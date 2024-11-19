ما هو ترخيص استيراد مبيدات الآفات الزراعية وكيف يمكنك الحصول عليها؟

ترخيص استيراد مبيدات الآفات الزراعية، يتم الحصول عليه من ...

ترخيص استيراد مبيدات الآفات الزراعية، يتم الحصول عليه من قِبل لجنة التوصيات وتسجيل المبيدات، وذلك للقيام بعملية استيراد المبيدات التي تستخدم في حماية المحاصيل الزراعية من الآفات الضارة. يتطلب هذا الترخيص التحقق من أن المبيدات المستوردة مطابقة للمعايير الصحية والبيئية المعتمدة، وذلك لضمان سلامة استخدام هذه المواد في البيئة الزراعية.

يشمل الحصول على الترخيص تقديم الوثائق اللازمة والتي سنستعرضها فيما يلي.

الإجراءات والمستندات المطلوبة للترخيص بإستيراد مبيدات الآفات الزراعية

شهادة تسجيل المبيد.

ترخيص بالاتجار في المبيد (في حالة الاستيراد بغرض الاتجار).

الإجراءات ترخيص استيراد مبيدات الآفات الزراعية

من الضروري استيفاء الإجراءات المطلوبة وذلك للحصول على ترخيص استيراد الآفات الزراعية، والتي تتمثل فيما يلي:

أولًا:

يتولي قسم الرقابة بالمعمل المركزي للمبيدات أخذ العينات من الرسائل المستوردة من كل تصنيعة للمبيدات المصنعة والمجهزة والمعبأة محليًا وإجراء التحاليل اللازمة عليها للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المسجلة بها وإصدار شهادة التحليل التي يتم بموجبها الإفراج عن الرسالة المستوردة أو التصريح بتداول المصنع أو المجهز أو المعبأ منها محليًا أو لتمديد فترة صلاحيتها.

ثانيًا:

يجب على مندوب الرقابة على المبيدات أن يحرر محضرًا يثبت فيه أخذ العينات( خمس عينات )، ويرسل محضر أخذ العينات بعد التوقيع عليه من اللجنة مع إحدى نسخ العينة إلى قسم بحوث تحليل المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات فورًا لإجراء التحاليل عليها وتحفظ النسختين (الثانية والثالثة) لدي قسم الرقابة علي المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات للرجوع إليها في حالة حدوث نزاع حول نتيجة التحلل وتسلم النسختان (الرابعة والخامسة) لصاحب الشأن للاحتفاظ بهما مع توقيعه باستلامها على محضر أخذ العينة ولا يجوز أخذ عينات أخرى من المبيدات في حالة المنازعة في نتيجة التحليل وتجري إعادة التحليل على نسخ العينات المأخوذة على الوجه المتقدم.

ثالثًا:

يتولي قسم بحوث تحليل المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات تحليل العينة وفقًا لطريقة تحليل المبيد المتعارف عليها عالميًا أو المدونة بملف تسجيله وإصدار شهادة التحليل وإرسالها إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية مع بيان ملاحظاته عليها فور الانتهاء منها ويحظر صاحب الشأن بنتيجة التحليل، ويجري التحليل بغرض التسجيل أو الإفراج من الجمارك او إعادة التعبئة أو التجريب بعد أداء صاحب الشأن المصروفات الفعلية، ويجري التحليل دون مقابل، في حالة التفتيش يتعين حفظ عبوات العينات بقسم الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات.

رابعًا:

لصاحب الشأن أن يتظلم من نتيجة التحليل خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بها وإلا اعتبرت نتيجة التحليل نهائية، ويقدم التظلم إلى المعمل المركزي للمبيدات بطلب مقدم من صاحب الشأن شخصيًا أو من ينوب عنه ويرفق بالتظلم ما يأتي:

أصل شهادة التحليل المبلغة إليه.

إحدي عبوتي العينة المحفوظة لديه.

الايصال الدال على أداء رسوم التظلم.

الايصال الدال على أداء مصروفات إعادة التحليل.

خامسًا:

تجري إعادة التحليل بقسم بحوث تحليل المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات بمعرفة لجنة فنية تشكل من غير الذين شاركوا في إجراء التحليل الأول بحضور المتظلم أو مندوبه على إحدى العينتين المحفوظة لدى صاحب الشأن وذلك بعد مطابقتها للعينتين المحفوظة لدى قسم الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ويحرر محضر مطابقة يوقع عليه مندوبي قسم التحليل والرقابة والمتظلم قبل إجراء إعادة التحليل وتكون نتيجة إعادة التحليل نهائية ولا يجوز التظلم منها.

