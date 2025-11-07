ARTICLE
7 November 2025

阿联酋发布新版商标规费细则 – 政策要点与影响分析

阿联酋内阁颁布2025年第（102）号决议，对2020年第（20）号内阁决议中有关经济部服务费用的部分条款做...
United Arab Emirates Intellectual Property
阿联酋内阁颁布2025年第（102）号决议，对2020年第（20）号内阁决议中有关经济部服务费用的部分条款做出修订。
该最新公布的决议对商标服务费用进行了一系列重要调整，并将于2025年11月15日（自公布之日起60日后）正式生效。
以下是本次修订的主要内容及注意事项。

1.新增申诉申请费

根据最新规定，申诉程序不再免收费用。新增收费标准适用于以下情形：

  • 对商标驳回决定提起的申诉；
  • 对注册后的变更决定提起的申诉（原属免费项目）；
  • 对商标异议决定提起的申诉，且商标申请人（被异议人）与异议人适用不同收费标准。

2. 加急审查程序 – "一日审查"

新规增加了一项新的"一日审查"服务，申请人可通过缴纳额外费用来申请加急审查。具体办理流程与适用资格有待商标局("TMO")在后续会议中明确，但这项规定开启了商标加急审查的可能性。

3. 续展与特殊标志费用

认证标志与质量控制标志的续展费有所提高，尤其对于宽展期内提交的续展申请费用增幅尤为显著。
鉴于认证标志与质量控制标志具有更广泛的监管范畴以及监督要求，其注册申请规费标准现高于普通商标的规费。

4. 一标多类申请

在阿联酋，一标多类申请仍将继续采用按类计费模式。即便一件申请可涵盖多个类别，但每个类别仍需缴纳标准申请费，此项规定沿用现行收费标准。

5. 其他重要修订事项

  • 基于阿联酋基础申请提交国际注册（IR）的规费有所调整。
    " 异议程序中补充陈述或证据材料须另行缴费，该费用与听证费分开计算。
    " 正如所预料到的，针对撤销决定向申诉委员会（GC）提起上诉也增设了相应费用
    " 商标代理机构注册的续展：原不收取费用，现费用大幅上调至7,500迪拉姆（折合约14,500元人民币）。

6. 中小企业分类 – 优惠费用，分类标准有待明确

最新修订的收费标准增设了一项针对中小企业的专属费用类别，旨在扶持本土企业并鼓励其更广泛地加入知识产权体系。然而，经济部就中小企业的具体界定、分类，以及申请减免费用所需提交的证明文件要求仍需进一步明确。

符合优惠资质的中小企业必须是"国家中小企业与机构计划"的注册成员。

这项新政策备受本土创业者与中小商标权利人关注。商标局与经济部经磋商后将公布分类标准实施细则。商标局亦拟于近期召开政策说明会，详解修订内容并提供实操指引。

值得注意的是，新规明确"决心人士"（残障群体）可豁免规费，此举彰显阿联酋推动平等与包容发展的决心。阿联酋有意使用"决心人士"这一称谓，旨在强调这一群体的力量、坚韧品格与能力，而非局限其范围。这一术语选择契合国家"赋能与尊重"的核心价值观。通过消除经济壁垒，该措施不仅能促进知识产权体系的多元化参与，更能激励全社会各阶层投身创新实践，助推构建包容性知识经济体系。

待商标局与经济部举行会议后，我们将及时分享更多实施细则与解读。

中文校对：赵歆，商标代理人，罗思国际，邮箱：ezhao@rouse.com

