Dubai, güçlü finansal sistemi ve uluslararası ticaret imkânlarıyla dünya çapında yatırımcıların dikkatini çeken bir merkezdir. Dubai'de açılan banka hesapları, hızlı ve güvenli uluslararası para transferleri yapılmasına, farklı para birimleriyle işlem gerçekleştirilmesine olanak tanır. Modern dijital bankacılık altyapısı sayesinde hesaplara online veya mobil uygulama üzerinden 7/24 erişim sağlanabilir. Bu sistem, iş insanlarına hem zamandan tasarruf hem de küresel ölçekte finansal esneklik kazandırır.
Hizmetlerimiz
Ön Değerlendirme ve Banka Seçimi
Müvekkil profili, faaliyet alanı ve iş modeli analiz edilerek en uygun banka seçeneği belirlenir.
Çoklu Para Birimi Hesap Kurulumu
USD, EUR, GBP ve AED gibi farklı para birimlerinde işlem yapabileceğiniz hesaplar kurulur. Bu sayede hem yerel hem uluslararası ticaret işlemleriniz tek platform üzerinden yönetilir.
Hesap Açılışı Süreci Yönetimi
Hesap başvurusu için gerekli belgeler hazırlanır, kontrol edilir ve banka nezdinde başvuru gerçekleştirilir. Tüm süreç adım adım takip edilerek müvekkile düzenli bilgilendirme yapılır.
KYC ve Uyum Onay Yönetimi
Banka tarafından talep edilen müşteri tanıma (KYC) belgeleri eksiksiz tamamlanır. Uyum ve onay süreçleri banka standartlarına göre düzenlenir ve onay aşamasına hazır hale getirilir.
Banka Görüşmeleri
Görüşme öncesi hazırlıklar tamamlanır, banka temsilcileriyle iletişim süreci profesyonel şekilde yönetilir.
Belge ve Kayıt Yönetimi
Hesap açılışı için gereken tüm belge süreçleri uçtan uca yönetilir. Hazırlık, tercüme ve resmî onay işlemleri tamamlanarak belgeler güvenli biçimde paylaşılır.
Hesap Aktifleştirme ve Sonrası Destek
Hesap açılışının ardından aktifleştirme yapılır, online bankacılık erişimi düzenlenir ve kart teslimi süreci takip edilir.
Dubai'de banka hesabı
açılışı, doğru yönlendirme ile
güvenli ve sorunsuz şekilde tamamlanır.
Sürecin her aşamasında profesyonel ve şeffaf hizmet anlayışımızla yanınızdayız. Detaylı bilgi veya ön değerlendirme için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
