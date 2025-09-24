最新消息：指定泰国的国际商标发放电子证书事宜

2025 年 8 月起，泰国商标局（TMO）更新了为 "指定泰国...

2025 年 8 月起，泰国商标局（TMO）更新了为 "指定泰国的国际商标注册（简称'IR'）" 核发证书的流程。此次流程调整将影响商标权人获取注册证明的方式。

核心要点：

电子证书 ：对于通过世界知识产权组织提交的国际商标注册（IR）申请，泰国商标局将不再核发纸质证书。电子证书将作为官方记录，证书底部附带二维码，供核验使用。









：对于通过世界知识产权组织提交的国际商标注册（IR）申请，泰国商标局将不再核发纸质证书。电子证书将作为官方记录，证书底部附带二维码，供核验使用。 国内申请：对于在泰国提交的国内商标申请，泰国商标局（TMO）将继续核发纸质证书（无变动）。证书将寄送至商标权人或其泰国本地代理人的地址。在某些特定流程（如转让）中，纸质证书仍是必要文件。

影响：

此次更新简化了国际商标的管理流程，通过世界知识产权组织（WIPO）实现了更快速的无纸化办理。该电子证书与原纸质证书具有同等法律效力，包括在维权活动中也具有同等效力。

若您需要商标续展、变更备案或转让等方面的协助，罗思的 商标与品牌团队可提供专业指导与支持。

泰国商标局通知的链接（泰文版）：https://ipthailand.go.th/th/dip-law-2/item/announcement_new_trademark_certificate_format_2025.html?category_id=2224

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.