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ما هي شروط الحصول على ترخيص استيراد مبيدات الآفات الزراعية؟

تتمثل الاشتراطات والضوابط المطلوبة للحصول على ترخيص استيراد مبيدات الآفات الزراعية، فيما يلي:

أولًا:

لا يجوز الموافقة من الناحية الفننية على استيراد أي مبيدات الآفات الزراعية إلا إذا كان مسجلًا بوزارة الزراعة.

ثانيًا:

في حالة الاستيراد بغرض الاتجار فيجب أن يكون طالب الاستيراد أو من يتم الاستيراد لحسابه حاصلًا على ترخيص بالاتجار في المبيدات وتصدر الموافقة الفنية من قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة .

ثالثًا:

تسري الموافقة الفنية والإفراج عن المبيدات لمدة ستة أشهر وتلغي تلقائيًا بعد انتهائها ما لم يصدر قرار من اللجنة بمد سريانها لمدة أخرى لا تجاوز المدة المشار إليها على أن تصل الرسالة خلال فترة سريان الموافقة الفنية.

وتصدر موافقة لجنة مبيدات الآفات الزراعية ويكون الإفراج النهائي عن الرسائل المستوردة بموافقة لجنة مبيدات الافات الزراعية بناء على نتائج التحاليل التي ترد إلى اللجنة من المعمل المركزي للمبيدات والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المسجل بها المبيد، ويصدر ترخيص الإفراج النهائي بتوقيع أمين اللجنة.

رابعًا:

يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية أن تصرح باستيراد كميات تحددها من مبيدات الآفات الزراعية غير المسجلة وذلك لأغراض التجارب والبحوث العلمية بناءًا علي طلب إحدى الجامعات ومراكز البحث العلمي المتخصصة على أن تجرى التجارب والبحوث في محطات التجارب الخاصة بها وتوفي اللجنة بنتائج التجارب ولا تكون ملزمة للجنة ولا يعتد بها عند تقييم المبيد للتسجيل.

خامسًا:

لا يجوز استيراد هذه المبيدات إلا بعد إتمام تسجيلها.

سادسًا:

يجوز للجنة أن تصرح باستيراد بعض أنواع المبيدات غير المسجلة للاستعمال الخاص في المزارع المخصص للتصدير بالكميات التي تحددها وتتناسب مع المساحة المطلوبة. وذلك بالشروط الآتية:

شروط استيراد بعض أنواع المبيدات غير المسجلة للاستعمال الخاص:

أن يكون المبيد المطلوب استيراده مسجلًا في بلد المنشأ ويستعمل فيها وفي البلد المطلوب التصدير إليه وأنه يلزم استعماله في إنتاج المحصول التصديري المطلوب.

أن لا يدخل في تركيب المبيد المطلوب أية مادة محظور استخدامها دوليًا.

تقديم شهادة معتمدة من مديرية الزراعة المختصة بالمساحة التي يحوزها الطالب والمحاصيل التي تزرع والمطلوب استخدام المبيد فيها.

أن يثبت على عبوات المبيد باللغة العربية وبخط واضح مميز لا يسهل محوه يتناسب مع حجم العبوة عبارة "غير قابل للتداول" مع بيان اسم الجهة المستورد لحسابها الخاص، وذلك بالإضافة إلى البيانات الأخرى الواجب إثباتها على البطاقة الاستدلالية للمبيدات.

أن يرفق بطلب التصريح طلبًا من الشركة صاحبة المبيد لتسجيله بمصر مستوفيًا جميع المستندات اللازمة للتسجيل.

شروط الحصول على تصريح مؤقت:

ويكون التصريح باستيراد المبيد للاستعمال الخاص بمثابة تصريح مؤقت لمدة سنة ولا يسمح بتجديده إلا بعد تقديم ما يفيد تصدير المحصول المستعمل فيه المبيد بالكامل، لا يجوز التصريح باستيراد هذا المبيد بعد مضي المدة المقررة للتسجيل "ثلاث سنوات" إلا إذا تم تسجيله، ويكون الإفراج الجمركي عن المبيدات المنصوص عليها في هذا البند بموافقة المعمل المركزي للمبيدات.

وأخيرًا،

لا يجوز استيراد المذيبات والمواد المساعدة اللازمة لتصنيع أو تجهيز المبيد إلا إذا كانت داخلة في مكوناته المسجل بها وتتضمن المستندات المقدمة في طلب التسجيل وبعد موافقة لجنة مبيدات الآفات الزراعية وبالكميات اللازمة التي تحددها اللجنة.

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