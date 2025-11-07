商标局召开会议，研讨商标注册代理人监管事宜

- within Intellectual Property topic(s)
引言
阿联酋经济部及其知识产权部门持续致力于在本国构建现代化且高效的知识产权保护框架。在此进程中，一项关键举措便是 2024 年第 90 号部长令 ——《商标注册代理人监管条例》（以下简称 “《部长令》”）。该《部长令》旨在确保商标代理人的执业活动符合专业、高效、透明的标准，且遵循国际最佳实践。
为阐明该《部长令》的具体内容，阿联酋商标局（以下简称 “TMO”）于 2025 年 9 月 18 日举办了一场培训会议。会上，相关官员详细解读了该监管条例的核心内容，并与参会人员展开公开交流。此次参会人员主要为商标代理人及相关从业者。
关于培训课程相关争议的澄清
该《部长令》中最受关注的内容之一，是培训课程在商标代理人注册及续展流程中的作用。监管条例文本明确，培训是维持代理人执业能力的重要手段，但该项要求的具体适用方式仍需结合实际情况解读与评估。
阿联酋商标局已明确，并非所有代理人都需强制参加培训课程。相反，培训要求将采取 “个案评估” 方式：当代理人或代理机构提交申请时，商标局会先审查代理人的个人履历、资质条件及执业经历，再判定其是否需要参加培训课程。
这一方式为实践操作保留了灵活性。例如，对于拥有丰富经验的资深从业者，部分人在该领域的从业时间已超过 15 年，可能无需重复参加入门级培训课程；而新入行的代理人或申请续展的代理人，则可能需完成特定培训项目，以证明其掌握了最新的业务流程知识。同时，商标局也鼓励资深代理人自愿参加部分培训课程 —— 此举不仅有助于他们更新专业知识，还能加强与商标局的沟通，并促进与行业新从业者之间的观点交流。
开放性问题
该领域的争议自然引发了更多疑问，其中多项疑问在 9 月的会议中已被提出，目前仍有待后续进一步明确：
- 培训课程的参训人员范围如何界定？仅要求主要代理人参加，还是参与申请文件提交流程的行政人员也可参加？
- 培训课程将以何种语言开展？考虑到阿联酋从业者语言背景多样，课程将采用英语、阿拉伯语，还是两种语言兼顾？
- 培训课程的举办时间与频率如何安排？
- 阿联酋知识产权协会（EIPA）将承担何种角色？经济部已表示，后续课程将联合 EIPA 共同开展，课程安排预计将适时在官网公布。
通过提出这些问题，经济部传递出其愿意开展对话的态度，同时表明将在与代理人及从业者协商的基础上，构建相关培训框架。
展望未来
显然，在阿联酋未来的商标代理人监管工作中，培训与能力建设仍将处于核心地位。这些培训项目并非流于形式，而是旨在强化行业执业规范、提升服务质量，并维护公众对商标注册体系的信任。
代理人是否需参加培训课程，最终将由阿联酋商标局根据每份申请的具体情况评估确定。这一机制既保障了监管的公平性，又保留了实践操作的灵活性，同时也鼓励代理人充分利用现有的培训资源。
对于选择参与培训的代理人而言，课程将提供多方面的宝贵知识，包括商标业务流程的最新变动、知识产权领域的国际发展动态，以及实务操作技能。在此建议所有商标代理人及相关从业者持续关注阿联酋知识产权协会官网，及时获取课程开设信息及报名详情。
结论
2024 年第 90 号部长令是阿联酋构建商标行业规范进程中的重要里程碑。尽管该监管条例的核心框架已明确，但围绕培训要求的讨论表明，这一框架并非一成不变，而是将在从业者的意见反馈与商标局（TMO）的监督指导下持续完善。
随着该监管体系的逐步发展，建议商标代理人及代理机构保持积极参与，主动提出疑问，并直接向商标局寻求释明。同时，参加经济部认可的培训课程是对专业发展的投资，也是确保自身执业行为符合最佳实践的重要途径。
经济部通过商标局重申，其始终致力于保障监管透明度、开展多方对话，并为所有相关主体提供支持。通过各方的积极参与和坦诚交流，新监管条例的目标必将得以实现，进而惠及整个知识产权生态系统。
