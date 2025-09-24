ARTICLE
24 September 2025

最新消息：指定泰国的国际商标发放电子证书事宜

R
Rouse

Contributor

Rouse logo
Rouse is an IP services business focused on emerging markets. We operate as a closely integrated network to provide the full range of intellectual property services, from patent and trade mark protection and management to commercialisation, global enforcement and anti-counterfeiting.
Explore Firm Details
2025 年 8 月起，泰国商标局（TMO）更新了为 "指定泰国...
Thailand Intellectual Property
Terapat Laopatarakasem
Your Author LinkedIn Connections

2025 年 8 月起，泰国商标局（TMO）更新了为 "指定泰国的国际商标注册（简称'IR'）" 核发证书的流程。此次流程调整将影响商标权人获取注册证明的方式。

核心要点：

  • 电子证书：对于通过世界知识产权组织提交的国际商标注册（IR）申请，泰国商标局将不再核发纸质证书。电子证书将作为官方记录，证书底部附带二维码，供核验使用。

    1682410a.jpg

  • 国内申请：对于在泰国提交的国内商标申请，泰国商标局（TMO）将继续核发纸质证书（无变动）。证书将寄送至商标权人或其泰国本地代理人的地址。在某些特定流程（如转让）中，纸质证书仍是必要文件。

影响：

此次更新简化了国际商标的管理流程，通过世界知识产权组织（WIPO）实现了更快速的无纸化办理。该电子证书与原纸质证书具有同等法律效力，包括在维权活动中也具有同等效力。

若您需要商标续展、变更备案或转让等方面的协助，罗思的 商标与品牌团队可提供专业指导与支持。

泰国商标局通知的链接（泰文版）：https://ipthailand.go.th/th/dip-law-2/item/announcement_new_trademark_certificate_format_2025.html?category_id=2224

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Terapat Laopatarakasem
Terapat Laopatarakasem
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More