7 January 2026

日本专利快速审查制度介绍

CCPIT Patent & Trademark Law Office

Zhu Long
在知识经济时代，专利不仅是保护创新成果的法律工具，更是企业参与全球竞争、获取市场优势的核心战略资产。传统的专利审查周期通常长达数年，这种延迟可能导致技术失去市场先机，阻碍创新资本的快速回收，尤其是对生命周期短的某些高科技领域而言，是难以承受的负担。因此，世界主要知识产权局纷纷推出各类快速审查机制，以回应创新主体的迫切需求。

日本作为科技强国和知识产权制度最为完善的国家之一，其特许厅（Japan Patent Office, JPO）在推进专利审查现代化和高效化方面一直处于领先地位。自21世纪初以来，JPO通过持续的制度改革与创新，构建了一套成熟且复杂的专利快速审查体系。该体系不仅包括面向特定技术领域和申请人的“优先审查”，还推出了以全球同时申请为条件的“超优先审查”，并通过广泛的“专利审查高速路”网络，将国内快速程序与国际合作有机结合。

系统研究日本的专利快速审查制度，具有重要的理论价值和现实意义。一方面，可以深入了解发达国家如何通过制度设计平衡审查效率与质量，另一方面，对于正在努力建设知识产权强国、不断优化专利审查程序的中国而言，日本的成功经验与面临的挑战能够提供宝贵的参考与启示。

一、 日本专利快速审查制度的发展背景与演进历程

日本专利快速审查制度的建立与发展，并非一蹴而就，而是与其国家知识产权战略、产业发展需求以及国际知识产权环境的变化紧密相连。

（一）制度建立的背景

1.“知识产权立国”战略的推动： 21世纪初，日本政府为摆脱经济长期低迷，明确提出“知识产权立国”的战略国策,颁布了《知识产权战略大纲》，在此战略框架下，缩短专利审查周期、提升知识产权创造、保护和应用效率成为JPO的核心任务之一。快速审查制度作为实现这一目标的关键举措，被提上日程。

2.应对审查积压的压力：与许多大型专利局一样，JPO在21世纪初面临着严峻的专利申请积压问题。漫长的审查周期（高峰期平均超过20个月）挫伤了创新主体的积极性，阻碍了技术的商业化。为解决这一结构性难题，JPO必须寻求常规审查之外的突破性路径。

3.产业界的强烈诉求： 日本拥有众多全球知名的跨国企业，特别是在电子、汽车、机械制造等领域。这些企业技术更新迭代快，国际竞争激烈，对专利的快速授权有着极高的需求。产业界通过经团联等组织持续向政府施压，呼吁建立更快捷、更灵活的专利审查通道。

（二） 制度的演进历程

日本专利快速审查制度的演进大致经历了以下三个阶段：

1.初步探索期（2000年代初期）： JPO最早推出的快速审查仅针对中小企业等特定申请人。随后，为配合国家战略，逐步扩大了适用范围。

2.体系化构建期（2008年至2011年）： 2008年，JPO正式推出了系统化的“优先审查”制度，明确了具体的适用情形和标准流程，标志着其快速审查体系走向成熟。这一时期，JPO也开始积极参与和推动“专利审查高速路”的全球试点。

3.优化与扩张期（2011年至今）： 为应对全球化创新趋势，JPO于2011年引入了更具突破性的“超优先审查”制度。同时，不断优化优先审查的适用范围，例如将绿色技术、灾难恢复技术等纳入其中。PPH网络也迅速扩展，成为JPO快速审查体系不可或缺的组成部分。近年来，JPO进一步将人工智能、物联网等第四次工业革命核心技术列为优先支持领域。

二、 日本专利快速审查的核心程序解析

日本现行的专利快速审查体系主要由三大支柱构成：优先审查、超优先审查和专利审查高速路。三者各有侧重，共同构成了一个多层次、全方位的加速网络。

（一） 优先审查

优先审查是JPO快速审查体系中最主要、应用最广泛的程序。

1. 适用条件

申请人只需满足以下任一条件，即可请求进入优先审查程序：

（1）申请人或其被许可人正在实施该发明或自提出优先审查请求之日起2年内有明确的实施计划（如产品开发、生产、销售等）。需提供证明材料：如产品目录、宣传资料、商业计划书、合同、样品照片等。
（2）就相同发明，已在外国专利局或国际组织（如通过《巴黎公约》或PCT途径）提交了对应的专利申请。通常需提供外国申请的申请号、受理通知书或公开文本。不要求该外国申请已获授权或已公开。
（3）申请人属于中小企业、个人、大学或研究机构等特定主体。 此类申请人即使无实施计划或外国申请，也可直接请求优先审查，体现对创新弱势主体的政策倾斜。
（4） 发明涉及节能、环保、可再生能源、低碳技术等对可持续发展有贡献的领域。JPO会定期更新“绿色技术”范围清单，申请人需在请求书中说明技术属于该范畴。
（5）申请人因重大自然灾害（如地震、海啸、洪水）导致经营严重受损，急需通过专利实现技术转化以恢复生计或业务。需提供地方政府出具的受灾证明等文件。

2.申请流程

必须在提交实质审查请求之后、且尚未收到第一次审查意见通知书之前提出。必须提交《优先审查情况说明书》，详细说明符合哪项条件，并附具相应证明文件。必须进行现有技术检索，并提交检索到的对比文件及详细的对比分析说明。

