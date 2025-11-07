Vietnam – Dan Tri Im Gespräch Mit Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – Vietnams Beeindruckende Entwicklung Und Vision Für Die Zukunft

Nach über 20 Jahren Arbeit in Vietnam – wie beurteilen Sie die Entwicklung des Landes im Vergleich zu den ersten Tagen...

1. Nach über 20 Jahren Arbeit in Vietnam – wie beurteilen Sie die Entwicklung des Landes im Vergleich zu den ersten Tagen Ihres Aufenthalts? Was sind Ihrer Meinung nach die größten Veränderungen im rechtlichen, geschäftlichen und investitionsbezogenen Umfeld?

OM: Ich kam zum ersten Mal am 6. Juni 1990 nach Vietnam und fuhr mit einem „xích lô“ durch Hanoi. Ich erinnere mich noch gut: Überall waren Bunker zu sehen, die Stadt wirkte wie eine Nachkriegslandschaft – obwohl der Krieg bereits 50 Jahre zurücklag. Damals war ich hier ein Riese, konnte kein Taxi bekommen, und hohe Gebäude gab es nicht.

Heute besitze ich Häuser in Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi – zwei der dynamischsten Städte der Welt. Ich bin nicht mehr einer der wenigen großen Männer, kann problemlos ein Taxi nehmen, und die Infrastrukturentwicklung ist schlichtweg unglaublich. Ich erinnere mich noch genau an meine ersten juristischen Tätigkeiten hier: Ausländische Investoren mussten sich durch ein bürokratisches Labyrinth kämpfen, ich durfte nicht einmal neben einer vietnamesischen Frau laufen, die Menschen waren sehr arm und betrieben Geschäft im familiären Rahmen – aber mit großem Fleiß.

Alles hat sich verändert! Zuerst kam der WTO-Beitritt, dann die Freihandelsabkommen, große Investoren strömten ins Land, es gab Anerkennung für LGBT, Stärkung der Frauenrechte und ein klares rechtliches Rahmenwerk für Investitionen. Einige dieser Veränderungen haben in Deutschland Jahrhunderte gedauert – Vietnam hat sie in nur 20 bis 30 Jahren geschafft.

Für mich persönlich ist es schwer, die größte Veränderung zu benennen, weil es so viele tiefgreifende Entwicklungen gab. Wenn ich nur eine Sache nennen dürfte, wäre es das beeindruckende Maß an internationaler Integration. 1990 war Vietnam ein isoliertes Land mit einem US-Handelsembargo – eines der ärmsten Länder der Welt. Heute ist Vietnam ein Land mit mittlerem Einkommen, eines der am stärksten integrierten Länder mit dem modernsten Freihandelsabkommen überhaupt. Vietnam ist ein Vorzeigebeispiel für Entwicklungsländer.

Es ist einfach erstaunlich!

2. Wie bewerten Sie die sozioökonomische Entwicklungsvision Vietnams, wie sie in der Resolution des 13. Nationalkongresses der Kommunistischen Partei Vietnams definiert ist – insbesondere das Ziel, bis 2045 ein hochentwickeltes Land mit hohem Einkommen zu werden?

OM: Die Vision Vietnams – insbesondere das Ziel, bis 2045 ein hochentwickeltes Land mit hohem Einkommen zu werden – ist unglaublich ehrgeizig, klar und inspirierend. Sie bietet eine robuste, langfristige Roadmap, die politische Maßnahmen lenkt und sowohl dem privaten Sektor im Inland als auch internationalen Investoren Vertrauen vermittelt.

Mit den Fähigkeiten Vietnams und seiner Bevölkerung glaube ich fest daran, dass dieses Ziel erreichbar ist! In Bezug auf die Resolution des 13. Nationalkongresses sehe ich den Fokus auf Innovation, Wissenschaft, Technologie und hochwertige Humanressourcen als zentrale Wachstumstreiber. Ich bin überzeugt, dass dies der richtige Weg ist.

Zudem zeigt die Resolution ein starkes Engagement, sich vom Modell der kostengünstigen Produktion zu einer wertschöpfenden, wissensbasierten Wirtschaft zu entwickeln. Diese Transformation ist entscheidend, um der „Middle-Income Trap“ zu entkommen und das Ziel für 2045 zu erreichen – Vietnam als bedeutenden wirtschaftlichen Akteur im asiatisch-pazifischen Raum zu etablieren.

