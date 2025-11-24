欧洲：将域名战略纳入数字产品护照实施体系

制定完善的域名战略，是实施数字产品护照过程中至关重要却易被忽视的关键要素。

在我们早先发表的欧盟《可持续产品生态设计法规》将如何助力打击假冒伪劣产品一文中，我们曾指出即将实施的数字产品护照制度不仅有助于提升供应链透明度，还能强化反假冒保护力度。

当前众多企业正在推进数字护照的研发工作，随之面临的关键环节是如何将数字护照与域名系统进行有效对接。由于每件产品均配备唯一性数字护照，因此需要建立专属网址以准确引导消费者获取对应产品信息。在此过程中，科学规划域名体系并审慎完成域名选配将成为至关重要的实施环节。

核心考量问题：

您现有域名资产有哪些以及具体使用情况如何？

启动数字产品护照前，是否需强化域名组合布局？

为加强全球品牌保护，应优先注册哪些域名后缀（如.com、.eu、.se等）？

产品护照是否应设置独立子域名，以及产品更新或停产后，相关子域名如何管理？

您是否已配备工具，用于检测、监测并应对与自身域名相关的网络侵权行为？





将技术合规要求与清晰的域名战略相结合，可同步提升品牌公信力与数字资产保护能力。

罗思在域名管理、战略规划及争议解决领域深耕多年，我们将协助您构建与数字产品护照体系相适配的可持续发展方案。

