阿联酋商标检索：核心要点解读

阿联酋的商标可用性检索常被描述为简单直接：输入关键词、查看结果、评估风险。但实际上，这一过程具有极强的策略性。

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阿联酋的商标可用性检索常被描述为简单直接：输入关键词、查看结果、评估风险。

但实际上，这一过程具有极强的策略性。

了解阿联酋商标局（TMO）检索功能的实际运作方式，更重要的是，掌握如何灵活运用该功能，便可让检索成为有意义的风险排查手段，而非误导性信息的来源。

本文将详细解析：

阿联酋商标检索的实际运作机制

检索可覆盖的内容

检索无法覆盖的内容

如何从单次检索中实现价值最大化

1. 检索以类别为单位进行

在阿联酋，商标检索具体规则如下：

检索需按 商品 / 服务类别单独开展 ；

； 官方检索费用按 类别计收 ；

； 单次检索结果仅覆盖所选定的类别。

值得注意的是，系统中一项极具价值却 未被充分利用的功能是：在同一类别下，申请人可免费纳入 最多六个商标变体进行检索，无需额外支付官方费用。

而这，正是检索策略的 核心关键所在。

2. 阿联酋商标检索机制原理

阿联酋商标局（TMO）检索系统仅匹配 包含所输入文字的在先商标， 不进行含义或读音近似检索。

举例：若检索 WHITE CAR，系统只会检出包含 WHITE 和 CAR 两个词的商标（无论是否连用），但不会检出：

CARS（复数形式）

WHYTE（同音不同拼）

KAR（同音不同拼）

其他读音近似的词汇

这类拼写变体及读音近似词，必须在检索时 单独、明确添加 才能被系统检出。

3. 六大变体规则的策略性运用

由于系统不会自动检索同音或近似拼写词汇，因此应 合理利用可检索的 6 个变体条目。

仍以上述例子说明：若你的核心商标为 WHITE CAR，较为专业的检索策略可包含以下文字变体：

WHITE

CAR

KAR

WHIT

WYTE

CARS

这样只需支付一次官方费用，即可覆盖更广泛的潜在在先冲突商标。

系统会检出包含上述任一词汇的商标，即便该词汇与其他元素组合使用。

4. 阿拉伯语：意译与音译

阿联酋商标局检索系统 不会自动检出英文商标对应的阿拉伯语商标。仅通过英文检索，无法覆盖仅以阿拉伯语形式存在于数据库中的商标。

因此，通常应将阿拉伯语变体纳入 允许检索的 6 个变体之中。但这并非机械操作，需要专业判断：加入阿拉伯语检索是否能为商标风险排查提供实质价值。

仍以 WHITE CAR 为例，较为平衡的检索策略可考虑：

“WHITE” 的阿拉伯语 意译 和 / 或 音译

和 / 或 “CAR” 的阿拉伯语音译和 / 或意译

“White” 含义明确，因此其阿拉伯语意译在评估潜在冲突时通常具有商业参考意义。同时，对其进行音译检索也具有参考价值，尤其当该商标在市场中以读音形式传播时。

相比之下，在某些情形下，将 “Car” 译为阿拉伯语的价值有限。如果该品牌更偏向以 发音或品牌符号使用，那么 音译更能反映其在实际商业中的使用形态。

实务要点：

当词汇具有明确含义，或客户品牌策略希望在阿拉伯语中产生语义联想时， 意译 通常更有价值。

通常更有价值。 当词汇属于自创词、臆造词或以发音为核心识别要素时， 音译通常更具相关性。

重要的是，相关判断 并非孤立作出，而应综合考量：

商标本身属性

需要排查的风险类型

客户预期的市场使用方式

客户市场团队的意见，尤其在涉及阿拉伯语品牌、包装或广告改编时

在某些情况下，即使最终仅使用其中一种形式，也可同时检索 意译 + 音译。这并非冗余操作，而是 系统性风险排查，用于识别因含义、读音或市场认知可能产生冲突的在先权利。

有时意译更能体现清晰度，有时音译更为合适。

5. 阿联酋商标检索无法显示的内容

官方检索结果存在局限性， 不会显示以下信息：

图形 / 图案要素

设计风格与字体样式

颜色保护主张

商品 / 服务项目的完整明细

商标的详细法律状态

续展状态

审查意见、驳回理由或附加条件

官方报告仅提供基础申请信息。

如需准确判断商品 / 服务是否类似，尤其在 范围较广的类别中，通常需要在缴纳官方费用后，向阿联酋商标局申请 商标注册信息核证副本以作进一步核查。

6. 其他实际局限性

进行商标检索时还需注意：

检索范围同时覆盖 在审申请 与 已注册商标

与 系统仅包含 截至前一日 提交的商标申请

提交的商标申请 因技术索引问题，部分结果可能 无法正常显示

系统不区分商标是以彩色还是黑白提交

如需明确上述信息，仍需申请获取 官方核证副本。

7. 第三方数据库检索

由于官方检索结果 不显示商标实际提交样式，许多商标从业者会在官方检索之外， 辅以第三方数据库检索。

这类检索可以：

查看商标 实际图样

查看完整申请详情

这有助于弥补官方系统在 视觉呈现与信息完整性上的局限。

8. 未来可能发生的调整

阿联酋经济与旅游部（MOET）及商标局（TMO）目前正考虑对商标检索机制进行优化，正在评估的方向包括：

拓展系统功能；

在设置使用限制的前提下，继续提供 免费公开查询 ；

； 或保留现有架构及收费模式。

随着政策方向逐步明确，预计将发布更多更新信息。

结语

阿联酋商标检索并非只是在系统中输入一个名称那么简单，还需要做到：

选择 恰当的商标变体

判断 意译 / 音译 是否必要

是否必要 明确 意译 / 音译 何时能真正提升检索价值

何时能真正提升检索价值 清楚了解系统无法覆盖的内容

采用策略化检索方式，才能有效识别潜在风险。

若缺乏专业策略，受限于系统本身的局限，往往需要进一步分析，才能形成完整的风险判断。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.