[Blog] L'ICANN Sévit Contre Les Registrars Défaillants

L'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet) multiplie les actions disciplinaires contre les Registrars défaillants en ce début d'année 2026.

Le 13 janvier, l'organisation a notifié la résiliation de son contrat au Registrar hongkongais 0101 Internet (IANA #816), qui perdra sa capacité de vendre des noms de domaine gTLD le 29 janvier pour non-paiement des frais d'accréditation et échec de migration vers RDAP, le protocole remplaçant Whois.

Parallèlement, MainReg Inc. a reçu le 7 janvier un avis de violation et disposait d'un délai au 28 janvier pour se conformer aux exigences de l'ICANN sous peine de résiliation de son contrat.

Le Registrar fait face à une situation critique : environ 48% de ses noms de domaine ont été signalés pour phishing en novembre 2025, un taux qui atteignait encore 45% au 5 janvier 2026.

Ces mesures témoignent de la détermination de l'ICANN à renforcer la sécurité et la conformité dans l'écosystème des noms de domaine face à la montée des cybermenaces.

Sources:

Compliance notice 13 Janvier 2026

Compliance notice 7 Janvier 2026

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.