马来西亚推出降低中小微企业商标费的举措

印度尼西亚推出了一项具有开创性的、专门面向中小微企业的知识产权融资计划，标志着该国经济发展取得历史性突破。这项里程碑式举措于2025年8月在雅加达举行的"2025年印尼知识产权博览会"（IPXpose Indonesia 2025）上正式发布，标志着印尼在评估和利用无形资产促进可持续增长方面实现了重大转型。

创新部部长苏普拉特曼．安迪．阿格塔斯（Supratman Andi Agtas）正式启动了这项新计划。该计划允许作为印尼经济支柱的中小微企业以知识产权证书作为银行贷款抵押品。该政策初期涵盖商标权，未来将逐步扩展至专利权、工业外观设计权及著作权领域。

阿格塔斯在活动上宣布：“这对中小微企业而言是重大突破，知识产权证书现可作为融资的工具。让我们共同铭记这一天——知识产权赋能国家创意经济的历史性时刻。”

该举措直接解决了许多中小微企业长期面临的一项挑战：在缺乏足够实物资产的情况下获取资金。通过将知识产权视为有形且有价值的资产，印度尼西亚政府旨在开辟一条强大的新融资渠道，为创新和增长注入动力。

尽管该计划启动后反响热烈，但这位部长强调，成功的实施这项计划需要各方协同努力。他呼吁政府各部门、银行业及金融服务管理局紧密协作，为该计划建立无缝衔接且高效运作的实施框架。

（来源：中国保护知识产权网）

