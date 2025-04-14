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14 April 2025

柬埔寨进一步加强对植物新品种的保护

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在柬埔寨，为新植物品种提供保护的法规主要有《种子管理与植物育种者权利法》（2008 年颁布），《关于保护新植物品种的管理和注册程序的政
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在柬埔寨，为新植物品种提供保护的法规主要有《种子管理与植物育种者权利法》（2008 年颁布），《关于保护新植物品种的管理和注册程序的政令》 （2020 年颁布）和《关于保护农作物新品种的部际政令》 (2021年颁布）。

2024 年 3 月，柬埔寨工业、科学、技术与创新部（MISTI）再进一步，宣布该部门开始接受植物育种者对新品种权的申请。这一新举措彰显了柬埔寨对培育新型优质植物品种的重视，和对保护农业创新的坚定承诺。

如何申请植物新品种权？

在柬埔寨，一种新植物品种要获得保护资格，必须满足四个关键标准：1新颖性，2特异性，3一致性，4稳定性。

申请所需提交文件

要申请植物品种保护，育种者必须提交：

  • 申请表格
  • 技术问卷
  • 该品种的照片或育种材料（种子）的照片
  • 与该新品种相关的任何必要信息和文件，包括文件资料、证据，以及在国外的保护情况信息
  • 在最早的申请提交日期起 12 个月内提出的优先权主张（若有）

申请流程

申请涉及到两个主管政府部门：

  • 工业、科学、技术与创新部（MISTI ）：工业、科学、技术与创新部接收申请并对申请进行形式审查，改部将检索现有技术，评估申请品种的新颖性，并公布相关申请信息。
  • 农业、林业和渔业部（MAFF ）：农业、林业和渔业部在植物品种的技术审查中起主导作用，该部会对申请品种的特异性、一致性和稳定性（DUS）做出全面评估。

保护期限

柬埔寨植物新品种的保护期限因植物种类的不同而有所差异：

  • 树木和藤本植物：自授予保护权之日起 25 年。
  • 其他植物：自授予保护权之日起 20 年。

2025 年 2 月 10 日，罗思（Rouse）参加了由工业、科学、技术和创新部（MISTI）与农业、林业和渔业部（MAFF）联合举办的关于《种子管理和植物育种者权利法》修订案的研讨会。修订案将使该法律与国际植物新品种保护联盟（UPOV）公约保持一致，扩大保护范围，加强植物育种者的权利。修订后的《种子管理和植物育种者权利法》预计将于 2026 年生效。

如有任何问题或需要进一步的说明，请随时与本文作者联系。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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