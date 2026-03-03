82 000 contrefaçons de parfums saisies lors d'une opération « FRAGRANCE »

La Douane française, la DGCCRF et les agents d'administrations partenaires ont organisé une opération spéciale «FRAGRANCE» du 12 au 19 novembre 2025, avant les fêtes de fin d'année. Cette opération a permis la saisie de plus de 82 000 articles de contrefaçons de parfums et de 15 000 autres contrefaçons, à la fois sur les marchés physiques et digitaux, dont 12 000 produits à Aubervilliers.

En parallèle, 17 contenus illicites sur internet et les réseaux sociaux ont été identifiés, révélant l'existence de plusieurs milliers d'articles de contrefaçon destinés à la vente en ligne. La Douane française met en garde du fait que les trafics de parfums contrefaits sont en forte expansion : en 2024, plus de 3,8 millions de produits illicites (flacons, bouchons, étiquettes, emballages) ont été interceptés par leurs services.

La contrefaçon touche tous les secteurs. Nous recommandons la plus grande vigilance, et plus particulièrement, pendant les périodes de Blackfriday, de soldes et de Noël. Source

