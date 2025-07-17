泰国：克服商标注册挑战的策略

对于熟悉泰国商标体系的权利人和知识产权从业者来说，有一点非常明确：在泰国，对于不具高度显著性的商标，获得注册是一项难度不小的挑战。与东盟和其他司法辖区的国家相比，泰国对于暗示性、设计化或带有标语性质的商标的审查格外严格。
很多在其他国家被认为具有暗示性或固有显著性因而可获注册的词语或图形标志——比如用于计算机软件和计算机服务的 FIELDBOX、用于化妆品的 GLOWCODE，或用于教育服务的 MATHNASIUM——在泰国申请注册时常被驳回。由多个词组成的组合商标（如用于牙科设备的 INDEPENDENT MOVEMENT）或仅稍加设计、与标准字体无明显区别的字母标识，其注册申请也常被驳回。尽管这些商标可能在美国、欧盟，甚至邻近的东南亚国家获准注册，但在泰国实践中往往被视为过于描述性或缺乏显著性。
保守的审查方式
泰国商标局严格依照法律条文行事。商标审查员普遍采取保守立场，严重依赖词典释义，很少从整体上或市场使用角度评估商标。即使是略带暗示性的商标，也易被视为描述性而遭驳回。
如果商标被驳回，下一步通常是向商标委员会（TMB）提起复审，但想通过这一途径翻盘并不容易。除非审查员明显判断错误，或者商标的显著性毫无争议，否则TMB 通常会维持原决定。
诉诸法院：更灵活的视角
尽管行政途径较为艰难，品牌权利人仍不应失去希望。泰国中央知识产权和国际贸易法院（IP法院）以及最高法院在评估商标显著性时，立场及操作往往更平衡、也更国际接轨。
虽然泰国《商标法》规定 TMB 的决定为终局决定，但最高法院明确指出，只有“合理的”决定才具最终效力。如果 TMB 的决定在法律依据上站不住脚，或存在法律适用错误，法院有权介入。这一解释为申请人提供了重要途径，以助其挑战不利结果，并获得对于商标注册请求的公平司法审查。
让法院的行政诉讼 更有成效：不仅仅是重复主张
在泰国向法院提起行政诉讼是一项正式的法律程序。这并非简单的行政复审，而是一项司法程序，需要提交起诉状，辅以书面证词，或在适当情况下提供现场证人证言。论点必须组织清晰、富有说服力，并适应更加开放、更具国际视野的司法审判思维。
根据我们的经验，在法院获得成功的案件结果，往往不只是简单重复在 TMB 提出的主张。我们发现，创新定位并重构论点、引用其他国家的注册成功案例、或提供市场使用证据等方式，能够将原本失败的申请转变为成功注册。
我们曾通过诉讼成功推翻诸多TMB 的决定，即使是最初被认为注册前景不明朗、描述性强的商标，也有成功翻案的案例。但策略必须精准，证据需精心准备，论述必须在法律上具有说服力。
结语：策略要巧妙，思路要创新
在泰国注册不具高度显著性的商标绝非易事。路径狭窄、审查保守、程序复杂繁琐。然而，只要采用正确的法律策略、引用国际标准并运用创造性思维，突破壁垒并非不可能。
我们给商标权利人的建议是：不要过早放弃。如果这个商标对你的品牌很关键，仍有可行之路——即便是在泰国。选择真正了解当地法律和实务操作的律师，他们能帮你找到合理合法的解决办法，有时甚至可以“绕开障碍”走出新路。
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