3. Eine der wichtigen Ausrichtungen Vietnams ist die Entwicklung der Wirtschaft unter Wahrung der makroökonomischen Stabilität und Sicherstellung der sozialen Sicherheit. Aus Sicht eines internationalen Experten – wie beurteilen Sie die Balance dieser Faktoren in Vietnam?

OM: Aus meiner Sicht hat Vietnam eine bemerkenswerte und lobenswerte Bilanz bei der Balance dieser Faktoren vorzuweisen – insbesondere im Vergleich zu anderen Ländern der Region. Die Regierung war äußerst effektiv darin, eine niedrige und stabile Inflation (im Durchschnitt etwa 2,8 % in den letzten zehn Jahren) aufrechtzuerhalten und die Staatsverschuldung deutlich unter den international akzeptierten Schwellen zu halten. Das über viele Jahre hinweg anhaltend hohe BIP-Wachstum spricht für sich und zeigt, dass Stabilität nicht auf Kosten der Entwicklung ging.

Besonders hervorzuheben ist der starke Rückgang der Armut sowie die signifikanten Verbesserungen bei der Lebenserwartung und im Bildungsbereich – ein klarer Beleg dafür, dass wirtschaftliches Wachstum mit positiven sozialen Ergebnissen einhergeht. Die proaktive Nutzung von Steuer- und Gebührennachlässen zur Unterstützung von Unternehmen und Einzelpersonen in schwierigen Zeiten (wie während der Pandemie) unterstreicht zusätzlich das Engagement der Regierung für soziale Sicherheit und wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit.

4. Vietnam bemüht sich verstärkt darum, ausländische Investoren anzuziehen – insbesondere in den Bereichen Technologie und Innovation. Als Berater zahlreicher internationaler Unternehmen – welche Vorteile sehen Sie in Vietnam für internationale Investitionen?

OM: Zunächst einmal verfügt Vietnam über eine der beeindruckendsten Arbeitskräfte, die ich je erlebt habe. Das Land hat eine junge, dynamische und schnell wachsende, technologieaffine Bevölkerung. Jährlich bringt Vietnam Hunderttausende IT- und Ingenieurfachkräfte hervor und schafft damit eine solide Basis für Branchen wie Halbleiter, Künstliche Intelligenz und Softwareentwicklung.

Zahlreiche kürzlich verabschiedete Gesetze bieten klare und attraktive Anreize für Hightech-Projekte – darunter bevorzugte Körperschaftsteuersätze und Steuerbefreiungen. Das zeigt, dass diese Art von Investitionen auf nationaler Ebene Priorität genießen. Und nicht zuletzt boomt die digitale Wirtschaft, was sowohl einen großen Verbrauchermarkt als auch ein fruchtbares Testfeld für neue Technologien und Dienstleistungen bietet.

5. Sie waren ein zentraler Berater bei der Umsetzung des Freihandelsabkommens zwischen Vietnam und der EU (EVFTA). Wie beurteilen Sie den internationalen Integrationsprozess Vietnams in den letzten Jahren, insbesondere nach dem Beitritt zu neuen Generationen von Freihandelsabkommen wie EVFTA und CPTPP? Was sollte Vietnam Ihrer Meinung nach tun, um die Vorteile dieser Abkommen bestmöglich zu nutzen?

OM: Das internationale Integrationsniveau Vietnams ist unvergleichlich. Durch den Beitritt zu Freihandelsabkommen der neuen Generation wie dem EVFTA und dem CPTPP hat sich Vietnam strategisch im Zentrum globaler Handelsströme positioniert. Um die Vorteile dieser Abkommen voll auszuschöpfen, ist zunächst eine institutionelle Reform erforderlich. Das bedeutet, dass der rechtliche und regulatorische Rahmen an internationale Standards angepasst werden muss.

Darüber hinaus sind in bestimmten Sektoren gezielte Veränderungen notwendig. Ein Handelszentrum von Weltklasse benötigt moderne und effiziente logistische Infrastrukturen – darunter Häfen, Straßen und digitale Systeme –, um Handelskosten zu senken und die Abfertigungszeiten zu verkürzen.

6. Vietnam hat wichtige Resolutionen verabschiedet, um das Land in eine neue Ära zu führen – darunter die Resolution 68 zur starken Entwicklung des privaten Wirtschaftssektors. Welche Wendepunkte wird diese Resolution Ihrer Meinung nach für den Entwicklungsprozess Vietnams, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich, in naher Zukunft schaffen?

