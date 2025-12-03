Dubai, güçlü finansal sistemi ve uluslararası ticaret imkânlarıyla dünya çapında yatırımcıların dikkatini çeken bir merkezdir. Dubai'de açılan banka hesapları, hızlı ve güvenli uluslararası para transferleri yapılmasına, farklı para birimleriyle işlem gerçekleştirilmesine olanak tanır. Modern dijital bankacılık altyapısı sayesinde hesaplara online veya mobil uygulama üzerinden 7/24 erişim sağlanabilir. Bu sistem, iş insanlarına hem zamandan tasarruf hem de küresel ölçekte finansal esneklik kazandırır.

Hizmetlerimiz

Ön Değerlendirme ve Banka Seçimi

Müvekkil profili, faaliyet alanı ve iş modeli analiz edilerek en uygun banka seçeneği belirlenir.

Çoklu Para Birimi Hesap Kurulumu

USD, EUR, GBP ve AED gibi farklı para birimlerinde işlem yapabileceğiniz hesaplar kurulur. Bu sayede hem yerel hem uluslararası ticaret işlemleriniz tek platform üzerinden yönetilir.

Hesap Açılışı Süreci Yönetimi

Hesap başvurusu için gerekli belgeler hazırlanır, kontrol edilir ve banka nezdinde başvuru gerçekleştirilir. Tüm süreç adım adım takip edilerek müvekkile düzenli bilgilendirme yapılır.

KYC ve Uyum Onay Yönetimi

Banka tarafından talep edilen müşteri tanıma (KYC) belgeleri eksiksiz tamamlanır. Uyum ve onay süreçleri banka standartlarına göre düzenlenir ve onay aşamasına hazır hale getirilir.

Banka Görüşmeleri

Görüşme öncesi hazırlıklar tamamlanır, banka temsilcileriyle iletişim süreci profesyonel şekilde yönetilir.

Belge ve Kayıt Yönetimi

Hesap açılışı için gereken tüm belge süreçleri uçtan uca yönetilir. Hazırlık, tercüme ve resmî onay işlemleri tamamlanarak belgeler güvenli biçimde paylaşılır.

Hesap Aktifleştirme ve Sonrası Destek

Hesap açılışının ardından aktifleştirme yapılır, online bankacılık erişimi düzenlenir ve kart teslimi süreci takip edilir.

Dubai'de banka hesabı açılışı, doğru yönlendirme ile güvenli ve sorunsuz şekilde tamamlanır.

Sürecin her aşamasında profesyonel ve şeffaf hizmet anlayışımızla yanınızdayız. Detaylı bilgi veya ön değerlendirme için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

