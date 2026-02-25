クライアント・アラート：日本向けデュアルユース（二重用途）物品に対する中国の輸出管理措置の強化

今回の制限は単発の措置ではなく、中国が域外にまで規制権限を及ぼすための、以下の3つの法令に基づいています。

2026年1月6日、中華人民共和国商務部（MOFCOM）は、日本向けの「デュアルユース物品」に対する新たな輸出管理措置を導入する公告2026年第1号を発出しました。本措置は即日施行され、最終用途または最終利用者が日本の軍事能力を強化すると判断される場合、当該物品・技術の輸出が禁止されます。これは地政学的緊張の高まりを背景とするものであり、日本の自動車、半導体、および防衛部門に影響が及ぶことが予想されます。

法的枠組みおよび権限

今回の制限は単発の措置ではなく、中国が域外にまで規制権限を及ぼすための、以下の3つの法令に基づいています。

輸出管理法（ ECL 、 2020 年）： 国家安全保障および「国家利益」を理由として、輸出を制限または禁止するための基本法

国家安全保障および「国家利益」を理由として、輸出を制限または禁止するための基本法 デュアルユース物品輸出管理条例（ 2024 年）： ライセンス制度および執行手続の行政的枠組みを定める条例

ライセンス制度および執行手続の行政的枠組みを定める条例 反外国制裁法：中国が「差別的措置」とみなす外国の行為に対抗するための法的根拠

新たな輸出管理措置の範囲

従来のガリウムやグラファイトのような品目特定型の規制とは異なり、2026年措置はより広範な「最終用途／最終利用者」基準を採用しています。以下に該当する場合、輸出は厳格に禁止されます。

日本の軍事最終利用者： 防衛省または自衛隊に関連するすべての組織 軍事最終用途： 軍事装備の開発・製造に使用される物品 軍事能力の強化： 民間企業向けであっても、防衛目的に転用可能とMOFCOMが判断した場合に輸出を拒否できる包括規定

影響が大きいと見込まれるセクター・品目：

域外適用および第三者の責任

輸出管理法第44条および公告2026年第1号は、第三者（東南アジアや欧州の日本企業子会社を含む）が、中国原産デュアルユース物品の日本向け移転に関与した場合、法的責任を負うと定めています。

不遵守のリスク：

「信頼できないエンティティ・リスト」への指定

違法売上高の最大10倍または500万人民元の罰金

中国刑法に基づく「密輸」罪での刑事責任

戦略的推奨事項

I. サプライチェーンの即時マッピング

部品表（BOM）の詳細監査（Deep Audit）を実施し、中国原産のコンポーネント、とりわけ2026年デュアルユース物品・技術カタログに該当するものを特定することが推奨されます。

II. 強化デューデリジェンス（ EDD）

MOFCOMは最終利用者証明書（EUC）の審査を強化する姿勢を示しています。

日本側の輸入者は、純粋な民生用途であることを明確に示し、検証可能な監査証跡を備えた文書を準備する必要があります。

III. China-Plus-One（中国依存度の低減）

レアアースやタングステンなどの重要素材について、企業は代替調達戦略の加速を検討する必要があります。輸出管理法（2026年）第9条は、これらの制限が最長2年間の「暫定措置」とされる可能性を示唆していますが、恒久的な禁止措置へ移行する可能性もあります。

IV. 再輸出プロトコルの見直し

グローバル子会社が意図せず中国技術を日本へ再輸出していないか、再輸出管理体制を点検することが重要です。ここはECLの域外適用に基づく執行で特にリスクが高い領域です。

Footnote

1. Seven categories of medium and heavy rare earths (Samarium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Lutetium, Scandium, Yttrium) essential for EV motors and precision guidance.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.