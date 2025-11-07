ARTICLE
7 November 2025

卡塔尔首次开放工业品外观设计与模型申请

卡塔尔商业和工业部（MOCI）知识产权保护司正式公告，设于该部总部的工业产权局已开始受理工业品外观设计与模型注册申请。
此举措标志着卡塔尔知识产权体系实现重大突破。尽管该国已于2020年颁布《关于工业品外观设计与模型保护的第10号法令》，但此前始终未能开展外观设计注册工作。在制度空窗期内，权利人仅能依赖间接或临时性保护措施，包括：在当地报刊发布警示性公告、申请立体商标注册（此类申请常被驳回）以及对符合法定要件的设计作品进行著作权登记。

背景

尽管该法案已于2020年通过，并于后续依据 2024 年《第 129 号部长令》发布了实施条例（2025 年 3 月公布），但因缺乏专门的工业品外观设计主管机构，导致相关实施工作延误。近期发布的通知确认，该新设机构现已全面投入运营，可正式受理外观设计申请。

申请程序

申请人须前往商业和工业部总部现场递交申请材料，并于提交时在接待处缴纳规费。相关申请表格、证明文件及官方分类表均可在商业和工业部官网"知识产权保护司业务表格"栏目获取，查询路径如下：E-Services（电子服务平台https://www.moci.gov.qa/en/e-services/）。

核心文件要求

根据实施条例规定，每件外观设计申请应提交下列文件：

  • 经卡塔尔领事认证/办理公证的授权委托书（"POA"）
  • 设计人信息（姓名、国籍、住址及身份证明）
  • 申请人/受让人信息（若与设计人不同）

审查、公布及保护期限

关于审查事宜，目前尚未发布正式指南，但预计仅进行形式审查（与其他海湾合作委员会GCC成员国司法管辖区的做法类似）。获准的外观设计将依据实施条例第 14 至 18 条予以公布。保护期限自申请日起计算，为期 5 年，可按相同期限续展两次，最长保护期限可达 15 年。

实务展望

目前，申请仍采用纸质提交方式，但卡塔尔商业和工业部已明确表示正在开发电子申请系统。随着该新设机构的运营方式和审查流程逐步步入正轨，通过实际提交申请积累经验将成为准确把握实务操作流程的最佳途径。

我们将持续跟进相关进展，在获得新的指南或实务心得后及时分享最新动态。