3.特点

(1)适用范围广： 覆盖了大部分有合理加速需求的申请。
(2)程序相对成熟： 有明确的指南和稳定的预期。
(3)对答复期限要求严格： 进入优先审查后，申请人必须在JPO规定的较短时间内（通常为常规期限的一半，如2个月）答复审查意见通知书，否则将被移出快速通道。

（二） 超优先审查

超优先审查是日本专利体系中审查速度最快的加速程序。其流程高效、优势显著，特别适合有全球化布局和快速商业化需求的高价值发明。

1、适用条件

申请人必须同时符合以下两个条件，缺一不可：

（1）申请人正在实施该发明或自提出超优先审查请求之日起2年内有明确的实施计划。
（2）申请人已就相同发明内容在JPO以外的其他国家专利局提交了对应的专利申请。

2、申请流程

申请人需要在提交实质审查请求的同时或之后且在尚未收到JPO发出的第一次审查意见通知书时提出申请。在申请时需要提交《超优先审查请求书》以及《情况说明书》，申请人需要说明符合“实施+外国申请”双重条件，提供实施计划的具体细节（如产品开发进度、市场推广计划、投资预算、合作协议等），列出已知的现有技术文献，并进行详细对比分析（说明本发明与现有技术的区别及进步性）。在收到审查意见通知书后，日本国内申请人需要在30天内答复，外国申请人需要在2个月内答复。

3.特点

（1）审查速度极快，自实质审查请求日起平均0.8个月内发出第一次审查意见通知书，大多数案件可在申请当年内完成授权或结案。
（2）支持全球专利布局，通过强制要求存在外国对应申请，促使申请人从创新初期就规划全球IP策略。
（3）无需支付额外官方费用。

（三）专利审查高速公路（PPH）

PPH并非日本独有，而是一种国际合作机制。但JPO是全球PPH网络最积极的参与者和推动者之一。

1. 适用条件

PPH允许申请人利用首次申请局的积极审查结果，请求后续申请局加快审查。具体而言，如果申请人向与JPO有PPH合作的另一专利局（如USPTO、CNIPA）提交的专利申请中至少有一项权利要求被认定为可授权/具有专利性，那么他可以基于该专利局的审查结果，请求JPO对与该专利申请对应的日本申请进行加速审查。

2.申请流程

PPH请求应在提交实质审查请求之后、收到JPO发出的第一次审查意见通知书之前提出。申请人需向JPO提交PPH请求书、外国专利局出具的可授权通知、外国申请的相关审查文件副本以及非英文文件的英文翻译件。

3. 特点

（1）提高授权效率： PPH能够显著减少后续局的审查工作量，从而加快审查进程。
（2）提升授权可能性： 由于后续局会参考首次局的审查结果，通过PPH途径的申请授权率通常高于普通途径。
（3）降低成本： 减少了答复审查意见通知书的次数，从而降低了代理和翻译成本。

三、 日本专利快速审查制度的实施效果与挑战分析

经过十余年的发展，日本专利快速审查制度已成为其国家创新基础设施的重要组成部分，其效果显著，但也面临一些挑战。

（一） 实施效果分析

1. 显著缩短审查周期： 这是最直接的效果。根据JPO年度报告数据，通过优先审查和超优先审查的申请，从提出实质审查请求到发出第一次通知书的平均周期被稳定地控制在3个月以内，远低于常规申请的10个月左右。这为创新者赢得了宝贵的市场时间。
2. 促进重点产业发展： 通过将特定技术领域（如绿色技术、生命科学）纳入优先审查范围，JPO有效地引导了创新资源向国家战略方向集聚，为相关产业的技术转化和市场竞争提供了强有力的知识产权支撑。
3. 提升JPO的国际影响力：超优先审查和广泛的PPH合作，强化了JPO与USPTO、EPO等世界主要专利局的工作共享和审查标准协调，提升了日本在全球知识产权治理体系中的话语权和影响力。
4. 支持中小企业创新： 对中小企业和个人的倾斜政策，在一定程度上缓解了其在与大企业竞争中的知识产权劣势，激发了社会层面的创新活力。

（二） 面临的挑战

1. 审查质量与速度的平衡： 快速审查必然对审查员的工作带来压力。如何在极短的时间内保持高质量的检索和审查，确保授权专利的稳定性，是JPO持续面临的挑战。过度追求速度可能导致“问题专利”的增加，引发后续的无效和诉讼风险。
2. 资源分配的公平性问题： 快速审查通道占用了大量的审查资源，这可能间接导致常规申请审查速度的放缓。如何在不同需求的申请人之间公平、合理地分配有限的行政资源，是一个需要谨慎权衡的政策问题。

四、 日本专利快速审查制度的未来展望

展望未来，日本的专利快速审查制度将继续演进，以适应技术、经济和国际环境的新变化。

1. 进一步数字化与智能化： JPO将继续投资人工智能等尖端技术，用于专利分类、前案检索和辅助审查，从根本上提升审查效率和一致性，为全面加速提供技术基础。
2. 动态调整优先领域： JPO将根据技术发展趋势，动态调整优先审查的技术领域清单，未来可能会更加聚焦于气候变化、公共卫生安全、数字经济等全球性挑战相关的技术。
3. 简化流程与提升用户体验： 预计JPO会进一步整合和简化各类快速审查的申请流程，提供更清晰、友好的指导，降低用户的使用门槛。

Zhu Long
