدثة تثبت استمرار الالتزام بأحكام القانون. وقد يترتب على عدم تجديد القيد الشطب من سجل المستوردين وفقدان الحق القانوني في مزاولة أنشطة الاستيراد التجاري.

وقف القيد والشطب من السجل

يمنح القانون الجهات المختصة صلاحيات واسعة لوقف قيد المستوردين أو شطبهم من سجل المستوردين، وذلك في الحالات التي لا تعود فيها المتطلبات القانونية مستوفاة، أو عند ارتكاب مخالفات جسيمة. وقد يترتب الشطب على فقدان شروط الأهلية، أو صدور أحكام جنائية نهائية معينة، أو حل الشركة المقيدة أو تصفيتها، أو غير ذلك من الظروف التي تؤدي إلى فقدان المستورد للأهلية القانونية اللازمة للقيد.

وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للوزير المختص وقف قيد المستورد لمدة تصل إلى سنتين إذا كانت المخالفات المرتكبة من شأنها الإضرار بحماية المستهلك، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصناعة الوطنية، أو المصالح الاقتصادية الأوسع للدولة. وبحسب ظروف كل حالة، قد تتم مصادرة الضمانات المالية المقدمة، كما قد يتطلب استعادة الحق في الاستيراد استكمال إجراءات قيد جديدة بالكامل.

الجزاءات الجنائية والإدارية

يدعم نظام سجل المستوردين مجموعة من الجزاءات الجنائية والإدارية الجوهرية التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة الإطار التنظيمي. فوفقًا للمادة ٨، قد يترتب على مزاولة أنشطة الاستيراد التجاري دون قيد الحبس لمدة تصل إلى سنة، أو فرض غرامة تتراوح بين ٥٠,٠٠٠ جنيه مصري و١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، أو توقيع كلتا العقوبتين بحسب الأحوال.

كما قد تقوم المسؤولية الجنائية في حالات تقديم بيانات غير صحيحة، أو استخدام مستندات مزورة، أو إدراج معلومات غير دقيقة في السجلات أو الفواتير، أو عرقلة أعمال الجهات الرقابية، أو ارتكاب أي سلوك آخر من شأنه تقويض نظام القيد أو الإخلال بعمله. ووفقًا للمادة ١٠، يجوز فرض غرامات إدارية تتراوح بين ٥,٠٠٠ جنيه مصري و٥٠,٠٠٠ جنيه مصري عن المخالفات الأقل جسامة. ومن المهم الإشارة إلى أن المسؤولية قد لا تقتصر على الشخص الاعتباري ذاته، بل قد تمتد أيضًا إلى المديرين المسؤولين متى وقعت المخالفة بعلمهم أو بموافقتهم أو بمشاركتهم.

الرقابة التنظيمية وسلطات التفتيش

لضمان استمرار الامتثال، يتمتع الموظفون المختصون بصلاحيات واسعة في التفتيش والإنفاذ. ويجوز للمفتشين المخولين مراجعة السجلات والمستندات، والتحقق من الالتزام بمتطلبات القيد، والتحقيق في المخالفات المحتملة، وإعداد المحاضر الرسمية اللازمة لأغراض الإنفاذ.

ويتعزز الإطار الرقابي كذلك من خلال التعاون بين الجهات الحكومية، بما يتيح إخطار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمعلومات ذات الصلة بالأحكام القضائية، والمخالفات التنظيمية، والمسائل التي تؤثر على أهلية القيد. وفي المقابل، يظل الموظفون القائمون على إدارة سجل المستوردين ملتزمين بواجبات صارمة تتعلق بسرية المعلومات التي يطلعون عليها من خلال إجراءات القيد، أو التفتيش، أو مراجعات الامتثال، أو أنشطة الإنفاذ.

الخاتمة

يهدف الإطار التنظيمي للاستيراد في مصر إلى ضمان قصر المشاركة في أنشطة الاستيراد التجاري على الأطراف المؤهلة، وذات الملاءة المالية، والملتزمة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية. ولا يمثل القيد في سجل المستوردين سوى نقطة البداية في مسار أوسع للامتثال يستمر طوال فترة مزاولة المستورد لنشاطه.

لذلك، يتعين على الشركات الراغبة في دخول السوق المصري التعامل مع إجراءات القيد باعتبارها جزءًا من استراتيجية امتثال شاملة، تشمل الهيكلة المؤسسية السليمة، والرقابة المستمرة على الحوكمة، والإخطارات التنظيمية في المواعيد المقررة، والمتابعة الدائمة لاستمرار استيفاء شروط الأهلية. ولا يقتصر أثر النهج الاستباقي على الحد من المخاطر التنظيمية فحسب، بل يساعد أيضًا في ضمان استمرار الوصول دون انقطاع إلى واحد من أهم أسواق التجارة في المنطقة.