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14 January 2025

Суд Евразийского экономического союза вынес консультативное заключение о принятии решений по классификации товаров

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GRATA International

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Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд Евразийского экономического...
Kazakhstan International Law
Assel Ilyassova and Kamila Urazalina
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Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд Евразийского экономического союза для получения разъяснения положений пункта 4 статьи 23 Таможенного кодекса ЕАЭС. Перед судом ставился вопрос о возможности получения одного предварительного классификационного решения на несколько артикулов, марок, модификаций товаров, указанных в заявлении. При условии, что такие товары в силу их классификационных признаков относятся к одному коду ТН ВЭД.

Как правило, импортеры, обращаясь в таможенные органы для получения предварительного решения о классификации товара, подают заявление на каждое наименование и артикул товара. При этом, даже если модель товара одна, но например, есть отличие в размерах товара, его цвете, упаковке, то таможенные органы не дают возможность получить одно предварительное классификационное решение на такие товары. Поэтому импортер вынужден платить таможенный сбор за каждое вынесенное классификационное решение.

Однако суд ЕАЭС, в своем заключении, не допускает возможности расширенного толкования положений таможенного законодательства, и считает необходимым получать предварительное классификационное решение на каждое наименование товара (модель, артикул, модификацию), вне зависимости от наличия у таких товаров одинаковых технических характеристик.

Вместе с тем, суд ЕАЭС приводит в качестве примера практику по предварительным решениям Кыргызстана, где согласно позиции таможенного органа, допускается принятие одного предварительного решения о классификации с указанием в нем нескольких разновидностей одного и того же товара. Поэтому для того, чтобы выработать оптимальный подход по урегулированию указанных отношений суд рекомендует вынести этот вопрос на изучение Комиссии ЕЭК.

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Assel Ilyassova
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Kamila Urazalina
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