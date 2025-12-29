ARTICLE
29 December 2025

授权委托书五年有效期新规及其他关键变更

R
Rouse

Contributor

Rouse logo
Rouse is an IP services business focused on emerging markets. We operate as a closely integrated network to provide the full range of intellectual property services, from patent and trade mark protection and management to commercialisation, global enforcement and anti-counterfeiting.
Explore Firm Details
科威特通过2025年第147号法令修改了公证和授权委托书相关规则，该法令于2025年11月2日在官方公报Kuwait Al-Youm公布。这是自2020年以来科威特公证框架的首次重大改
Kuwait Intellectual Property
Mona Saleh
Your Author LinkedIn Connections
Mona Saleh’s articles from Rouse are most popular:
  • within Intellectual Property topic(s)
  • in Middle East
  • in Middle East
  • in Middle East
  • with readers working within the Metals & Mining industries
Rouse are most popular:
  • within Privacy topic(s)

科威特通过2025年第147号法令修改了公证和授权委托书相关规则，该法令于2025年11月2日在官方公报Kuwait Al-Youm公布。这是自2020年以来科威特公证框架的首次重大改革，该法令符合该国推进数字化转型、增强监管透明度、完善法律保障的总体方向。

本文概述该法令引入的新规定、实践运作方式，以及对在科威特境内开展业务或与科威特有业务往来的个人、公司及外国实体的重要意义。

.公证制度数字化转型

该法令对2020年《公证法》第9条作出修订，放宽了必须亲自到场办理公证的严格要求。现在可通过以下方式完成公证：

  • 通过电子自动化系统；
  • 使用现代或电子手段进行的实时视频通讯；以及
  • 亲自到场

执行条例将明确何种情形下仍需亲自出席，以及何种情形下远程公证即可满足要求。

此项发展为建立全面的数字化的公证制度奠定了基础，对于外国当事人、拥有境外利益相关者的实体以及无法亲自到场的个人尤为有利。

2. 授权委托书的五年有效期

本次最重要的修订是增设第5条补充条，该条为委托书公证设定了最长有效期限。

五年期限

  • 所有授权委托书（除非明确排除在外）的公证有效期不得超过五年。
  • 当事人可协商约定更短期限。
  • 公证文书必须明确注明到期日。

重要说明

公证期限届满不影响当事人之间的代理关系。合同授权在当事人间内部仍可存续，但第三方，特别是政府机构，将依据公证有效期来认定其效力。

特殊情形

五年期限不适用于：

  • 商业代理
  • 司法部长决定豁免的任何代理

这与第13/2016号法律下的独立监管框架保持一致，不在本文讨论范围之内。

3.对现有授权委托书的影响

该法令规定了明确的过渡规则：

a) 无固定期限的授权书（在第147/2025号法令颁布前出具）

这些委托书自法律生效日（2025年11月2日）起两年内保持有效，或因任何原因终止时失效，以先发生者为准。该期间作为当事人更新或重新出具授权委托书的宽限期，不构成续期。

b) 固定期限的授权书（在第147/2025号法令颁布前出具）

这些委托书在以下日期之前保持有效，以最早者为准：

  • 原定到期日；
  • 因任何法定原因终止之日；
  • 新法令所引入的五年期限届满之日。

4. 科威特出台上述修订的立法考量

立法备忘录阐明了以下立法目的：

  • 推进国家数字化转型进程；
  • 解决授权委托书长期有效所引发的问题；
  • 保护法律行为能力可能发生变化的委托人（如死亡、丧失行为能力、意思表示变更）
  • 防止因实际困难或个人原因而难以撤销的过期授权委托书被滥用；
  • 增强法律确定性；
  • 推动公证程序现代化进程；
  • 降低长期存在且缺乏监督的授权委托书所带来的风险；
  • 确保远程公证符合宪法及程序标准。

5.对个人及企业的实际影响

 对公司而言

  • 2025年11月2日之后出具的所有公司授权委托书必须载明最长五年公证有效期。
  • 现有董事会决议及管理授权可能需要在两年过渡期内办理续期。

对律师事务所及知识产权代理机构而言

  • 多项开放式商标及诉讼委托书将在两年内失效。
  • 所有新出具的授权委托书必须载明明确到期日。

对个人而言

  • 个人、家庭及财产相关授权委托书需要定期续期，方能继续获得第三方认可。

对外国/国际客户而言

  • 执行条例生效后，远程公证方式有望简化境外签署程序。

6.关键时间点

  • 本法令自2025年11月2日起施行
  • 旧的无固定期限授权委托书有效期为自生效之日起两年
  • 新出具授权委托书有效期最长为自签署之日起五年

7.结论

科威特通过推行数字化公证、设限有效期及过渡机制，旨在实现公证制度现代化，同时增强法律确定性。

对公司、法律从业者及外国实体而言，核心要务是梳理所有现有授权委托书，识别受两年过渡期影响的授权委托书，并着手使文书衔接新的五年公证周期。

罗思国际迪拜办公室负责为科威特及中东和北非地区（MENA）客户提供服务。罗思正采取措施，确保受托管理的授权委托书符合新规要求。如您对上述变更有任何疑虑或问题，或希望获取科威特或中东和北非地区司法管辖区的更多信息/最新动态，敬请随时联系罗思国际迪拜办公室

中文校对：丛林，律师，路盛律师事务所，邮箱：lcong@lushenglawyers.com

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Mona Saleh
Mona Saleh
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More