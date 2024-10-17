مقدمة: ترخيص استيراد أبقار للتربية هو عملية منظمة تهدف إلى ضمان الجودة والسلامة الصحية للأبقار المستوردة بهدف تعزيز الإنتاج الحيواني وتحسين السلالات المحلية. تتولى الهيئة العامة للخدمات البيطرية (الإدارة المركزية للحجر البيطري) مسئولية إصدار هذا الترخيص، وذلك بالتعاون مع الإدارة المحجرية المختصة. يتم التأكد من مطابقة الأبقار المستوردة للمعايير الصحية والإنتاجية المطلوبة من خلال سلسلة من الإجراءات والمستندات الضرورية التي تضمن سلامة الحيوانات المستوردة وخلوها من الأمراض، بما يتماشى مع قرارات مكتب الأوبئة الدولي.

مستندات الحصول على ترخيص استيراد أبقار للتربية

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص استيراد أبقار للتربية، تتمثل في:

طلب باستيراد أبقار للتربية متضمناً البلد أو المنطقة التي يرغب في الاستيراد منها، وعددها، وجهتي الشحن والوصول، والتاريخ المتوقع للوصول.

شهادة صحية صادرة من السلطات البيطرية المختصة في دولة المنشأ وعليها ختم الدولة ومصدق عليها من السلطات المصرية، على أن تتضمن ما يلي:

خلو البلد أو المنطقة المراد الاستيراد منها من مرض الليكوزيس طبقاً لقرارات مكتب الأوبئة الدولي.

أن تكون الحيوانات المستوردة من قطيع لم يسجل به المرض خلال الثلاث سنوات السابقة على الاستيراد.

أن تكون الحيوانات المستوردة من قطيع أصلي بالمزرعة أو من نتاجه وليست من حيوانات دخيلة على القطيع.

أن تكون الأبقار المستوردة لا يجاوز عمرها 28 شهراً عند الشحن وقد أجري عليها الاختبار السيرولوجي مرتين يفصل بينهما تسعون يوماً على الأقل وكانت النتائج سلبية.

إجراءات الحصول على ترخيص استيراد أبقار للتربية

الإجراءات المتبعة للحصول على ترخيص استيراد أبقار للتربية، تتمثل في:

أولًا: قبل الاستيراد:

يجب على من يرغب في استيراد أبقار للتربية، أن يقدم طلباً بذلك إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

لا يجوز الموافقة على الاستيراد إلا بعد أن تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتأكد من خلو بلد الاستيراد أو المناطق من مرض الليكوزيس طبقاً لاشتراطات مكتب الأوبئة الحيوانية الدولي بباريس.

ثانيًا: بعد وصول الرسالة الاستيرادية:

تتخذ إجراءات الحجر البيطري على حيوانات الرسالة لمدة 33 يوماً ويقوم معهد بحوث صحة الحيوان بالاشتراك مع أطباء المحاجر البيطرية بأخذ عينات من حيوانات الرسالة خلال الأسبوع الأول من وصولها، قبل إجراء التحصينات المحجرية، وذلك لفحصها ضد مرض الليكوزيس.

الحيوانات التي يثبت إيجابيتها للمرض خلال مدة الحجر، تذبح على حساب المستورد دون تعويض.

بعد مرور مدة الحجر 33 يومًا، يفرج عن الرسالة محجريًا والرسائل التي يثبت إيجابية بعض حيواناتها توضع تحت الحجر البيطري بالمحافظات وتتخذ حيالها الإجراءات التالية:

أن يكون الحجر البيطري بمزرعة خالية من الحيوانات وتبعد عن أقرب مزرعة بـ 500 متر على الأقل.

يخطر مدير الطب البيطري بالمديرية وعليه متابعة الرسالة المحجور عليها مع الاحتفاظ بدفتر لتسجيل حيوانات المزرعة.

تخطر مديرية الصحة ومباحث التموين والمسطحات المائية بالمحافظة.

تختبر حيوانات المزرعة ونتاجها بصفة دورية كل 6 أشهر لمرض الليكوزيس باختبار الترسيب المناعي المنتشر في الآجار (AGID)، أو اختبار الأنزيم المناعي الممتز (ELISA) بمعهد بحوث صحة الحيوان مرتين في العام ويعتبر القطيع خالياً من المرض إذا ثبت سلبية أربعة اختبارات متتالية، وفي هذه الحالة يفرج عن القطيع.

تكاليف الاختبارات على حساب صاحب الحيوان.

الحيوانات الإيجابية تذبح بمجزر حكومي دون تعويض ويحرر بذلك محضر صفة تشريحية يخطر به الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية وتطبق على لحوم الحيوانات المذبوحة قواعد الكشف على اللحوم.

يحظر التصرف في الحيوانات ونتاجها بالمزارع التي لم يفرج عنها نهائياً بأي صورة من الصور عدا الذبح في مجزر حكومي تحت الإشراف البيطري.

أثناء فترة الحجر البيطري يتم الإخصاب بالتلقيح الصناعي بسائل منوي مجمد.

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