OM: Die Resolution 68 zur Entwicklung des privaten Wirtschaftssektors stellt einen tiefgreifenden und historischen ideologischen Wendepunkt für die vietnamesische Wirtschaft dar. Sie setzt sich für die Schaffung eines fairen, wettbewerbsfähigen und transparenten Geschäftsumfelds ein und zielt darauf ab, historische Vorzugsbehandlungen zugunsten staatseigener Unternehmen (SOEs) und bestimmter ausländischer Direktinvestitionen gegenüber inländischen Privatunternehmen zu beseitigen.

Zudem ist das Ziel, bis 2030 mehrere große, global wettbewerbsfähige Privatunternehmen zu entwickeln, von entscheidender Bedeutung. Diese Unternehmen können das industrielle Wachstum vorantreiben, als Anker in globalen Wertschöpfungsketten fungieren und Wissenschaft, Technologie sowie Innovation fördern – und damit Vietnam helfen, den Erfolg seiner regionalen Nachbarn nachzuahmen.

Nicht zuletzt ist das Engagement, die Geschäftskosten und administrativen Verfahren deutlich zu reduzieren (z. B. um mindestens 30 % Zeit und Kosten), ein direkter Angriff auf bürokratische Hürden. Das erleichtert und beschleunigt die Geschäftstätigkeit und entfesselt unternehmerische Energie.

7. Basierend auf Ihrer langjährigen Erfahrung als internationaler Experte in Vietnam – welche Empfehlungen haben Sie für Vietnam, um seine Wettbewerbsfähigkeit weiter zu verbessern, ausländische Investitionen anzuziehen und nachhaltig zu wachsen?

OM: Ich habe mit Tausenden ausländischen Investoren gearbeitet. Und das wertvollste Gut für sie ist Rechtssicherheit. Vietnam sollte weiterhin seine rechtlichen Rahmenbedingungen vereinfachen, sicherstellen, dass zentrale Resolutionen (wie die Resolution 68) und internationale Verpflichtungen konsequent und effektiv auf lokaler und provinzieller Ebene umgesetzt werden, und die Verwaltungsverfahren weiter verschlanken.

Vietnam verfügt über eine einzigartige Arbeitskraft – dieses Kapital sollte erhalten und weiterentwickelt werden. Das gelingt durch kontinuierliche Verbesserung des Bildungssystems. Im Hinblick auf Nachhaltigkeit ist es wichtig zu bedenken, dass Vietnam derzeit daran arbeitet, das ehrgeizige Ziel „Netto-Null bis 2050“ zu erreichen. Dieses Ziel ist ein bedeutendes Instrument zur Gewinnung von Investitionen.

Um dieses Ziel zu erreichen, sollte Vietnam ausländische Direktinvestitionen (FDI) in erneuerbare Energien, grüne Produktion und klimaresiliente Infrastruktur priorisieren und fördern. Das unterstützt nicht nur die nachhaltige Entwicklung, sondern erfüllt auch die steigenden ESG-Anforderungen (Environmental, Social, and Governance) großer internationaler Investoren und Käufer.

8. Was hat Sie dazu bewegt, sich langfristig für Vietnam zu entscheiden? Können Sie Ihre Gefühle schildern, als Sie 2016 als erster Ausländer vor der vietnamesischen Nationalversammlung auf Vietnamesisch gesprochen haben?

OM: Was könnte es anderes sein! Es sind die wunderbaren Menschen in Vietnam. Ich sage das jedem: Die Vietnamesen sind die pragmatischsten Menschen überhaupt. Sie sind pragmatisch, fleißig, freundlich, bescheiden – man kann gar nicht anders, als sich in sie zu verlieben. Ich liebe es, ihre Entwicklung zu beobachten, mit ihnen zu arbeiten – und das werde ich auch weiterhin tun.

Was meine Rede vor der vietnamesischen Nationalversammlung im Jahr 2016 betrifft – ich glaube nicht, dass Worte beschreiben können, wie ich mich gefühlt habe. Aber eines ist sicher: Ich habe dort vor Ort geweint, nachdem ein Mitglied der Nationalversammlung zu mir kam, um mir zu meiner Rede zu gratulieren. Es war wunderschön!

Bei Fragen können Sie sich gerne an Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com wenden. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

