泰国出台六项战略完善知识产权框架、推动创新与促进贸易

2025 年 8 月 6 日，泰国副总理兼财政部长Pichai Chunhavajira在财政部主持召开 国家知识产权政策委员会关键会议。泰国商务部副部长Chantavit Tandhasit及 20 余家政府机构代表共同参会。此次会议作出了推进泰国知识产权发展的关键决策，旨在增强中小企业实力，并通过创新、技术与创意推动经济可持续增长，同时着手解决知识产权侵权相关问题，助力泰国脱离美国《贸易法》301 条款项下的观察名单。

委员会着重强调了知识产权作为国家发展基础的关键作用（特别是在经济和国际层面），以提升泰国企业家的全球竞争力。据此，委员会依据全球创新指数（GII）框架制定了全面的国家知识产权政策，聚焦以下六个战略领域：

1.盘活研发与创新投入

2.依托创意与知识产权提升创新价值

3.借助金融机制与资本市场发展创新

4.推动创新成果应用与规模化落地

5.扶持创新型企业并培育高潜力青年人才

6.有效管理创新数据

泰国商务部重申其致力于构建一个涵盖从创造到商业化全流程的知识产权友好型生态体系。然而，这一目标的实现需各领域积极协同配合。会议期间，《2026-2027 年知识产权发展规划》正式获批，该规划整合了多方面的积极举措，具体涵盖法律体系完善、知识产权侵权防范、政府服务优化及公众参与四大维度。

