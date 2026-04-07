Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann FTSE-EMERGING MARKET UPGRADE – LETZTE ETAPPE: WARUM JETZT DIE REALE MARKTAUSFÜHRUNG DEN ERFOLG BESTIMMT (SEPTEMBER 2026 STEHT AUF DEM SPIEL)

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Vietnam hat in den vergangenen Monaten bemerkenswerte Fortschritte erzielt. Die Abschaffung der Vorfinanzierungspflicht durch Rundschreiben 08 war der entscheidende regulatorische Durchbruch und hat im Kern das zentrale strukturelle Problem gelöst, das eine Neuklassifizierung jahrelang verhindert hatte.

An diesem Punkt hat sich die Diskussion jedoch klar über die rechtliche Reform hinaus bewegt.

Die zentrale Frage, die FTSE Russell nun bewertet, ist einfach:

Funktioniert das System in der Praxis – unter realen Handelsbedingungen und im institutionellen Maßstab?

Diese Unterscheidung ist entscheidend. Aus regulatorischer Sicht hat Vietnam geliefert. Aus operativer Sicht befindet sich das System jedoch noch im Prozess, seine Funktionsfähigkeit zu beweisen.

Marktrückmeldungen zeigen, dass die verbleibende Bewertung nicht mehr die Regeln betrifft, sondern die Zuverlässigkeit der Ausführung – insbesondere:

ob Transaktionen nahtlos über globale Broker abgewickelt werden können,

ob die Abwicklung konsistent und ohne Störungen erfolgt,

und ob lokale Intermediäre vollständig darauf vorbereitet sind, die verbleibenden Risiken des neuen Modells ohne Vorfinanzierung zu tragen.

Die aktuelle Phase sollte daher als eine Live-Validierungsphase verstanden werden. FTSE wartet nicht auf weitere politische Ankündigungen; es beobachtet, wie der Markt in der Realität funktioniert.

Hier liegt das verbleibende Risiko. Selbst vereinzelte operative Probleme – wie Abwicklungsverzögerungen, fehlgeschlagene Transaktionen oder Zurückhaltung von Brokern, Risiken zu übernehmen – können in dieser Phase unverhältnismäßige Auswirkungen haben. Nicht weil der Rahmen unzureichend wäre, sondern weil Vertrauen von nachgewiesener Leistung unter realen Bedingungen abhängt.

Die Priorität liegt daher nicht auf zusätzlichen Reformen, sondern auf aktiver, koordinierter Umsetzung.

Unmittelbare Prioritäten für die nächsten 30–60 Tage

System aktiv unter realistischen Bedingungen testen

Durchführung größerer Transaktionen, idealerweise mit renommierten internationalen Institutionen, um zu bestätigen, dass Ausführung, Clearing und Abwicklung auch bei höheren Volumina reibungslos funktionieren. Ziel ist nicht theoretische Bereitschaft, sondern beobachtbare Leistung. Rolle der lokalen Broker stärken

Der Wegfall der Vorfinanzierung verlagert ein gewisses Abwicklungsrisiko auf Intermediäre. Es ist entscheidend, dass Broker nicht nur rechtlich befugt, sondern auch operativ und finanziell in der Lage sind, größere ausländische Ströme zu unterstützen. Wo nötig, könnten temporäre Unterstützungsmechanismen oder eine klarere Risikoverteilung das Vertrauen stärken. Praktische Einbindung globaler Broker

Der bloße Zugang reicht nicht aus; Systeme müssen vollständig verbunden sein, die Handelsweiterleitung muss nahtlos erfolgen, und operative Reibungen müssen beseitigt werden. Gut ausgeführte Pilottransaktionen sind überzeugender als formale Zusicherungen. Ergebnisse eng überwachen

Einrichtung eines fokussierten internen Mechanismus zur Beobachtung von Abwicklungserfolg, Ausführungsqualität und wiederkehrenden Engpässen. Schnelle Problemlösung ist wichtiger als die völlige Abwesenheit von Problemen. Probleme schnell und koordiniert lösen

Operative Reibungen sollten innerhalb weniger Tage, nicht Wochen, behoben werden. In dieser Phase ist Reaktionsgeschwindigkeit entscheidend, um Vertrauen zu erhalten.

Fazit und Aktionsplan

Vietnam steht an der entscheidenden letzten Etappe seines Upgrade-Prozesses. Die regulatorische Grundlage ist erfolgreich geschaffen, die Abschaffung der Vorfinanzierung hat die historische Kernhürde beseitigt. Was jetzt bleibt, ist keine Frage der Politik, sondern des Vertrauens in die Ausführung.

Die kommenden Wochen sind daher kritisch. Die Bewertung durch FTSE Russell wird nicht durch weitere Ankündigungen geprägt, sondern durch die beobachtbare Marktperformance. Der Nachweis, dass das System reibungslos, zuverlässig und im großen Maßstab funktioniert, ist nun der einzige entscheidende Faktor.

Um ein erfolgreiches Ergebnis zu sichern, sollte sofort ein fokussierter und koordinierter Einsatz erfolgen:

Aktive Validierung durch reale Transaktionen

Sicherstellung der Bereitschaft und des Vertrauens der Broker

Praktische Zusammenarbeit mit globalen Brokern

Echtzeitüberwachung der Performance

Schnelle und koordinierte Problemlösung

Im Kern hat Vietnam den Punkt erreicht, an dem Demonstration die Absicht ersetzt. Wenn der Markt klar und konsistent zeigen kann, dass der neue Rahmen unter realen Bedingungen effektiv funktioniert, sollte der Weg zum FTSE-Upgrade im September 2026 gesichert sein.

Die Chance ist greifbar – aber sie hängt nun von disziplinierter Umsetzung in der unmittelbaren Zukunft ab.

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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Autor Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.