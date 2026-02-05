Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – Inländische Kohlenstoff Co2 Handelsbörse – Was Sie Wissen Müssen

Am 19. Januar 2026 hat die Regierung das Dekret Nr. 29/2026/ND-CP („Dekret 29") erlassen und damit offiziell die regulatorische Architektur...

Article Insights

Oliver Massmann’s articles from Duane Morris LLP are most popular: in Asia

in Asia

with readers working within the Pharmaceuticals & BioTech industries Duane Morris LLP are most popular: within Law Department Performance and Accounting and Audit topic(s)

Am 19. Januar 2026 hat die Regierung das Dekret Nr. 29/2026/ND-CP („Dekret 29“) erlassen und damit offiziell die regulatorische Architektur für die inländische CO₂-Handelsbörse geschaffen.

Dekret 29 liefert die lange erwarteten Umsetzungsrichtlinien für den Handel mit Treibhausgas-(THG)-Emissionsquoten und CO₂-Zertifikaten. Es macht den Markt funktionsfähig, indem die Hanoi Stock Exchange (HNX) mit dem Betrieb der Handelsplattform und die Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) mit Registrierung, Verwahrung und Abwicklung betraut werden. Wichtige Eckpunkte:

1. Marktinfrastruktur

Der CO₂-Markt funktioniert ähnlich wie der Wertpapiermarkt, jedoch mit besonderen Vorgaben zur Sicherung der ökologischen Integrität. Alle Emissionsquoten und CO₂-Zertifikate müssen vor dem Handel zentral im Nationalen Registrierungssystem eingetragen werden. Das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt verwaltet die Registrierung, vergibt nationale Codes und übermittelt Handelsdaten an VSDC und HNX. HNX betreibt das Kassahandelssystem, während VSDC das zentrale Register, die Verwahrung und die Abwicklung der Zertifikate übernimmt.

2. Handelsmechanismen

Verkäufer müssen 100 % der Quoten/Zertifikate auf ihrem Konto haben, bevor sie eine Order platzieren. Käufer müssen 100 % der Gelder verfügbar haben, bevor sie bieten. Abwicklung erfolgt auf T+0-Basis (am selben Tag) mittels Bruttoabrechnung. Es gibt keinen zentralen Kontrahenten (CCP), wodurch systemische Risiken minimiert werden.

3. Verstöße

Mitglieder des CO₂-Handels können bei Verstößen oder Nichterfüllung technischer Standards bis zu 90 Tage suspendiert oder ausgeschlossen werden. Suspendierte oder ausgeschlossene Mitglieder dürfen keine neuen Verträge abschließen und müssen bestehende Abwicklungsverpflichtungen gegenüber Kunden erfüllen.

4. Pflichten

Mitglieder müssen vierteljährliche und jährliche Berichte an VSDC und die Vietnam Stock Exchange einreichen. Die Pilotbörse für den inländischen CO₂-Handel bleibt bis zum 31. Dezember 2028 gebührenfrei. Ab dem 1. Januar 2029 beginnt die offizielle Gebührenerhebung gemäß Dekret Nr. 06/2022/ND-CP, geändert durch Dekret Nr. 119/2025/ND-CP.

Disclaimer: This Alert has been prepared and published for informational purposes only and is not offered, nor should be construed, as legal advice. For more information, please see the firm's full disclaimer.